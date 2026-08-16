Φωτιά στη Σαλαμίνα: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Συνεχίζονται οι απεγκλωβισμοί από θαλάσσης

Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση της φωτιάς σε δύο μέτωπα του νησιοπύ

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Συνεχίζονται οι απεγκλωβισμοί από θαλάσσης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΕΛ.ΑΣ. εφαρμόζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Σαλαμίνα λόγω πυρκαγιάς, με εκτροπές σε λεωφόρους Περιστερίων και Αγίας Ζώνης.
  • Δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν νεκροί κοντά στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς στα Περιστέρια.
  • Η πυρκαγιά ξεκίνησε από οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια στην οδό Ανδρομάχης, σύμφωνα με μαρτυρία αυτόπτη.
  • Περίπου 240 άτομα απεγκλωβίστηκαν από θαλάσσης με τη συνδρομή του Λιμενικού και ιδιωτικών μέσων.
  • Στη Σαλαμίνα επιχειρούν 192 πυροσβέστες και 14 εναέρια μέσα για την κατάσβεση δύο μεγάλων πύρινων μετώπων.
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Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Σαλαμίνα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

  • Λεωφόρος Περιστερίων από το ύψος της οδού Αισωπού στην περιοχή Κολώνες, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Περιστέρια
  • Λεωφόρος Περιστερίων από το ύψος της οδού Πυλέως, στην περιοχή Περιστέρια, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κολώνες
  • Επί της οδού Αγίας Ζώνης από το ύψος της οδού Σουλίου στην περιοχή Κακή Βίγλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σελήνια.

Δύο νεκροί από τη φωτιά στη Σαλαμίνα

Τραγική τροπή λαμβάνει η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (16/08) στη Σαλαμίνα, καθώς οι Αρχές εντόπισαν τις σορούς δύο ατόμων, κοντά στο σημείο από όπου φαίνεται να ξεκίνησε η πύρινη λαίλαπα στη δασική έκταση των Περιστερίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ανδρόγυνο ηλικιωμένων, που βρισκόταν εκτός σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πρώτη αναγγελία για τη φωτιά έγινε στις 14:43 από κάτοικο της οδού Ανδρομάχης. Στην κατάθεσή του, ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως η εστία ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της ίδιας οδού, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

240 απεγκλωβισμοί από θαλάσσης

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιείται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες, με τη συμμετοχή επτά πλωτών σκαφών του Λιμενικού και τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων.

Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί περίπου 240 άτομα, τα οποία μετεπιβιβάζονται σε τρία επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία.

Η κατάσταση στο νησί παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δεύτερο μέτωπο πυρκαγιάς καίει στην περιοχή Σελήνια. Στη Σαλαμίνα επιχειρούν συνολικά για τις δύο πυρκαγιές 192 πυροσβέστες και 14 εναέρια μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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