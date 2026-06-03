Ο Τσίπρας βοήθησε τη «Θεοπούλα» να γίνει μέλος της ΕΛΑΣ και να κάνει... «θραύση»

«Θραύση» κάνει η γνωστή ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου που ερμήνευσε τον ρόλο της «Θεοπούλας», στο νέο βίντεο που ανέβασε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας για να προβάλλει εγγραφή μελών στο νέο κόμμα. Στο βίντεο η Έφη Παπαθεοδώρου εκφράζει την αγάπη της στον Αλέξη Τσίπρα, με τον ίδιο να τη βοηθά να εγγραφεί στην πλατφόρμα myelas.gr , ως μέλος του κόμματος. «Όλοι λέμε να πετύχεις, και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε!», λέει στον Αλέξη Τσίπρα η γνωστή ηθοποιός.

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