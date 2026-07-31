Θεσσαλονίκη: Τσακάλι επιτέθηκε σε 4χρονο κοριτσάκι

Snapshot Ένα 4χρονο κοριτσάκι επιτέθηκε από τσακάλι το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη.

Το ζώο δάγκωσε το παιδί στο πρόσωπο και το έσερνε για περίπου πέντε με έξι μέτρα.

Γονείς και θαμώνες ταβέρνας επενέβησαν για να απομακρύνουν το τσακάλι και να βοηθήσουν το παιδί.

Το παιδί φέρει τραύματα στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για νοσηλεία.

Στο σημείο κλήθηκαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Αστυνομία. Snapshot powered by AI

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι δέχθηκε άγρια επίθεση από τσακάλι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ. Το κοριτσάκι έπαιζε στον αύλειο χώρο ταβέρνας, όταν το τσακάλι εμφανίστηκε ξαφνικά και κινήθηκε εναντίον του. Το δάγκωσε στο πρόσωπο, το άρπαξε από την πλάτη και σύμφωνα με μαρτυρίες το έσερνε για τουλάχιστον πέντε με έξι μέτρα.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Οι γονείς του παιδιού αλλά και θαμώνες του καταστήματος έσπευσαν να βοηθήσουν το παιδάκι και να απομακρύνουν το άγριο ζώο.

Από την επίθεση το παιδάκι φέρει τραύματα στο πρόσωπο, με τα σημάδια από τα δόντια του ζώου να είναι εμφανή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Αστυνομία κλήθηκαν στο σημείο, ενώ το 4χρονο διακομίστηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».