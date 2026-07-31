Τηλεφώνημα για βόμβα στο προξενείο της Γαλλίας, την πρεσβεία Αιγύπτου και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

Συναγερμός στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς το πρωί της Παρασκευής έγιναν τηλεφωνήματα αγνώστων για τοποθέτηση βόμβας σε τρία σημεία στο κέντρο της Αθήνας.

Ο άγνωστος που τηλεφώνησε ενημέρωσε για τοποθέτηση βόμβας στο προξενείο της Γαλλίας, την πρεσβεία Αιγύπτου και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, στην οδό Ακαδημίας.

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi