Ιορδανία: Διπλή χαρά για τη βασιλική οικογένεια - Γεννήθηκαν οι δίδυμες εγγονές της βασίλισσας Ράνια

Snapshot Η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιδανίας γέννησε δίδυμες κόρες, τις Τάλια και Ράνια, στις 14 Αυγούστου 2026.

Οι δίδυμες έγιναν το τρίτο και τέταρτο εγγόνι του βασιλιά Αμπντουλάχ Β' και της βασίλισσας Ράνια.

Η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας αποτελείται μέχρι στιγμής αποκλειστικά από κορίτσια ως εγγόνια, που δεν έχουν δικαίωμα στη διαδοχή.

Η πριγκίπισσα Ιμάν είναι το δεύτερο παιδί του βασιλιά Αμπντουλάχ Β' και της βασίλισσας Ράνια και παντρεύτηκε τον Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη το 2023.

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Η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας καλωσόρισε δίδυμες κόρες με τον σύζυγό της, Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη, φέρνοντας μια διπλή γιορτή στην βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας.

Τα κοριτσάκια γεννήθηκαν την Παρασκευή 14 Αυγούστου και οι γονείς τους αποκάλυψαν τώρα τα ονόματά τους: Τάλια και Ράνια, με την τελευταία να παίρνει το όνομά της από τη μητέρα της Ιμάν, τη βασίλισσα Ράνια.

Σε κοινή δήλωση, η πριγκίπισσα Ιμάν και ο σύζυγός της εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τον ερχομό των κοριτσιών τους.

The Royal Hashemite Court is pleased to announce that Her Royal Highness Princess Iman bint Abdullah II and Mr. Jameel Alexander Thermiotis were blessed, on 14 August 2026, with twin baby girls. pic.twitter.com/rV7teFGtvu — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) August 14, 2026

Η Βασιλική Αυλή των Χασεμιτών ανακοίνωσε τη γέννηση των δίδυμων κορών της πριγκίπισσας Ιμάν στην επίσημη ιστοσελίδα της, συγχαίροντας το ζευγάρι καθώς και τον βασιλιά Αμπντουλάχ Β' και τη βασίλισσα Ράνια.

Τα δίδυμα ενώνονται με τη μεγαλύτερη αδερφή τους, Αμίνα, κάνοντας την πριγκίπισσα Ιμάν και τον Θερμιώτη γονείς τριών κορών. Η βασίλισσα Ράνια έγινε γιαγιά τεσσάρων εγγονών.

Η Τάλια και η Ράνια είναι το τρίτο και το τέταρτο εγγόνι του βασιλιά Αμπντουλάχ Β' και της βασίλισσας Ράνια.

Το βασιλικό ζευγάρι έγινε για πρώτη φορά παππούς και γιαγιά τον Αύγουστο του 2024, όταν ο πρίγκιπας Χουσεΐν και η πριγκίπισσα Ράτζουα καλωσόρισαν την κόρη τους, την πριγκίπισσα Ιμάν, η οποία πήρε το όνομά της από τη θεία της.

Η πριγκίπισσα Ιμάν, 29 ετών, είναι το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά του βασιλιά Αμπντουλάχ Β' και της βασίλισσας Ράνια. Παντρεύτηκε τον γεννημένο στη Βενεζουέλα χρηματιστή Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη το 2023, και έγινε η πρώτη από τα αδέλφια της που παντρεύτηκε.

Η άφιξη της Τάλια και της Ράνια σηματοδοτεί μια ακόμη προσθήκη στην αυξανόμενη βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας. Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους διαδοχής, το στέμμα περνάει από άνδρες κληρονόμους, πράγμα που σημαίνει ότι οι τέσσερις νεαρές πριγκίπισσες δεν βρίσκονται στην άμεση γραμμή διαδοχής.