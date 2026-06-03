Καιρός: Κακοκαιρία-express με καταιγίδες την Πέμπτη– Τριήμερο ζέστης από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα

Snapshot Την Πέμπτη προβλέπονται μπόρες, τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια της χώρας, με έντονα φαινόμενα στις ορεινές περιοχές.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Παρασκευή, με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική.

Από το Σάββατο έως τη Δευτέρα οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν σημαντικά, φτάνοντας έως τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Οι πιο ζεστές περιοχές θα είναι η Θεσσαλία, η κεντρική Στερεά, η ανατολική Πελοπόννησος και η κεντρική Μακεδονία.

Στην Αττική, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου μεταξύ Πέμπτης και Δευτέρας. Snapshot powered by AI

Καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού τις τελευταίες ημέρες στη χώρας μας με τις θερμοκρασίες να είναι ιδανικές για εξορμήσεις στη φύση και στην παραλία.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει αύριο Πέμπτη καθώς κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες αναμένονται μπόρες, τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Τα φαινόμενα θα έχουν έντονο χαρακτήρα στις ορεινές περιοχές και δεν αποκλείεται κατά τόπους και κατά περιόδους να είναι έντονα.

Η αστάθεια θα παραμείνει και την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να αναμένεται κάτι ιδιαίτερο από άποψης φαινομένων και υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να επηρεαστεί κατά τις μεσημεριανές ώρες και η Αττική από τοπικές μπόρες.

Τριήμερο ζέστης από Σάββατο έως Δευτέρα

Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, θα αλλάξει με τη θερμοκρασία να σημειώσει σημαντική άνοδο.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα από το Σάββατο και τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

Όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος, σύμφωνα με το έως τώρα προγνωστικά στοιχεία:

οι θερμοκρασίες θα είναι κατά 3 με 4 βαθμούς υψηλότερες από την εποχή

οι μέγιστες τιμές του υδράργυρου θα είναι στους 36 βαθμούς κελσίου

οι ποιο ζεστές περιοχές θα είναι: Θεσσαλία, κεντρική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησος και κεντρική Μακεδονία.

Δείτε το βίντεο του Mega:



Οι θερμοκρασίες των επόμενων ημερών στην Αττική:

Πέμπτη (4/6): 32 βαθμούς κελσίου

Παρασκευή (5/6): 30 βαθμούς κελσίου

Σάββατο (6/6): 32 βαθμούς κελσίου

Κυριακή (7/6): 34 βαθμούς κελσίου

Δευτέρα (8/6): 34 βαθμούς κελσίου

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