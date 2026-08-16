Μέσα στον λιτό γάμο του Ρονάλντο και της Τζορτζίνα: Αντάλλαξαν όρκους στο σαλόνι τους

Snapshot Ο Κριστιάνο Ράλντο και η Τζτζίνα Ροντρίγκε παντρεύτηκαν με λιτή τελετή στο σαλόνι του σπιτιού τους στην Πορτογαλία.

Η γαμήλια τελετή έγινε τη δέκατη επέτειο της γνωριμίας τους, με το ζευγάρι να φορά ρούχα Gucci ως φόρο τιμής στη γνωριμία τους στο κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη.

Η Τζορτζίνα δήλωσε ότι προτιμά έναν οικείο γάμο στο σπίτι και σχεδιάζουν στο μέλλον έναν μεγαλύτερο γάμο με οικογένεια και φίλους.

Μετά την τελετή, το ζευγάρι πήγε στο Ιερό της Παναγίας της Φάτιμα όπου έλαβαν ευλογία από ιερέα.

Το ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά, δύο από τα οποία γεννήθηκαν μέσω παρένθετης μητρότητας, και ήδη επέστρεψε στη Σαουδική Αραβία για τις ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις του Ρονάλντο. Snapshot powered by AI

O γάμος τους απασχόλησε εκατομμύρια κόσμου, δεν κρατήθηκε κρυφός, αλλά δεν ήταν και το γεγονός της χρονιάς σε πολυτέλεια και λάμψη. Αντίθετα θα μπορούσε ίσως να χαρακτηριστεί ως ο λιτός γάμος ενός δισεκατομμυριούχου.

Ο σταρ του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύτηκε την αγαπημένη του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στο σαλόνι τους στην Πορτογαλία την Τρίτη – και φόρεσε μπλουζάκι και σακάκι κοστουμιού καθώς αντάλλαξαν όρκους, με την τελετή να πηγαίνει από το σπίτι τους σε μια κοντινή εκκλησία – όπου η Τζορτζίνα «δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της».

Το ζευγάρι, ηλικίας 41 και 32 ετών αντίστοιχα, παντρεύτηκε στη δέκατη επέτειο από την ημέρα που πρωτογνωρίστηκαν ενώ η Τζορτζίνα εργαζόταν ως βοηθός καταστήματος στο κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη.

Στο καλοκαιρινό καλοκαιρινό ψηφιακό τεύχος της Vogue φιλοξενούνται πλάνα από την τελετή με τη νεόνυμφη πλέον Τζορτζίνα να εξηγεί στο περιοδικό: «Επιλέξαμε να το κάνουμε στο σαλόνι του σπιτιού μας εδώ όπου τρώμε πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό και όπου ζούμε την πραγματικότητα της ζωής μας...

«Σε 30 χρόνια θέλω τα παιδιά να σκεφτούν: Κάτι υπέροχο συνέβη σε αυτό το τραπέζι – οι γαμήλιοι όρκοι των γονιών μας.

«Όταν ήμουν μικρό κορίτσι ονειρευόμουν το μεγαλύτερο κάστρο, τη μεγαλύτερη άμαξα, το πιο μακρύ φόρεμα, ένα στέμμα γεμάτο διαμάντια. Και τώρα λέω: όχι. Θέλω κάτι οικείο, με τον σύντροφό μου και τα παιδιά μας, στο σπίτι».

Ωστόσο, η καλλονή υποσχέθηκε στη συνέντευξη ότι στο μέλλον κάνουν έναν «μεγάλο γάμο» για να γιορτάσουν με την ευρύτερη οικογένεια και τους φίλους τους, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδιά τους.

Ένα άλλο εκπληκτικό στοιχείο της ημέρας ήταν η επιλογή των ρούχων τους, ωστόσο, το ζευγάρι εξήγησε ότι ο λόγος που και οι δύο φορούσαν Gucci οφειλόταν στη συνάντησή τους στο κατάστημα Gucci στην Ισπανία πριν από όλα αυτά τα χρόνια.

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Η Τζορτζίνα φορούσε ένα διάφανο λευκό πουκάμισο και φούστα, σατέν παπούτσια σε συνδυασμό με αστραφτερά κοσμήματα με διαμάντια από την Chopard.

Ο Κριστιάνο εν τω μεταξύ φόρεσε ένα προσαρμοσμένο ανοιχτό μπεζ βαμβακερό κοστούμι, μπλουζάκι και loafers για τη μεγάλη μέρα. Όλα τα παιδιά φορούσαν ασορτί ρούχα.

Μετά την τελετή στο σπίτι οδήγησαν στο Ιερό της Παναγίας της Φάτιμα, μια ώρα μακριά, όπου ένας ιερέας τους έδωσε μια ευλογία.

Το ζευγάρι επέστρεψε ήδη στη Σαουδική Αραβία για τις ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις του Ρονάλντο.

Το ζευγάρι έχει μαζί τις κόρες Alana και Bella και καλωσόρισε τα δίδυμα Eva Maria και Mateo μέσω παρένθετης μητρότητας.

Η Bella είχε έναν δίδυμο αδερφό που ονομαζόταν Angel, αλλά πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του. Ο Ρονάλντο έχει ένα παιδί, τον Κριστιάνο Τζούνιορ, από προηγούμενη σχέση.