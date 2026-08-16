Κατασχέσεις στο Ιράκ στο όνομα της πάταξης της διαφθοράς: 26 εκατ. δολάρια και 60 κιλά χρυσός

Snapshot Οι ρακινές αρχές κατάχεσαν πάνω από26 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και 60 κιλά χρυσού σε έρευνες κατά της διαφθοράς σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Συνελήφθησαν ο Adnan Al Jumaili, πρώην αναπληρωτής υπουργός πετρελαίου, και ο Khalid Khazaie Attiyah, αναπληρωτής υπουργός Ηλεκτρικής Ενέργειας, με κατασχέσεις μεγάλων χρηματικών ποσών και χρυσού.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν ότι κεφάλαια για έργα διυλιστηρίων εκτράπηκαν μέσω δικτύου εταιρειών και μεσαζόντων.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αλί Αλ Ζαΐντι εντείνει την εκστρατεία κατά της διαφθοράς ως κεντρικό στοιχείο για την αποκατάσταση εμπιστοσύνης και την οικονομική σταθερότητα.

Από τον Μάιο, έχουν γίνει συλλήψεις και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ανώτερων αξιωματούχων σε πολλούς τομείς, στο πλαίσιο δοκιμασίας της κρατικής εξουσίας. Snapshot powered by AI

Οι ιρακινές αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή την κατάσχεση περισσότερων από 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και περισσότερων από 60 κιλών χρυσού στο πλαίσιο ερευνών κατά της διαφθοράς σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Οι δικαστικές αρχές δήλωσαν ότι κατέσχεσαν 20,34 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, 60 κιλά χρυσού και επτά οχήματα που συνδέονται με τον Adnan Al Jumaili, τον πρώην αναπληρωτή υπουργό πετρελαίου για θέματα διύλισης.

Ο Al Jumaili, ο οποίος υπηρέτησε επίσης ως γενικός διευθυντής της Northern Refineries Company, συνελήφθη τον Μάιο στο πλαίσιο μιας διευρυνόμενης έρευνας για φερόμενα απόβλητα και υπεξαίρεση σε έργα διυλιστηρίων που εποπτεύονται από το υπουργείο. Η εκστρατεία οδήγησε επίσης στη σύλληψη ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων και νομοθετών και στην ανάκτηση εκατομμυρίων δολαρίων, χρυσού και ακινήτων.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι οι συμβάσεις και τα κεφάλαια που διατέθηκαν για την αναβάθμιση και τη λειτουργία των διυλιστηρίων εκτράπηκαν μέσω ενός δικτύου εταιρειών και μεσαζόντων. Η ανάκτηση μετρητών και χρυσού σε όλη τη Βαγδάτη και το Ερμπίλ υποδηλώνει ότι οι ερευνητές εντοπίζουν περιουσιακά στοιχεία που μετακινούνται μεταξύ του ομοσπονδιακού Ιράκ και της περιοχής του Κουρδιστάν.

Το υπουργείο Πετρελαίου δεν έχει σχολιάσει τις τελευταίες κατασχέσεις. Ο κ. Al Jumaili, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών για διαφθορά εναντίον του, παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης.

Επίσης, την Κυριακή, η Επιτροπή Ακεραιότητας κατά της διαφθοράς του Ιράκ ανακοίνωσε την ανάκτηση περίπου 5,84 εκατομμυρίων δολαρίων και 1,175 δισεκατομμυρίων ιρακινών δηναρίων (περίπου 770.000 δολαρίων) σε μετρητά, καθώς και χρυσού, στο σπίτι του Khalid Khazaie Attiyah, αναπληρωτή υπουργού Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις μεταφορές και τη διανομή, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή.

مراسل العربية منتظر الرشيد: بعد اعتقال وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل.. هيئة النزاهة تعلن العثور على أكثر من 7 كيلوغرامات من الذهب و5 ملايين دولار لديه.. والتحقيقات تتوسع مع عشرات المسؤولين في العراق pic.twitter.com/0MDssbetDx — العربية (@AlArabiya) August 16, 2026

Οι ανακοινώσεις έρχονται καθώς η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αλί Αλ Ζαΐντι εντείνει την εκστρατεία της κατά της διαφθοράς, παρουσιάζοντάς την ως κεντρική για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού και τη διασφάλιση των κρατικών οικονομικών πριν από τις βασικές προθεσμίες για την ασφάλεια και την οικονομία.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Μάιο, ο κ. Αλ Ζαΐντι διέταξε μια σειρά συλλήψεων υψηλού προφίλ και κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων με στόχο ανώτερους αξιωματούχους στα υπουργεία πετρελαίου, ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων υπουργείων. Η εκστρατεία έχει παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ως δοκιμασία της κρατικής εξουσίας, ιδιαίτερα σε τομείς που κυριαρχούνται εδώ και καιρό από πολιτικά κόμματα και ισχυρά οικονομικά δίκτυα.