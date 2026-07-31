Μεγάλη ταλαιπωρία για τους εκδρομείς - Για ποια δρομολόγια ισχύει απαγορευτικό απόπλου

Snapshot Λόγω ισχυρών ανέμων, πολλά πλοία από Πειραιά προς Κυκλάδες και άλλα νησιά ακυρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία στους εκδρομείς.

Απαγορευτικό απόπλου ισχύει στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με τις αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου να αναμένονται το βράδυ.

Ακυρώθηκαν δρομολόγια από εταιρείες όπως Triton Ferries, Blue Star Ferries, Seajets, Maistros Santorini, Aegina Ferries και Fast Ferries σε διάφορες γραμμές του Αιγαίου.

Ο εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος καλεί τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τις λιμενικές αρχές και να ακολουθούν τις οδηγίες για την ασφάλειά τους.

Υπάρχει ενημερωτική σελίδα για τα δικαιώματα των επιβατών σχετικά με καθυστερήσεις και ακυρώσεις, και οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές και εταιρείες για παράπονα. Snapshot powered by AI

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους εκδρομείς που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σήμερα με πλοίο με προορισμό νησιά του Αιγαίου.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν από το πρωί της Παρασκευής έχουν ως αποτέλεσμα πολλά δρομολόγια πλοίων να ακυρωθούν, άλλα να αλλάξουν ώρα και άλλα να είναι σε αναμονή με απαγορευτικό απόπλου.

Η ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες είναι μεγάλη καθώς χιλιάδες είναι αναγκασμένοι να περιμένουν με τις αποσκευές τους στα λιμάνια, χωρίς να γνωρίζουν πότε και αν θα ταξιδέψουν.

Σημειώνεται ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν επηρεάζουν κυρίως τα δρομολόγια των πλοίων που έχουν προορισμό τις Κυκλάδες.

Δείτε παρακάτω, αναλυτικά ποια δρομολόγια πλοίων ακυρώθηκαν, ποια άλλαξαν ώρα και για ποια ισχύει απαγορευτικό απόπλου.

Για ποια δρομολόγια ισχύει απαγορευτικό απόπλου

TRITON FERRIES - Ακυρώσεις δρομολογίων για Λαύριο - Κέα λόγω δυσμενεις καιρικες συνθηκες

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026: Λόγω δυσμενεις καιρικες συνθηκες, το δρομολόγιο της IONIS FERRIES με το πλοίο IONIS από το Λαύριο προς την Κέα στις 09:00 και στις 12:45, καθώς και το δρομολόγιο επιστροφής από την Κέα προς το Λαύριο στις 10:45 και στις 15:30, θα ακυρωθούν.

Blue Star FERRIES - Ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα παρακάτω δρομολόγια που εκτελούνται από την BS Ferries στις 31 Ιουλίου 2026 έχουν ακυρωθεί ή τροποποιηθεί:

Ακυρώσεις

BS Paros: Το δρομολόγιο Πειραιάς 07:30 προς Σύρο - Τήνο - Μύκονο και επιστροφή δεν θα εκτελεστεί.

Τροποποιήσεις

BS Myconos: μετά την αναχώρηση από τον Πειραιά, το δρομολόγιο δεν θα προσεγγίσει τη Σύρο και τη Μύκονο.

SEAJETS - Ακυρώσεις πλοίων και αλλαγές δρομολογίου σε πολλαπλές γραμμές λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα παρακάτω δρομολόγια της Seajets στις 31 Ιουλίου έχουν ακυρωθεί ή έχουν τροποποιηθεί:

Ακυρωμένα

Κουφονήσι - Σίφνος - Μήλος (πλοίο Super Jet 2)

Αμοργός (Κατάπολα) - Σίφνος - Μήλος (πλοίο Super Jet 2)

Τροποποιημένα

Πάρος - Μύκονος: αναχώρηση πλέον στις 09:40, με το πλοίο Superrunner Jet αντί του Super Jet 2

Μύκονος - Πάρος: αναχώρηση πλέον στις 10:15, με το πλοίο Tera Jet 2

Πάρος - Σαντορίνη: αναχώρηση πλέον στις 13:25, με το πλοίο Champions League 2

MAISTROS SANTORINI - Αλλαγή ημερομηνίας για το δρομολόγιο Θήρα - Ανάφη λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026: Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, το δρομολόγιο του Maistros Santorini στη γραμμή Θήρα - Ανάφη (και επιστροφή), με προγραμματισμένη αναχώρηση από τον Αθηνιό στις 08:00, έχει επαναπρογραμματιστεί.

Το δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί πλέον την Κυριακή, 02 Αυγούστου 2026 με αναχώρηση από τη Θήρα στις 07:30, άφιξη στην Ανάφη στις 09:00 (αναχώρηση στις 09:05) και άφιξη πίσω στη Θήρα στις 10:35. Τα ίδια εισιτήρια παραμένουν σε ισχύ.

AEGINA FERRIES - Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών για Πειραιάς - Αίγινα

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα παρακάτω δρομολόγια που εκτελούνται από την Aegean Flying Dolphins έχουν ακυρωθεί:

Πειραιάς - Αίγινα στις 09:15

Αίγινα - Πειραιάς στις 11:15

FAST FERRIES - Ακυρώσεις δρομολογίων για Ραφήνα - Τήνο - Μύκονο - Πάρο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

31 Ιουλίου: Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, το δρομολόγιο της Fast Ferries από τη Ραφήνα στις 07:30 με το πλοίο Theologos P έχει ακυρωθεί.

FAST FERRIES - Αλλαγές δρομολογίου για Ραφήνα - Πάρο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, το δρομολόγιο της Fast Ferries προς Πάρο με το πλοίο THEOLOGOS P στις 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί με τροποποιημένο ωράριο:

Από Ραφήνα στις 19:30

Από Τήνο στις 23:05

Από Μύκονο στις 23:59

Άφιξη στην Πάρο στη 01:25 την επόμενη ημέρα

BLUE STAR FERRIES - Αλλαγές δρομολογίου για το πλοίο AERO 4 HIGHSPEED λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στον Σαρωνικό Κόλπο, τα παρακάτω δρομολόγια που εκτελεί η Blue Star Ferries στις 30 Ιουλίου 2026 και 31 Ιουλίου 2026 έχουν τροποποιηθεί και το πλοίο AERO 4 HIGHSPEED δεν θα προσεγγίσει την Ερμιόνη.

30 Ιουλίου 2026: Από Πειραιά στις 19:30, με στάσεις σε Πόρο (20:35-20:45), Ύδρα (21:20-21:30), Σπέτσες (22:00-22:30) και άφιξη στο Πόρτο Χέλι στις 22:40.

31 Ιουλίου 2026: Από Πόρτο Χέλι στις 06:00, με στάσεις σε Σπέτσες (06:10-06:20), Ύδρα (07:00-07:30), Πόρο (08:05-08:15) και άφιξη στον Πειραιά στις 09:20.

Ποια δρομολόγια αλλάζουν ώρα

BLUE STAR FERRIES - Αλλαγές δρομολογίου για τα πλοία BLUE STAR PATMOS και BLUE STAR CHIOS

Tα παρακάτω δρομολόγια της Blue Star Ferries στις 30 Ιουλίου έχουν τροποποιηθεί. Δεν απαιτούνται αλλαγές στα εισιτήρια.

BLUE STAR PATMOS: από Εύδηλο στις 23:00, με στάσεις σε Φούρνους 23:50-00:10, Πάτμο 01:40-02:00, Λειψούς 02:30-02:45, Κάλυμνο 04:05-04:35, Κω 05:25-05:45, Νίσυρο 06:50-07:05, Τήλο 08:05-08:20, Σύμη 09:45-10:05, άφιξη στη Ρόδο στις 11:10.

BLUE STAR CHIOS: από Πηγάδια (Κάρπαθος) στις 22:00, με στάσεις σε Κάσο 23:15-23:40, Σητεία 01:50-02:20, Ηράκλειο 04:45-05:50, Σαντορίνη 09:05-09:40, άφιξη στον Πειραιά στις 16:30.

SEAJETS - Αλλαγές δρομολογίου για Ραφήνα - Μύκονο

Σας ενημερώνουμε ότι τα δρομολόγια της Seajets στη γραμμή Ραφήνα – Μύκονος, για το διάστημα από τις 19 Ιουνίου έως τις 5 Οκτωβρίου, έχουν τροποποιηθεί.

Το δρομολόγιο θα εκτελείται από το Superrunner Jet αντί του Tera Jet, με νέα ώρα αναχώρησης στις 14:20.

SEAJETS - Αλλαγές δρομολογίου για Λήμνο - Λαύριο και Λήμνο - Καβάλα (πλοίο AQUA BLUE)

Σε ενημερώνουμε ότι τα παρακάτω δρομολόγια που εκτελεί η Seajets με το πλοίο AQUA BLUE έχουν τροποποιηθεί:

31 Αυγούστου: Λήμνος - Λαύριο στις 23:45 (αντί για 01 Σεπτεμβρίου). Επιβίβαση με τα ίδια εισιτήρια.

03 Σεπτεμβρίου: Λήμνος - Καβάλα με νέα ώρα αναχώρησης στις 09:30. Επιβίβαση με το ίδιο εισιτήριο.

Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο – Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, την ώρα που κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Οι αρμόδιες αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές για την εξέλιξη της κατάστασης, με τις οριστικές αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου να αναμένονται το βράδυ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος, Θεοφάνης Μπαλατσούκας σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ τόνισε ότι το τριήμερο που διανύουμε αποτελεί την περίοδο με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση από την Αττική προς τα νησιά.

«Δεν εκτελούνται καθόλου δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας και του Λαυρίου και αναμένουμε και τα νεότερα δελτία καιρού, ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή για τον Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Ωστόσο, συνιστούμε στους επιβάτες (γιατί ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση σε αυτό), οπότε θα πρέπει να επικοινωνούν τόσο με την ακτοπλοϊκή εταιρεία, όσο και με τις λιμενικές αρχές», σημείωσε ενώ στη συνέχεια έκανε αναφορά και για τα δρομολόγια των επόμενων ημερών.

«Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Ωστόσο περιμένουμε. Εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε έξι ώρες. Μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν φαίνονται καλά, ειδικά για τη Ραφήνα και το Λαύριο. Δεν πρόκειται να εκτελεστούν δρομολόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Μπαλατσούκας υπογράμμισε «Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, με σιγουριά. Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή. Όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας. Να υπάρξει μία συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι μία ώρα τουλάχιστον μιάμιση και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε. Να ακολουθούμε λοιπόν, τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου. Και όσον αφορά δικαιώματα επιβατών για καθυστερήσεις και θέματα γενικότερα με το ταξίδι τους, υπάρχει και ενημερωτική σελίδα στο Υπουργείο μας με τα δικαιώματα των επιβατών και θα πρέπει επίσης σε οποιοδήποτε παράπονο ή οτιδήποτε να επικοινωνούν και με την ακτοπλοϊκή εταιρεία και με την Λιμενική Αρχή».

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