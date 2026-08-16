«Ούρλιαζα»: Έκπληκτοι οι επιστήμονες από την ευφυή «παγίδα θανάτου» των δελφινιών στα θηράματά τους

Snapshot Ερευνητές κατέγραψαν δελφίνια στην ανατολική Αυστραλία να χρησιμοποιούν κοχύλια για να παγιδεύουν τα θηράματά τους, μια συμπεριφορά που ονομάζεται «shelling».

Η καταγραφή με κάμερα το 2025 αποτελεί την πρώτη οπτική απόδειξη της χρήσης εργαλείων από δελφίνια σε αυτή τη μορφή σύλληψης θηραμάτων.

Η συμπεριφορά αυτή μεταδίδεται διαγενεακά, καθώς παρατηρήθηκε μητέρα να διδάσκει το μικρό της πώς να σπάει κοχύλια για να πιάσει ψάρια.

Η τακτική «shelling» είχε παρατηρηθεί και το 2013 στη Δυτική Αυστραλία, δείχνοντας ανεξάρτητη εκμάθηση της ίδιας μεθόδου από διαφορετικούς πληθυσμούς δελφινιών.

Αυτή η ανακάλυψη επιβεβαιώνει την αξιοσημείωτη νοημοσύνη και την ικανότητα χρήσης εργαλείων από δελφίνια σε απομακρυσμένες περιοχές. Snapshot powered by AI

Άναυδοι έχουν μείνει οι ερευνητές από την τελευταία ανακάλυψη, καθώς καταγράφηκαν δελφίνια να χρησιμοποιούν κοχύλια για να παγιδεύουν τα θηράματά τους στα ανοικτά των ακτών της Αυστραλίας, κάτι που σηματοδοτεί την πρώτη φορά που αυτή η έξυπνη τακτική έχει καταγραφεί από κάμερα, σύμφωνα με μια συγκλονιστική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Marine Mammal Science.

«Τη στιγμή που είδα εκείνο το κοχύλι στον αέρα, κατάλαβα αμέσως τι συνέβαινε», δήλωσε στο ScienceAlert η κύρια συγγραφέας της μελέτης, Αλέξις Λεβένγκουντ, βιολόγος θαλάσσιων θηλαστικών στο Πανεπιστήμιο της Σάνσαϊν Κόαστ στο Κουίνσλαντ.

Η Λεβένγκουντ ανέφερε ότι αυτή και η ομάδα της βρίσκονταν σε ερευνητικό σκάφος ανοιχτά του Hervey Bay όταν εντόπισαν ένα θηλυκό δελφίνι του Ειρηνικού «να ανυψώνει κάτι μεγάλο έξω από το νερό», όπως μετέδωσε το BBC.

Αναγνώρισε αμέσως τη συμπεριφορά ως «shelling», όταν τα δελφίνια οδηγούν το θήραμά τους μέσα σε ένα μεγάλο άδειο κέλυφος θαλάσσιου σαλιγκαριού. Στη συνέχεια, η αυτοσχέδια παγίδα για ψάρια ανεβαίνει στην επιφάνεια και τα δελφίνια απορροφούν το θήραμά τους στο στόμα τους, σαν ένα είδος «ψαρο-οστρακοειδούς».

Στο εντυπωσιακό βίντεο που τραβήχτηκε το 2025, μπορεί κανείς να δει το έξυπνο κητοειδές να κρατά ένα κέλυφος ψηλά και στη συνέχεια να το ρίχνει στο νερό, πριν αρπάξει ένα ψάρι που δραπέτευσε από την ασβεστοποιημένη φυλακή του. «Φώναζα από ενθουσιασμό στους φοιτητές που ήταν μαζί μου στο σκάφος, γιατί ήμουν τόσο ενθουσιασμένη που βλέπαμε πραγματικά αυτό το φαινόμενο εδώ στην ανατολική ακτή», αναφώνησε η Λεβένγκουντ.

Αν και η συμπεριφορά αυτή είχε παρατηρηθεί το 2013 στο Shark Bay της Δυτικής Αυστραλίας, αυτή ήταν η πρώτη βιντεοσκοπημένη απόδειξη της ευφυούς μεθόδου σύλληψης θηραμάτων.

Και δεν επρόκειτο ούτε για κάποιο φευγαλέο κόλπο. Σε ένα άλλο βίντεο από το Hervey Bay, μια μητέρα και το μικρό της φαίνονταν να σπάνε κοχύλια μαζί, αποδεικνύοντας ότι η συμπεριφορά αυτή μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και όχι μεταξύ ομοτίμων, όπως πιστευόταν προηγουμένως.

Σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις του 2013, αυτό το αποκαλυπτικό βίντεο καταδεικνύει πώς πληθυσμοί δελφινιών έμαθαν να χρησιμοποιούν εργαλεία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται χιλιάδες μίλια μακριά ο ένας από τον άλλο.