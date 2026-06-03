Καυστικός ο Τσακαλώτος για τον Τσίπρα - «Δεν κάνεις συμπαράταξη με τον εαυτό σου» - ΕΛΑΣ όπως Γιάνης

Ιδιαίτερα καυστικός για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ΕΛΑΣ ήταν ο άλλοτε σύντροφος και υπουργός Οικονομικών του επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Οι πιο πολλοί από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στο στο ΕΛΑΣ με ένα "λάμβδα", όπως είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης με ένα "ν"» σχολίασε σκωπτικά ο κ. Τσακαλώτος, αφήνοντας σαφείς αιχμές στον Αλέξη Τσίπρα και στο νέο του πολιτικό φορέα.

Ειδικότερα, χαρακτήρισε την ΕΛΑΣ αρχηγοκεντρικό κόμμα και σημείωσε δηκτικά «δεν κάνεις συμπαράταξη με τον εαυτό σου», σχολιάζοντας το όνομα του κόμματος Τσίπρα.

Συνεχίζοντας στον ίδιο επικριτικό τόνο για την ΕΛΑΣ, είπε πως όταν ένα κόμμα είναι αρχηγοκεντρικό μπορεί να αλλάξει θέση ανά πάσα στιγμή. «Άκουσα την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, ήταν σαν να ακούω τον Σημίτη. Τον άκουσα στο Θησείο και ήταν σαν να ήταν αριστερός» προσέθεσε.

Επίσης, επιτέθηκε σε πρώην συντρόφους τους στη Νέα Αριστερά που έφυγαν από το κόμμα. «Έχουν να απαντήσουν την εξής αντίφαση: φεύγουν από ένα κόμμα επειδή υποστηρίζουμε το λαϊκό μέτωπο και τις συμμαχίες και πάνε σε ένα κόμμα που λέει ότι δεν το ενδιαφέρει ούτε οι λαϊκές συμμαχίες ούτε το λαϊκό μέτωπο».

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της ανάγκης συνέχισης του πολιτικού εγχειρήματος της Νέας Αριστέρας.

Ταυτόχρονα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Αριστεράς με την ΕΛΑΣ και τον Γιάνη Βαρουφάκη θέτοντας ως προϋπόθεση την ανασυγκρότηση της Αριστεράς. «Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι φέρνει αυτό στο τραπέζι, ελάτε εσείς να καθίσουμε τα σημεία που μας ενώνουν για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, δεν το απορρίπτω. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι».

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