Ξηρονομή Βοιωτίας: Σοβαρή και επικίνδυνη φωτιά, λέει ο δήμαρχος Θήβας - Μπαράζ από μηνύματα του 112

Snapshot Στη Βοιωτία εκδηλώθηκαν δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα, στην Ξηρονομή και τον Άγιο Βασίλειο, με ισχυρούς ανέμους που δυσχεραίνουν την κατάσβεση.

Η Πυροσβεστική επιχειρεί με 110 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 37 οχήματα και εναέρια μέσα για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και ρίψεις σε δύσβατα σημεία.

Ο δήμαρχος Θήβας χαρακτήρισε τη φωτιά σοβαρή και επικίνδυνη, ενώ γίνεται εκκένωση τεσσάρων περιοχών με μηνύματα από το 112.

Η κυκλοφορία στον δρόμο Θηβών – Δομβραίνας έχει διακοπεί πλήρως λόγω της πυρκαγιάς, με την αστυνομία να ρυθμίζει την κίνηση στο σημείο. Snapshot powered by AI

Επί ποδός η πυροσβεστική Υπηρεσία για τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη σε δύο μέτωπα στη Βοιωτία από το νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Ο δήμαρχος της Θήβας, Γιώργος Αναστασίου σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ έκανε λόγο για μια σοβαρή και επικίνδυνη πυρκαγιά, σημειώνοντας πως πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Οι φλόγες καίνε αγροτική περιοχή κυρίως ελιές, ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης των πολιτών.

Σημειώνεται ότι στο σημείο βρίσκεται και επιχειρεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς από την πρώτη στιγμή ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

Μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκκενώσεις σε 4 περιοχές

Οι πυροσβεστικής δυνάμεις αντιμετωπίζουν δύο πύρινα μέτωπα στην περιοχή της Βοιωτίας, ένα στην Ξηρονομή Βοιωτίας και ένα στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου που εκδηλώθηκε λίγη ώρα αργότερα.

Σημειώνεται ότι και για τα δύο περιστατικά έχει ηχήσει το 112 καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν.

Στο πρώτο μέτωπο επιχειρούν, 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί εντολές εκκένωσης τριών περιοχών και συγκεκριμένα του Αγίoυ Νικολάου και της Αλυκής προς την Δομβραίνα.

Επίσης, νωρίτερα δόθηκε εντολή εκκένωσης της Ξηρονομής προς Ελλοπία.

Στο δεύτερο μέτωπο στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου επιχειρούν έχουν αναπτυχθεί 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα και από αέρος 1 ελικόπτερο. Επίσης κινητοποιήθηκαν 1 πυροσβεστικό πλοίο από το λιμένα του Πειραιά και 1 ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR από το λιμένα της Πάτρας, προκειμένου να μεταβούν άμεσα πλησίον της ακτογραμμής στον Άγιο Βασίλειο. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Θηβών – Δομβραίνας λόγω της πυρκαγιάς

Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θηβών – Δομβραίνας προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ύψος της 23ης χιλιομετρικής θέσης, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.

Διαβάστε επίσης