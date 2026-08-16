Φωτιά στη Σκύρο: Καλύτερη η εικόνα στο πύρινο μέτωπο – Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης

Καλύτερη είναι η εικόνα από το πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε δύσβατη περιοχή της Ατσίτσας στη Σκύρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια για τον πλήρη περιορισμό της φωτιάς.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, οι ισχυροί άνεμοι έχουν υποχωρήσει σημαντικά, γεγονός που διευκολύνει το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, η φωτιά φαίνεται να κατευθύνεται προς περιοχή που έχει ήδη καεί, περιορίζοντας τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες, επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία του μετώπου.

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Την ίδια ώρα, στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από εμπρησμό αναφέρθηκε ο δήμαρχος Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ3.

Όπως ανέφερε, υπάρχει «αρκετά έντονη» εκτίμηση προς αυτή την κατεύθυνση, κυρίως λόγω του σημείου στο οποίο εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι, κατά την προσωπική του εκτίμηση, τα δεδομένα δεν παραπέμπουν σε αμέλεια, καθώς, όπως είπε, στην περιοχή δεν επικρατούσαν συνθήκες καύσωνα ή ακραίες θερμοκρασίες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η θερμοκρασία ήταν χαμηλότερη.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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