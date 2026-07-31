Τροχαία με «γουρούνες» στη Ζάκυνθο: «Ένα μεγάλο λούνα-παρκ που σακατεύει νέους ανθρώπους»

Για απίστευτη προσέλευση σοβαρότατων περιστατικών, θανατηφόρων ή βάρια τραυματικών, κάνουν λόγο οι γιατροί του νοσοκομείου Ζακύνθου

Διονυσία Προκόπη

Τροχαία με «γουρούνες» στη Ζάκυνθο: «Ένα μεγάλο λούνα-παρκ που σακατεύει νέους ανθρώπους»
ΥΓΕΙΑ
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  • Το νοσοκομείο Ζακύνθου δέχεται μεγάλη πίεση λόγω υποστελέχωσης και αυξημένων σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων με «γουρούνες», που προκαλούν θανάτους και βαριά τραύματα σε νέους.
  • Οι γιατροί του νοσοκομείου αναφέρουν ότι το 99% των σοβαρών τροχαίων καταλήγουν εκεί, ενώ υπάρχει σημαντική έλλειψη γιατρών σε κρίσιμους τομείς όπως παθολογία, παιδιατρική και καρδιολογία, με την παιδιατρική κλινική να λειτουργεί με προσωπικό σε εξάντληση και την πνευμονολογική κλινική να είναι κλειστή.
  • Οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν άμεσες προσλήψεις παιδιάτρων και άλλων ιατρών, ειδικά κίνητρα για το προσωπικό, και την αναβάθμιση των ΤΕΠ σε Αυτόνομο Τμήμα Επειγόντων με εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση των τροχαίων.
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Ενώ βρισκόμαστε στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου, το νοσοκομείο Ζακύνθου δέχεται μεγάλη πίεση, λόγω του συνδυασμού υποστελέχωσης και αυξημένων περιστατικών από χιλιάδες τουρίστες που κατακλύζουν το νησί. Οι γιατροί του νοσοκομείου περιγράφουν την κατάσταση ως τραγική, με συνεχή επιδείνωση, και προειδοποιούν για αναπόφευκτη κατάρρευση, αν δεν υπάρξει κάποια σημαντική παρέμβαση ενίσχυσης του νοσοκομείου.

Ως ένα ιδιαιτέρως σημαντικό πρόβλημα, οι νοσοκομειακοί γιατροί της Ζακύνθου (ΕΝΙΖ), αναδεικνύουν τον μεγάλο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων και θανατηφόρων δυστυχημάτων στους δρόμους του νησιού. «Βιώνουμε καθημερινά, και για όλο πια σχεδόν το καλοκαιρινό εξάμηνο, μια απίθανη προσέλευση σοβαρότατων περιστατικών, κυρίως από τροχαία που προκαλούνται κυρίως με "γουρούνες". Πάνω από το 90% των θανατηφόρων ή βάρια τραυματικών έως αναπηρικών κακώσεων, σε νέα κυρίως παιδιά, γίνονται με τα συγκριμένα "επαγγελματικού-ειδικού" τύπου οχήματα που οδηγούνται, όμως, χωρίς ειδικό δίπλωμα στους δρόμους του νησιού, σαν να πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα "μεγάλο λούνα-παρκ", που όμως σκοτώνει και σακατεύει νέους ανθρώπους».

Όλο το φορτίο των αλλεπάλληλων σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, «αν και περνάει συχνά και από τα ιδιωτικά ιατρεία, καταλήγει στο 99% των περιπτώσεων στο εντελώς αδύναμο από αριθμό γιατρών και νοσηλευτών νοσοκομείο εν μέσω απίστευτων εντάσεων, αντεγκλήσεων, έως και επιθετικών συμπεριφορών» αναφέρουν οι νοσοκομειακοί γιατροί. Και σημειώνουν ότι παρόλο που ο χειρουργικός τομέας είναι σε καλύτερη κατάσταση από άποψη στελέχωσης σε σχέση με άλλα τμήματα, και πάλι το φορτίο είναι δυσανάλογο. «Στον ιδιαίτερα φορτισμένο με πολλά και σοβαρότατα περιστατικά Χειρουργικό Τομέα, υπηρετούν μόνο 4 από τους 6 προβλεπόμενους γιατρούς, με αποτέλεσμα οι γιατροί του να αναγκάζονται σε συστηματική υπερεφημέρευση».

Σύμφωνα με την ΕΝΙΖ, τα μεγαλύτερα προβλήματα του νοσοκομείου εντοπίζονται στον Παθολογικό Τομέα, «καθώς υπάρχει μόνο 1 παθολόγος στους 5 που προβλέπεται, 1 παιδίατρος στους 4, 1 νεφρολόγος στους 3, 2 καρδιολόγοι στους 4, με μόλις έναν ειδικευόμενο στους 8 τουλάχιστον που προβλέπονται. Η πνευμονολογικη κλινική είναι κλειστή, με μόνο 1 γιατρό με «μπλοκάκι» και η παιδιατρική κλινική ανοιγοκλείνει, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας της μοναδικής πια παιδιάτρου, που «ωθείται» στην φυσική της εξάντληση αφού εντέλλεται από τη διοίκηση να εφημερεύει καθημερινά για εβδομάδες, χωρίς πραγματική ελπίδα διορισμού δεύτερου μονίμου γιατρού. Η συγκεκριμένη παιδίατρος μάλιστα εντέλλεται από τη διοίκηση να παραμένει σε εφημερία ετοιμότητας καθημερινά ακόμα και όταν άλλος νοσοκομειακός ή ιδιώτης γιατρός καλείται να εφημερεύσει κάποιες ελάχιστες ημέρες το μήνα.

»Η κατάσταση στη νοσηλευτική υπηρεσία παραμένει απελπιστική, αφού υπηρετεί μόνο το 60% των προβλεπόμενων νοσηλευτών, με το μισό μάλιστα νοσηλευτικό – παραϊατρικό προσωπικό να παραμένει για χρόνια συμβασιούχο με ανανεώσεις με το σταγονόμετρο και σε συνθήκη πραγματικής ομηρίας. Είναι επίσης γεγονός ότι το σύνολο του υπηρετούντος νοσηλευτικού προσωπικού, είναι σε συνθήκη απόγνωσης αφού αδυνατεί να πάρει τα κανονικά ρεπό και οι άδειες για την καλοκαιρινή περίοδο έχουν καταντήσει είδος πολυτελείας».

Οι νοσοκομειακοί γιατροί της Ζακύνθου ζητούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες πρόσληψης δύο παιδιάτρων από την πρόσφατη προκήρυξη του υπουργείου Υγείας και να υπάρξουν ειδικά κίνητρα (επιδότηση τουλάχιστον του ενοικίου από το Δήμο ή την Περιφέρεια όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα με τους Επικουρικούς και τους Αγροτικούς γιατρούς). Επίσης, ενίσχυση του νοσοκομείου με προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων σε όλο τον Παθολογικό Τομέα, καθώς και άμεση έναρξη της διαδικασίας ανάδειξης των ΤΕΠ σε Αυτόνομο Τμήμα Επειγόντων, με διευθυντή και 2 επιμελητές γιατρούς, εξιδεικευμένους στα Επείγοντα, για την αντιμετώπιση και των αυξημένων τροχαίων στους δρόμους του νησιού.

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