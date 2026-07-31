Τηλεφώνημα για βόμβα στο προξενείο της Γαλλίας, την πρεσβεία Αιγύπτου και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ - Ισχυρές δυνάμεις στην οδό Ακαδημίας
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Συναγερμός στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς το πρωί της Παρασκευής έγιναν τηλεφωνήματα αγνώστων για τοποθέτηση βόμβας σε τρία σημεία στο κέντρο της Αθήνας.
Ο άγνωστος που τηλεφώνησε ενημέρωσε για τοποθέτηση βόμβας στο προξενείο της Γαλλίας, την πρεσβεία Αιγύπτου και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, στην οδό Ακαδημίας.
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