Ζάκυνθος: Σε αναστολή η παιδίατρος που απουσίαζε από εφημερία όταν εισήχθη βρέφος με μηνιγγίτιδα

Σε αναστολή τέθηκε η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου έπειτα από την καταγγελία ότι απουσίαζε από εφημερίδα το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια της οποίας διακοσμίσθηκε βρέφος πέντε μηνών το οποίο, όπως αποδείχθηκε, νοσούσε με μηνιγγίτιδα και εισήχθη στην παιδιατρική κλινική.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου για την υπόθεση έχει διαταχθεί Ενορκη Διοικητική Εξέταση από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ) και η γιατρός θα παραμείνει σε αναστολή μέχρι το πέρας της ΕΔΕ.

Το βρέφος εξετάστηκε από την εφημερεύουσα καρδιολόγο και την αγροτική ιατρό καθώς και από ιδιώτες παιδιάτρους «που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να βοηθήσουν», όπως σημειώνει στη σχετική ανακοίνωσή του ο διοικητής του Γ.Ν. Ζακύνθου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με βάση την κλινική εικόνα του βρέφους κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Για την απουσία της η γιατρός φέρεται να προσκόμισε αναρρωτική άδεια.

Οι γονείς του βρέφους υποστηρίζουν πως χάθηκε πολύτιμος χρόνος σημειώνοντας πως εξαιτίας της απουσίας της παιδιάτρου το βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα στην Πάτρα.

Αναφερόμενος στο περιστατικό, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης σχολίασε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ».

Διαβάστε επίσης