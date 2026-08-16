Τρομακτικές εικόνες από την καταιγίδα «Λάλα» στη Χαβάη - Ένας νεκρός, 60.000 χωρίς ρεύμα

Ο τυφώνας Lala πλήττει το Μεγάλο Νησί της Χαβάης, αφήνοντας πάνω από 125.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. Ο κυβερνήτης επιβεβαίωσε έναν θάνατο.

Ο πυρήνας του τυφώνα Κατηγορίας 1 πέρασε από τη νότια άκρη του νησιού, αλλά το μάτι του πέρασε τελικά από τα ανοιχτά, αποφεύγοντας για λίγο αυτό που θα ήταν η πρώτη επίδραση τυφώνα στο Μεγάλο Νησί εδώ και 155 χρόνια.

Thankfully, Hurricane Lala did not make landfall in Hawaii.



But the Big Island still took a beating. The storm passed just south of the island, bringing damaging winds, torrential rain, flooding, downed trees and power lines, and widespread power outages.



At least one death has… pic.twitter.com/B4qYOB6nq6 — Christopher Webb (@cwebbonline) August 16, 2026

Το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων δέχτηκε πάνω από 20 ίντσες βροχής. Το Mauna Kea κατέγραψε ριπή 140 μιλίων την ώρα. Οι τοπικές αρχές λένε ότι δύο σπίτια παρασύρθηκαν στο Naalehu καθώς έπεσε δυνατή βροχή πάνω από 3-5 ίντσες την ώρα στην περιοχή.

Οι περιοχές Maui, Oahu και Kauai παραμένουν υπό προειδοποίηση τροπικής καταιγίδας καθώς ο Lala κατευθύνεται νοτιοδυτικά.