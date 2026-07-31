Η Γαλλία ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μεταναστευτικής κρίσης

Snapshot Η Γαλλία ενισχύει τους συνοριακούς ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες έχει δώσει οδηγίες για άμεση ενίσχυση των ελέγχων και ενεργοποίησε τη Συνοριακή Δύναμη Ταχείας Επέμβασης.

Υπάρχει συνεχής επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εσωτερικών Γαλλίας και Ισπανίας για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα.

Ο Νούνιες τόνισε ότι οι συνοριακοί έλεγχοι στη ζώνη Σένγκεν έχουν ήδη ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες και θα συνεχίσουν να ενισχύονται αν χρειαστεί.

Η Γαλλία δεν υποστηρίζει το αίτημα της Ιταλίας για κλείσιμο της ζώνης Σένγκεν με την Ισπανία, προτιμώντας μέτρα ενίσχυσης των ελέγχων. Snapshot powered by AI

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε τσήμερα ότι οι συνοριακοί έλεγχοι με την Ισπανία θα ενισχυθούν και ότι βρίσκεται σε επαφή με την ισπανική κυβέρνηση σχετικά με την κρίση της μαζικής άφιξης μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική.

«Δεδομένης της κατάστασης που παρατηρείται στον θύλακα της Θέουτα, έχω δώσει από χθες βράδυ οδηγίες για την άμεση ενίσχυση των ελέγχων στα ισπανικά σύνορα. Επιπλέον, έχω ενεργοποιήσει τη Συνοριακή Δύναμη Ταχείας Επέμβασης για τη διενέργεια ενδελεχών ελέγχων», δήλωσε ο Νούνιες στον λογαριασμό του στο Twitter.

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του δικτύου RTL, ο Γάλλος υπουργός τόνισε ότι είχε ήδη επικοινωνήσει με τον Ισπανό ομόλογό του την Πέμπτη και ότι σχεδίαζε να μιλήσει ξανά μαζί του σήμερα σχετικά με την εξέλιξη των μαζικών αφίξεων μεταναστών στη Θέουτα σε μια προσπάθεια να περάσουν παράνομα στην Ισπανία.

Όταν ρωτήθηκε για την αντίδραση της ιταλικής κυβέρνησης, η οποία την Πέμπτη ζήτησε το κλείσιμο της ζώνης Σένγκεν με την Ισπανία, ο Νούνιες εμφανίστηκε πιο μετριοπαθής και επεσήμανε ότι οι συνοριακοί έλεγχοι υπάρχουν και έχουν μάλιστα ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες, με μια κινητή δύναμη που έχει εγκατασταθεί μόνιμα εκεί.

«Φυσικά, θα ληφθούν μέτρα εάν υπάρξουν κινήσεις στην εθνική επικράτεια και, σε κάθε περίπτωση, οι συνοριακοί έλεγχοι θα ενισχυθούν», υποστήριξε. (EFE)