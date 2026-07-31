Κυψέλη: Πέθανε από φυσικά αίτια η Σκωτσέζα; Το νέο σενάριο που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Snapshot Η σορός της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου.

Οι Αρχές ερευνούν επαφές της με ομάδα Αμερικανών και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τα άτομα με τα οποία πέρασε τις τελευταίες μέρες της ζωής της.

Μηνύματα από το κινητό της συνέχισαν να αποστέλλονται μετά τον θάνατό της, πιθανώς από άνδρα που θεωρείται πρόσωπο ενδιαφέροντος στην υπόθεση.

Το κρίσιμο χρονικό διάστημα της εξαφάνισής της είναι από τις 15 έως τις 17 Ιουλίου, ενώ δεν υπάρχουν εμφανή ίχνη πάλης ή τραυματισμών στο σώμα της.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα καθορίσουν τα αίτια θανάτου, καθώς δεν αποκλείεται ούτε το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας ούτε θανάτου από άλλη αιτία. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, με τις ελληνικές Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ημερών της ζωής της.

Οι αστυνομικοί επικεντρώνουν πλέον τις έρευνές τους στον εντοπισμό μιας ομάδας Αμερικανών, με τους οποίους η γυναίκα φέρεται να είχε επαφή λίγο πριν εξαφανιστεί. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι ερευνητές θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο η σορός της να τοποθετήθηκε στη βαλίτσα από τον δράστη ή τους δράστες και στη συνέχεια να μεταφέρθηκε πεζή μέχρι το εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου εντοπίστηκε.

Η σορός της 38χρονης ανακαλύφθηκε στις 18 Ιουλίου από έναν άστεγο άνδρα, ο οποίος μπήκε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη.

Είχε πει ότι θα συναντούσε Αμερικανούς

Η Ελίζαμπεθ Ρος είχε φτάσει στην Αθήνα αεροπορικώς από το Εδιμβούργο στις 26 Ιουνίου και φιλοξενούνταν σε σπίτι ενός ελληνικού ζευγαριού στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, στις 15 Ιουλίου η 38χρονη τους ενημέρωσε ότι επρόκειτο να μείνει για λίγες ημέρες με Αμερικανούς γνωστούς της στην περιοχή της Κυψέλης.

Οι δύο φίλοι της εξετάστηκαν από την ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο δεν προέκυψαν στοιχεία που να τους συνδέουν με την υπόθεση και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν αποκλειστεί από τον κύκλο των υπόπτων.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν πλέον να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τα πρόσωπα με τα οποία φέρεται να πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής της.

Ο άστεγος έδωσε κρίσιμη κατάθεση

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην κατάθεση του άνδρα που εντόπισε τη βαλίτσα.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, είχε επισκεφθεί το ίδιο εγκαταλελειμμένο κτίριο δύο ημέρες νωρίτερα και η βαλίτσα δεν βρισκόταν εκεί.

Η μαρτυρία αυτή οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η σορός μεταφέρθηκε στο σημείο είτε το βράδυ της 17ης Ιουλίου είτε τις πρωινές ώρες της 18ης Ιουλίου.

Μηνύματα από το κινητό μετά τον θάνατό της

Σημαντική τροπή στην έρευνα δίνουν και τα μηνύματα που έλαβε ο πατέρας της 38χρονης, δικηγόρος στο Εδιμβούργο.

Όπως κατέθεσε στις ελληνικές Αρχές, συνέχισε να λαμβάνει μηνύματα από το κινητό της κόρης του για περίπου δύο εβδομάδες μετά τον εκτιμώμενο θάνατό της.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα μηνύματα στάλθηκαν από άνδρα, ο οποίος πλέον θεωρείται βασικό πρόσωπο ενδιαφέροντος στην υπόθεση.

Το τελευταίο μήνυμα που εστάλη στις 15 Ιουλίου ανέφερε ότι η Ελίζαμπεθ «χρειαζόταν λίγο χρόνο για τον εαυτό της» και ότι «ήθελε να μείνει μόνη για κάποιο διάστημα».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα σήματα του κινητού έδειξαν ότι οι συγκεκριμένες επικοινωνίες πραγματοποιήθηκαν από την Αθήνα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση πως κάποιος χρησιμοποιούσε τη συσκευή της για να παραπλανήσει την οικογένειά της και να κερδίσει χρόνο.

Το κινητό τηλέφωνο φέρεται να απενεργοποιήθηκε μόλις την περασμένη Τετάρτη, λίγες ώρες αφότου η υπόθεση πήρε μεγάλη δημοσιότητα.

Στο επίκεντρο το τριήμερο της εξαφάνισης

Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη κατά το διάστημα από τις 15 έως τις 17 Ιουλίου, καθώς για εκείνες τις ημέρες δεν υπάρχει σαφής εικόνα των κινήσεων της 38χρονης.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στην βρετανική Sun, ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αποτελεί το «κλειδί» της έρευνας.

Όπως εξήγησε, μέχρι στιγμής ο ιατροδικαστής δεν έχει εντοπίσει εμφανή ίχνη πάλης ή τραυματισμών στο σώμα της γυναίκας, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Η ίδια επισήμανε ότι δεν μπορεί ακόμη να γίνει λόγος για ανθρωποκτονία, καθώς παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό η γυναίκα να πέθανε από άλλη αιτία και κάποιος να επιχείρησε στη συνέχεια να αποκρύψει τη σορό της.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του κινητού τηλεφώνου της, αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν έχει εντοπιστεί κανένα επιπλέον στοιχείο πάνω στη σορό ή στη βαλίτσα που να μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση άλλου προσώπου, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις θεωρούνται καθοριστικές για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για θάνατο από άλλη αιτία.

Διαβάστε επίσης