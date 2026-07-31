Τραγωδία στη Χαλκίδα: 64χρονος βγήκε από το σπίτι του και κατέρρευσε

Snapshot Ένας 64χρονος άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά στο πεζοδρόμιο κοντά στο σπίτι του στη Χαλκίδα.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης των γιατρών στο νοσοκομείο, ο άνδρας κατέληξε χωρίς να επανέλθει.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου και πήρε καταθέσεις από συγγενείς.

Οι συγγενείς ανέφεραν ότι ο άνδρας ήταν υγιής και δεν είχε προβλήματα υγείας ή φάρμακα πριν το περιστατικό.

Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση για να προσδιοριστούν τα παθολογικά αίτια της ξαφνικής κατάρρευσης. Snapshot powered by AI

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7), στη Χαλκίδα, όταν ένας 64χρονος άνδρας «έσβησε» στη μέση του δρόμου.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, ο άτυχος άνδρας μόλις είχε βγει από το σπίτι του. Ενώ περπατούσε στο πεζοδρόμιο, έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σημείο. Οι διασώστες τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας. Δυστυχώς, η κατάστασή του ήταν ήδη πάρα πολύ κρίσιμη.

Όταν έφτασε στα επείγοντα, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο 64χρονος δεν είχε ούτε σφυγμό ούτε αναπνοή. Αμέσως ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης ελπίζοντας να καταφέρουν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά την τεράστια προσπάθεια δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Στις 12:40, οι γιατροί ανακοίνωσαν τον θάνατό του και λίγο αργότερα το νοσοκομείο ενημέρωσε την τοπική αστυνομία για το συμβάν.

Η αστυνομία ξεκίνησε άμεσα έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Οι αστυνομικοί πήραν καταθέσεις από τους στενούς συγγενείς του 64χρονου.

Σύμφωνα με όσα είπαν οι δικοί του άνθρωποι, ο άνδρας ήταν απολύτως υγιής. Δεν είχε παραπονεθεί για κάποιο πρόβλημα υγείας το τελευταίο διάστημα και δεν έπαιρνε κανενός είδους φάρμακα. Η τυπική ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή παθολογικά αίτια που προκάλεσαν την ξαφνική κατάρρευσή του.

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