Φωτιά στη Σαλαμίνα: Πώς έχασε τη ζωή του το ηλικιωμένο ζευγάρι

Έκτακτη Ενημέρωση από τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος

Κυριάκος Κουζούμης

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Πώς έχασε τη ζωή του το ηλικιωμένο ζευγάρι
ΕΛΛΑΔΑ
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Για ραγδαία εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, μέσα σε επτά λεπτά, που μέχρι στιγμής έχει αφήσει πίσω της δύο νεκρούς, ανθρώπους με εγκαύματα και δεκάδες που χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την φλεγόμενη περιοχή, έκανε λόγο ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννη, σε έκτακτη ενημέρωση πριν από λίγο για τις δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές.

Οι δύο πολίτες που βρήκαν τραγικό θάνατο εγλωβίστηκαν στις φλόγες πριν φτάσουν στο σημείο οι πυροσβέστες στην οδό Ανδρομάχης, κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Ο κ. Βαθροκογιάννης ανέφερε οτι πρόκειται για δύο σχεδόν ταυτόχρονεςς πυρκαγιές, σε μια μέρα δείκτη επικινδυνότητας 4 και πολύ ισχυρούς ανέμους, ενώ ταυτόχρονα έκανε δραματική εκκληση προς τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του κ. Βαθρακογιάννη:

«Καλησπέρα σας από το κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα, σήμερα 16 Αυγούστου 2026. Η πρώτη στις 14:43 στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων.

Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους, πλησίον της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Τονίζεται ότι, η περιοχή της Σαλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς - κατηγορία 4- και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ριπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ, γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες των drones επιτήρησης στις 14:46 και 14:50.

Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα καθώς και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση, και για τις δύο πυρκαγιές, έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας καθώς και της Περιφέρειας Αττικής όπου σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Εκδόθηκαν 6 μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Περιστέρια, Αίας Κλάμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνι και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις.

Στην παραλία Σατερλί, βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης, Καραβασίλης και ένα ταχύπλοο Rafnar του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 4 πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος. Aυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση λουόμενων.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της πυρκαγιάς και πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ομοίως σε διασπορά βρίσκονται και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου 'Αμεσης Βοήθειας και μέχρι στιγμής, ασθενοφόρα έχουν παραλάβει 4 άτομα με εγκαύματα και 1 ηλικιωμένο άτομο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».

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