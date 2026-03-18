Τουρκία: Γεννάει παιδιά για να γλιτώσει τη φυλακή

31χρονη μητέρα καταδικασμένη σε 65 χρόνια κάθειρξη κατάφερε να αποφύγει τη φυλακή γεννώντας 8 παιδιά

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μία γυναίκα στην Τουρκία βρήκε έναν πρωτάκουστο τρόπο για να γλιτώσει τη φυλάκιση, εκμεταλλευόμενη τις ευεργετικές διατάξεις του ποινικού κώδικα, αλλά η Δικαιοσύνη δεν ήταν και τόσο τυφλή...

Η 31χρονη Saniye από τη Σαμψούντα, ήδη μητέρα 8 παιδιών, με περίπου 60 συλλήψεις για κλοπές στο ενεργητικό της, είχε καταδικαστεί συνολικά σε 65 έτη κάθειρξης.

Στην τελευταία σύλληψή της, επίσης μετά από κλοπή που διέπραξε μαζί με τον 13χρονο γιο της, διαπιστώθηκε ο πλούσιος ποινικός φάκελός της, όπως και ότι η ποινή της είχε αναβληθεί λόγω της ηλικίας του μικρότερου παιδιού της.

Κάπου εκεί, άρχισαν τα ερωτήματα περί «κατάχρησης» του σχετικού νόμου, ανοίγοντας μεγάλη συζήτηση στην Τουρκία για τους μηχανισμούς ελέγχου, αλλά και τους κινδύνους για την ασφάλεια και για την ανάπτυξη των παιδιών.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο τουρκικός νόμος στις καταδικασμένες γυναίκες αναγνωρίζεται το δικαίωμα «αναστολής της έκτισης της ποινής λόγω παιδιού», που δεν έχει συμπληρώσει τους 18 μήνες.

Δικαστής παρέπεμψε την υπόθεσή της στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναφέροντας στο συνοδευτικό έγγραφο, ότι η γυναίκα γεννήθηκε το 1995, ότι εκκρεμεί σε βάρος της τελεσίδικη ποινή 65 ετών, 10 μηνών και 10 ημερών και ότι γέννησε πολλά παιδιά προκειμένου να επωφεληθεί από τη ρύθμιση του νόμου και να γλιτώσει από την έκτιση αυτών των ποινών.

Στην αίτηση επισημαίνεται επίσης ότι, η ύποπτη χρησιμοποιεί τα παιδιά της για εγκληματικές δραστηριότητες, και τονίζεται ότι η απουσία οποιουδήποτε περιορισμού στην ισχύουσα νομοθεσία δημιουργεί αδυναμία στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της εγκληματικότητας. Ο δικαστής ανέφερε ότι η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί μόνο τρόπο αποφυγής της ποινής, αλλά μπορεί επίσης να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανατροφή ατόμων με εγκληματικές τάσεις.

Και όπως διαπιστώνεται, δεν είναι η μοναδική που βρήκε τρόπο να μην εκτίσει την ποινή της.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, επίσης στη Σαμψούντα, μία 34χρονη, μητέρα 9 παιδιών με 64 καταχωρήσεις στο ποινικό μητρώο, παραπέμφθηκε το 2025 στο Δικαστήριο της Σαμψούντας, καθώς διέπραξε εκ νέου αδικήματα κλοπής παρά την τελεσίδικη ποινή φυλάκισης 24 ετών που της είχε επιβληθεί για αδικήματα κλοπής. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη λόγω του ότι το παιδί της είναι 3,5 ετών.

Στην Προύσα, 30χρονη η οποία έχει τελεσίδικη ποινή φυλάκισης 63 ετών για κλοπή, προσπάθησε το 2023 να καταχωρήσει το νεογέννητο μωρό ενός συγγενή της στο όνομά της για να αποφύγει τη φυλακή, αλλά η απόπειρα αυτή αποκαλύφθηκε.



Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Θα είμαστε εκεί να στηρίξουμε κάθε οικογένεια» - Τι είπε για νέα μέτρα

18:07ΥΓΕΙΑ

Απαγόρευση πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους: 10 + 10 ερωτήσεις και απαντήσεις

18:07ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Σημανδράκος: Ήξεραν όλοι οι υπουργοί - Στην Κρήτη, τα ζώα έγιναν πιο πολλά από τις μύγες

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας περπάτησε 80 χιλιόμετρα σε μία ημέρα, στη μνήμη παιδιού που σκοτώθηκε σε διάβαση

18:02ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαρδαλιάς: «Έργα ουσίας που αλλάζουν την καθημερινότητα στην Αττική» – Πρώτη προτεραιότητά μου η ποιότητα ζωής στις γειτονιές»

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ποιοι κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου - Πόσοι είναι ακόμη ζωντανοί

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Προ των πυλών νέα μεταναστευτική κρίση λόγω πολέμου; Πώς η Ευρώπη προσπαθεί να την αποφύγει

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Τί είναι ο αφθώδης πυρετός, πώς μεταδίδεται στα ζώα και ποια μέτρα ελήφθησαν: Διευκρινίσεις από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι αποδοκίμασαν τον Χρήστο Κέλλα για τα μέτρα του αφθώδους πυρετού

17:36LIFESTYLE

Ταλαιπωρία για την Ιωάννα Τούνη: «Τα νεύρα μου με την απεργία των ταξί» - Η οργισμένη ανάρτηση

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Τα ΗΑΕ ενδέχεται να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλία των ΗΠΑ για την προστασία των Στενών του Ορμούζ

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Γεννάει παιδιά για να γλιτώσει τη φυλακή

17:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Αυγενακη: Συνεργάτες του φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων

17:12ΑΠΟΨΕΙΣ

Το όραμα της ΕΕ για παραγωγή ενέργειας από τους πολίτες δεν προχωρά

17:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Δούκα κατά Μπακογιάννη για το πράσινο στην Αθήνα: «Εξαπατούσε συνειδητά τους κατοίκους»

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Επικεφαλής αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών: Άθικτο αλλά «υποβαθμισμένο» το ιρανικό καθεστώς

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί έχει σημασία το ιρανικό κοίτασμα South Pars στον Περσικό Κόλπο που χτυπήθηκε από αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακό βίντεο από drone δείχνει την κατεδάφιση του τούνελ στον Περιφερειακό

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στις τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου βάζει η επίθεση σε τεράστιο κοίτασμα στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

11:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ζούσε με €370 το μήνα και ‘έφυγε’ χτυπημένη από τον καρκίνο»: Η viral ανάρτηση για την κυρία Μαρία

16:39LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αγγελική Ηλιάδη για τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη: «Ο Θεός με έσωσε εκείνο το βράδυ»

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί έχει σημασία το ιρανικό κοίτασμα South Pars στον Περσικό Κόλπο που χτυπήθηκε από αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Γεννάει παιδιά για να γλιτώσει τη φυλακή

17:36LIFESTYLE

Ταλαιπωρία για την Ιωάννα Τούνη: «Τα νεύρα μου με την απεργία των ταξί» - Η οργισμένη ανάρτηση

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να 'ρθει εδώ ο πρόεδρος της Βουλής»: Η Ζωή τραβούσε βίντεο τον Άδωνι να τρώει και η συνεδρίαση διακόπηκε

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επίθεση Τσελίκ στις χώρες της Ευρώπης που έστειλαν βοήθεια στην Κύπρο

09:38LIFESTYLE

Σωσίες σώματος στο Χόλιγουντ: Η κρυφή ζωή τους - Από τα πόδια της Τζούλια Ρόμπερτς έως τα χέρια του Μάικλ Ντάγκλας

17:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντική «βόμβα» έτοιμη να εκραγεί στη Μεσόγειο: Ρωσικό τάνκερ γεμάτο LNG πλέει ακυβέρνητο

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα - «Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι»

17:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Αυγενακη: Συνεργάτες του φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Περίπου 90 πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ από την αρχή του πολέμου - Η Τεχεράνη εξάγει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Το ένα πράγμα που πρέπει πάντα να αποφεύγετε στο πρωινό, σύμφωνα με διαιτολόγους

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Κάλυμνο: Πέθανε σε ηλικία 108 ετών η γηραιότερη γυναίκα του νησιού

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: 24χρονη βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς παρά τους βοριάδες έχουμε αφρικανική σκόνη και λασποβροχές - Η εξήγηση Κολυδά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ