Ξηρονομή Βοιωτίας: Σοβαρή και επικίνδυνη φωτιά, λέει ο δήμαρχος Θήβας - Μπαράζ από μηνύματα του 112

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι - Μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκκενώσεις σε 4 περιοχές

Γιάννης Καλύβας

Ξηρονομή Βοιωτίας: Σοβαρή και επικίνδυνη φωτιά, λέει ο δήμαρχος Θήβας - Μπαράζ από μηνύματα του 112
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στη Βοιωτία εκδηλώθηκαν δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα, στην Ξηρονομή και τον Άγιο Βασίλειο, με ισχυρούς ανέμους που δυσχεραίνουν την κατάσβεση.
  • Η Πυροσβεστική επιχειρεί με 110 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 37 οχήματα και εναέρια μέσα για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και ρίψεις σε δύσβατα σημεία.
  • Ο δήμαρχος Θήβας χαρακτήρισε τη φωτιά σοβαρή και επικίνδυνη, ενώ γίνεται εκκένωση τεσσάρων περιοχών με μηνύματα από το 112.
  • Η κυκλοφορία στον δρόμο Θηβών – Δομβραίνας έχει διακοπεί πλήρως λόγω της πυρκαγιάς, με την αστυνομία να ρυθμίζει την κίνηση στο σημείο.
Snapshot powered by AI

Επί ποδός η πυροσβεστική Υπηρεσία για τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη σε δύο μέτωπα στη Βοιωτία από το νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Ο δήμαρχος της Θήβας, Γιώργος Αναστασίου σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ έκανε λόγο για μια σοβαρή και επικίνδυνη πυρκαγιά, σημειώνοντας πως πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Οι φλόγες καίνε αγροτική περιοχή κυρίως ελιές, ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης των πολιτών.

Σημειώνεται ότι στο σημείο βρίσκεται και επιχειρεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς από την πρώτη στιγμή ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

Μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκκενώσεις σε 4 περιοχές

Οι πυροσβεστικής δυνάμεις αντιμετωπίζουν δύο πύρινα μέτωπα στην περιοχή της Βοιωτίας, ένα στην Ξηρονομή Βοιωτίας και ένα στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου που εκδηλώθηκε λίγη ώρα αργότερα.

Σημειώνεται ότι και για τα δύο περιστατικά έχει ηχήσει το 112 καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν.

Στο πρώτο μέτωπο επιχειρούν, 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί εντολές εκκένωσης τριών περιοχών και συγκεκριμένα του Αγίoυ Νικολάου και της Αλυκής προς την Δομβραίνα.

Επίσης, νωρίτερα δόθηκε εντολή εκκένωσης της Ξηρονομής προς Ελλοπία.

Στο δεύτερο μέτωπο στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου επιχειρούν έχουν αναπτυχθεί 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα και από αέρος 1 ελικόπτερο. Επίσης κινητοποιήθηκαν 1 πυροσβεστικό πλοίο από το λιμένα του Πειραιά και 1 ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR από το λιμένα της Πάτρας, προκειμένου να μεταβούν άμεσα πλησίον της ακτογραμμής στον Άγιο Βασίλειο. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Θηβών – Δομβραίνας λόγω της πυρκαγιάς

Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θηβών – Δομβραίνας προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ύψος της 23ης χιλιομετρικής θέσης, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σεισμός» στη FIFA: Παραιτήθηκε ο στενός σύμβουλος του Ινφαντίνο για το σχέδιο με το Μουντιάλ

12:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φράνκο Μπαρέζι - Η τελευταία του συνέντευξη: «Η Μίλαν με στήριξε όταν πέθαναν οι γονείς μου»

12:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Πέθανε από φυσικά αίτια η Σκωτσέζα που βρέθηκε στη βαλίτσα; Το νέο σενάριο που εξετάζει η ΕΛΑΣ

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Πόρτο Χέλι – Ήχησε το «112», ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

12:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Δεν ιδιωτικοποιείται το νερό, όλοι θα έχουν πρόσβαση και σε φτηνές τιμές»

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αργολίδα: Κρίσιμες ώρες στα Φίχτια - Εκκενώθηκε το χωριό, στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Σε 5 λεπτά έφτασε απέναντι» – Η φωτιά που κατάπιε το Κουρταλιώτικο Φαράγγι και έφτασε στην Πρέβελη

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του 27χρονου Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νερό: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους εκδρομείς - Ποια δρομολόγια ακυρώνονται, ποια αλλάζουν ώρα και για ποια ισχύει απαγορευτικό απόπλου

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: H φωτιά έκαψε 614 στρέμματα στο Πλωμάρι - Οι κάτοικοι την αποδίδουν σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τσακάλι επιτέθηκε σε 4χρονο κοριτσάκι

11:58LIFESTYLE

Καλημέρα Ελλάδα: Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης στα γυρίσματα του τρέιλερ

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Το viral μήνυμα που οδήγησε στην μαζική εισροή Μαροκινών μεταναστών στη Θέουτα: «Διαδώστε»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο προξενείο της Γαλλίας, την πρεσβεία Αιγύπτου και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

11:48ANNOUNCEMENTS

Η Ελλάδα αποκτά το δικό της βρετανικό Πανεπιστήμιο!

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Προτεραιότητα η στήριξη της οικογένειας - Δεν ιδιωτικοποιείται το νερό»

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό σε παραλία: Ξεβράστηκαν 580.000 ευρώ - Πώς έφτασαν εκεί (video)

11:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το συγκινητικό «αντίο» του Μαλντίνι στον Μπαρέζι: «Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας;»

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Ξηρονομή Βοιωτίας: Σοβαρή και επικίνδυνη φωτιά, λέει ο δήμαρχος Θήβας - Μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκκενώσεις σε 4 περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε το Super El Nino - Τι θα φέρει τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτο χάος στην Θέουτα: Μετανάστες εισβάλλουν σε σπίτια κατοίκων - Σοκαριστικές εικόνες

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους εκδρομείς - Ποια δρομολόγια ακυρώνονται, ποια αλλάζουν ώρα και για ποια ισχύει απαγορευτικό απόπλου

06:52LIFESTYLE

Η επιτυχία είναι υπόθεση για δύο - Τα δίδυμα της νέας χρονιάς

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβελη: Το «πριν» και το «μετά» της καταστροφής στο φοινικόδασος – Από τον παράδεισο στις στάχτες

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Πόρτο Χέλι – Ήχησε το «112», ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό σε παραλία: Ξεβράστηκαν 580.000 ευρώ - Πώς έφτασαν εκεί (video)

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αργολίδα: Κρίσιμες ώρες στα Φίχτια - Εκκενώθηκε το χωριό, στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Το viral μήνυμα που οδήγησε στην μαζική εισροή Μαροκινών μεταναστών στη Θέουτα: «Διαδώστε»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τσακάλι επιτέθηκε σε 4χρονο κοριτσάκι

10:39ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Δύσκολη μάχη με τις φλόγες στην Αργολίδα και τη Βοιωτία - Απανωτά μηνύματα 112 - Όλα τα μέτωπα

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Ξηρονομή Βοιωτίας: Σοβαρή και επικίνδυνη φωτιά, λέει ο δήμαρχος Θήβας - Μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκκενώσεις σε 4 περιοχές

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ θα σαρώσουν μεγάλο τμήμα της χώρας – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

07:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το μυστηριώδες ζευγάρι Αμερικανών που έμενε η Σκωτσέζα πριν βρεθεί νεκρή στη βαλίτσα

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του 27χρονου Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε το μελτέμι»

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Πύθωνας 7 μέτρων κατασπάραξε άνδρα στην Ινδονησία – Τον βρήκαν μέσα στην κοιλιά του φιδιού

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο προξενείο της Γαλλίας, την πρεσβεία Αιγύπτου και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Ξηρονομή - Μήνυμα 112 για εκκένωση

08:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ