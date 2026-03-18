Τουρκία: Γεννάει παιδιά για να γλιτώσει τη φυλακή

Μία γυναίκα στην Τουρκία βρήκε έναν πρωτάκουστο τρόπο για να γλιτώσει τη φυλάκιση, εκμεταλλευόμενη τις ευεργετικές διατάξεις του ποινικού κώδικα, αλλά η Δικαιοσύνη δεν ήταν και τόσο τυφλή...

Η 31χρονη Saniye από τη Σαμψούντα, ήδη μητέρα 8 παιδιών, με περίπου 60 συλλήψεις για κλοπές στο ενεργητικό της, είχε καταδικαστεί συνολικά σε 65 έτη κάθειρξης.

Στην τελευταία σύλληψή της, επίσης μετά από κλοπή που διέπραξε μαζί με τον 13χρονο γιο της, διαπιστώθηκε ο πλούσιος ποινικός φάκελός της, όπως και ότι η ποινή της είχε αναβληθεί λόγω της ηλικίας του μικρότερου παιδιού της.

Κάπου εκεί, άρχισαν τα ερωτήματα περί «κατάχρησης» του σχετικού νόμου, ανοίγοντας μεγάλη συζήτηση στην Τουρκία για τους μηχανισμούς ελέγχου, αλλά και τους κινδύνους για την ασφάλεια και για την ανάπτυξη των παιδιών.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο τουρκικός νόμος στις καταδικασμένες γυναίκες αναγνωρίζεται το δικαίωμα «αναστολής της έκτισης της ποινής λόγω παιδιού», που δεν έχει συμπληρώσει τους 18 μήνες.

Δικαστής παρέπεμψε την υπόθεσή της στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναφέροντας στο συνοδευτικό έγγραφο, ότι η γυναίκα γεννήθηκε το 1995, ότι εκκρεμεί σε βάρος της τελεσίδικη ποινή 65 ετών, 10 μηνών και 10 ημερών και ότι γέννησε πολλά παιδιά προκειμένου να επωφεληθεί από τη ρύθμιση του νόμου και να γλιτώσει από την έκτιση αυτών των ποινών.



Στην αίτηση επισημαίνεται επίσης ότι, η ύποπτη χρησιμοποιεί τα παιδιά της για εγκληματικές δραστηριότητες, και τονίζεται ότι η απουσία οποιουδήποτε περιορισμού στην ισχύουσα νομοθεσία δημιουργεί αδυναμία στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της εγκληματικότητας. Ο δικαστής ανέφερε ότι η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί μόνο τρόπο αποφυγής της ποινής, αλλά μπορεί επίσης να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανατροφή ατόμων με εγκληματικές τάσεις.

Και όπως διαπιστώνεται, δεν είναι η μοναδική που βρήκε τρόπο να μην εκτίσει την ποινή της.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, επίσης στη Σαμψούντα, μία 34χρονη, μητέρα 9 παιδιών με 64 καταχωρήσεις στο ποινικό μητρώο, παραπέμφθηκε το 2025 στο Δικαστήριο της Σαμψούντας, καθώς διέπραξε εκ νέου αδικήματα κλοπής παρά την τελεσίδικη ποινή φυλάκισης 24 ετών που της είχε επιβληθεί για αδικήματα κλοπής. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη λόγω του ότι το παιδί της είναι 3,5 ετών.

Στην Προύσα, 30χρονη η οποία έχει τελεσίδικη ποινή φυλάκισης 63 ετών για κλοπή, προσπάθησε το 2023 να καταχωρήσει το νεογέννητο μωρό ενός συγγενή της στο όνομά της για να αποφύγει τη φυλακή, αλλά η απόπειρα αυτή αποκαλύφθηκε.





