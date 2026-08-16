Πεντέλη: Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις 13χρονοι που έβαζαν φωτιά στο δάσος για challenge στα social media

Snapshot Ταυτοποιήθηκαν τρεις 13χρονοι που έβαζαν φωτιά στο δάσο της Πεντέ στο πλαίσιο επικίνδου challenge στα social media.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από διερχόμενο οδηγό κοντά στη Λεωφόρο Πεντέλης και προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών.

Οι ανήλικοι ζήτησαν συγγνώμη κατά την εξέτασή τους, ενώ οι γονείς τους δήλωσαν άγνοια για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο παιχνίδι.

Σε βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα εμπρησμού και στους γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Snapshot powered by AI

Στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τριών ανηλίκων που έπαιζαν με τη φωτιά σε δασική έκταση στην Πεντέλη, στο πλαίσιο επικίνδυνου «challenge» για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω βίντεο-ντοκουμέντου που πρόβαλε ο ΑΝΤ1. Στο υλικό, το οποίο κατέγραψε διερχόμενος οδηγός κοντά στη Λεωφόρο Πεντέλης, στο δάσος των Άνω Βριλησσίων, οι τρεις 13χρονοι εμφανίζονταν να ανάβουν φωτιά ανάμεσα στα πεύκα, σε ημέρα με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, και στη συνέχεια να προσπαθούν να την περιορίσουν.

Η παρέμβαση της ΔΑΕΕ και η δικογραφία

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και σχετική ενημέρωση, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, καταφέρνοντας να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία των εμπλεκόμενων παιδιών.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ εντόπισαν τους 13χρονους μαζί με τους γονείς τους. Κατά την εξέτασή τους, οι ανήλικοι φέρονται να ζήτησαν συγγνώμη για την πράξη τους, ενώ οι γονείς δήλωσαν πλήρη άγνοια για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο επικίνδυνο διαδικτυακό παιχνίδι.

Σε βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα εμπρησμού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

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