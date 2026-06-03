Ο Τσίπρας βοήθησε τη «Θεοπούλα» να γίνει μέλος της ΕΛΑΣ και να κάνει... «θραύση»

Χαλαρές στιγμές με τον Αλέξη Τσίπρα να βοηθά τη «Θεοπούλα» Έφη Παπαθεοδώρου να γίνει μέλος της ΕΛΑΣ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο Τσίπρας βοήθησε τη «Θεοπούλα» να γίνει μέλος της ΕΛΑΣ και να κάνει... «θραύση»
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας βοήθησε την ηθοποιό Έφη Παπαθεοδώρου να εγγραφεί ως μέλος της ΕΛΑΣ μέσω της πλατφόρμας myelas.gr.
  • Η Έφη Παπαθεοδώρου ερμήνευσε τον ρόλο της «Θεοπούλας» σε βίντεο προώθησης εγγραφής μελών στο νέο κόμμα.
  • Στο βίντεο, η ηθοποιός εκφράζει την υποστήριξή της προς τον Αλέξη Τσίπρα και την επιθυμία της για επιτυχία του.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε το βίντεο για να προωθήσει τη διαδικασία εγγραφής νέων μελών στον κόμμα του.
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«Θραύση» κάνει η γνωστή ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου που ερμήνευσε τον ρόλο της «Θεοπούλας», στο νέο βίντεο που ανέβασε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας για να προβάλλει εγγραφή μελών στο νέο κόμμα.

Στο βίντεο η Έφη Παπαθεοδώρου εκφράζει την αγάπη της στον Αλέξη Τσίπρα, με τον ίδιο να τη βοηθά να εγγραφεί στην πλατφόρμα myelas.gr, ως μέλος του κόμματος.

«Όλοι λέμε να πετύχεις, και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε!», λέει στον Αλέξη Τσίπρα η γνωστή ηθοποιός.

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