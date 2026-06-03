Πανικός σε πτήση: Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα κινδύνου και στραγγάλισε αεροσυνοδό

Πανικός επικράτησε σε πτήση της Frontier Airlines με προορισμό το Σικάγο την Κυριακή, όταν ένας επιβάτης άρχισε να πνίγει έναν αεροσυνοδό εκτός υπηρεσίας, αφού προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα ασφαλείας του αεροσκάφους και επιχείρησε να εισέλθει στο πιλοτήριο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο επιβάτης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 51χρονος Juan Gabriel Reyes, κατηγορείται για παρεμπόδιση των μελών του πληρώματος και των αεροσυνοδών, καθώς και για επίθεση εντός της εδαφικής επικράτειας ενός κράτους, όπως αναφέρεται σε δικαστικά έγγραφα.

Όλα ξεκίνησαν περίπου 45 λεπτά αφού το αεροσκάφος της Frontier είχε απογειωθεί από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Ο'Χέαρ του Σικάγου, όταν ο 51χρονος άρχισε να φωνάζει ότι θέλει να κατέβει από το αεροπλάνο και προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα κινδύνου.

Αφού αεροσυνοδοί τον εμπόδισαν από το να ανοίξει την πόρτα κινδύνου, ο Reyes πλησίασε το πιλοτήριο και άρχισε να «χτυπά επιθετικά με τον ώμο του την πόρτα», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Καθώς ένας αεροσυνοδός τον απομάκρυνε από το σημείο ήρεμα, ο Reyes μπήκε στην τουαλέτα και προσπάθησε να ουρήσει στο πάτωμα. Στη συνέχεια, συνοδεύτηκε στη θέση του και ένας αεροσυνοδός εκτός υπηρεσίας που καθόταν δίπλα του, του προσέφερε να αλλάξουν θέσεις.

Τότε, ο 51χρονος «έπεσε πάνω στο θύμα, τον άρπαξε από το κεφάλι και άρχισε να τον στραγγαλίζει», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Αρκετοί επιβάτες συνεργάστηκαν με τους αεροσυνοδούς για να συγκρατήσουν τον Reyes με πλαστικές χειροπέδες, από τις οποίες ξέφυγε αρκετές φορές.

✈️ Passengers on a Frontier Airlines flight from San Juan to Chicago reportedly restrained a man who tried to open an emergency exit door and jump from the plane mid-flight, forcing the aircraft to divert to Miami, where it landed safely. pic.twitter.com/hIINxXa2kG — Breaking911 (@Breaking911) June 2, 2026

Το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και λίγες ώρες αργότερα συνέχισε την διαδρομή του προς το Σικάγο.

Ο Reyes τέθηκε υπό κράτηση κατά την αποβίβασή του από το αεροσκάφος.