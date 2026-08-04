Reuters: Οι ΗΠΑ έχουν εξαντλήσει σχεδόν όλους τους πυραύλους ακριβείας στη Μέση Ανατολή

Εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες στις ΗΠΑ σχετικά με την ετοιμότητα του στρατού για μελλοντικές συγκρούσεις

Μάνος Χατζηγιάννης

Reuters: Οι ΗΠΑ έχουν εξαντλήσει σχεδόν όλους τους πυραύλους ακριβείας στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν εξαντλήσει τα αποθέματά τους σε πυραύλους ακριβείας ATACMS και PrSM στη Μέση Ανατολή μέσα σε πέντε μήνες πολέμου κατά του Ιράν.
  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή έχει ξεμείνει από πυραύλους, αλλά αναπλήρωσε αποθέματα από άλλες περιοχές.
  • Η μείωση των πυραύλων ακριβείας ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητα των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν μελλοντικές απειλές από Ρωσία και Κίνα.
  • Οι πύραυλοι ATACMS και PrSM είναι κρίσιμοι για ακριβείς επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας, με τον PrSM να προορίζεται να αντικαταστήσει τον ATACMS.
  • Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλο και ότι η παραγωγή πυρομαχικών βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, αλλά οι αναλυτές προειδοποιούν για ανεπαρκή αποθέματα σε περίπτωση μακροχρόνιου πολέμου.
Snapshot powered by AI

Στους πέντε μήνες από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν εξαντλήσει τα αποθέματά τους σε συστήματα ATACMS ακριβείας μεγάλης εμβέλειας και νεότερους πυραύλους PrSM.

Αυτό μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο πηγές.

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει «σχεδόν όλους» τους πυραύλους επιφανείας-επιφανείας ATACMS και τους πυραύλους ακριβείας κατευθυνόμενους πυραύλους κρούσης PrSM. Οι πηγές αρνήθηκαν να πουν τις ποσότητες από κάθε τύπο πυρομαχικών εξακολουθούν να έχουν οι ΗΠΑ.

Ωστόσο, μια άλλη πηγή ισχυρίζεται ότι μόνο η Κεντρική Διοίκηση, η οποία επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, έχει ξεμείνει από πυραύλους και ότι έχει αναπληρώσει τα αποθέματά της από ομάδες σε άλλες περιοχές.

Ανεξάρτητα από αυτό, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες στις ΗΠΑ σχετικά με την ετοιμότητα του στρατού για μελλοντικές συγκρούσεις, καθώς τα πυρομαχικά μεγάλου βεληνεκούς αποτελούν σημαντικό μέρος του οπλοστασίου, επιτρέποντας ακριβείς επιθέσεις από ασφαλή απόσταση.

Οι πύραυλοι ATACMS έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία, επιτρέποντας στις ουκρανικές δυνάμεις να επιτίθενται σε στόχους εντός της Ρωσίας. Ο PrSM, ο οποίος έχει μεγαλύτερο βεληνεκές, θα αντικαταστήσει τελικά τον ATACMS.

Οι αναλυτές λένε ότι αυτό το όπλο, το οποίο κοστίζει πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια ανά μονάδα, θα είναι σημαντικό σε οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση με την Κίνα.

Καθώς ο πόλεμος κατά του Ιράν συνεχίζεται, η μειωμένη προμήθεια και των δύο τύπων πυραύλων θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα των ΗΠΑ να αποτρέψουν τους αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κίνας.

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό των δεδομένων για τα αποθέματα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε στον κόσμο» και «πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε».

reuters.jpeg

«Οι αμυντικές μας εταιρείες παράγουν τώρα περισσότερα πυρομαχικά από ποτέ και επεκτείνουν τα εργοστάσια και τον εξοπλισμό τους με ρυθμό ρεκόρ», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι αναλυτές επιβεβαιώνουν ότι η παραγωγή ορισμένων πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων βλημάτων πυροβολικού και διαφόρων τύπων πυραύλων, βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, αλλά προειδοποιούν ότι τα αποθέματα μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερα από ό,τι χρειάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του Αιγαίου: Tο μεγαλύτερο κοραλλιογενές δάσος ανάμεσα σε Ίμβρο και Σαμοθράκη

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 88χρονος στη Βέροια: Τον παρέσυρε φορτηγό

16:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τον θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας

16:35ΕΥ ΖΗΝ

Πρώτες βοήθειες για τσιμπούρια και τσούχτρες - Οδηγίες δερματολόγου

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη γυναίκα ταξίαρχος της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας - Ποια είναι η Οζλέμ Καραπινάρ

16:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοψία του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα

16:30WHAT THE FACT

Πεζός στη Ρόδο περπατάει στη μέση του δρόμου προκαλώντας προβλήματα στους οδηγούς

16:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το τελευταίο «αντίο» στον αιώνιο αρχηγό: Η Ιταλία αποχαιρέτησε τον Φράνκο Μπαρέζι – Βίντεο + εικόνες

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Λάκης Χαλκιάς: Την Πέμπτη θα τελεστεί η κηδεία του δημοσία δαπάνη

16:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπ. Ανάπτυξης για στοιχεία ΙΕΛΚΑ: Αποδίδει η συναντίληψη για πάγωμα τιμών στα σούπερ μάρκετ

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βρέθηκε η σορός του συζύγου της υπουργού Οικογένειας - Χάθηκε πριν από έναν μήνα σε λίμνη

16:14ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ξεπήδησε νέο μέτωπο στη Βένιζα Μεγάρων - Σε καταστολή η μεγάλη φωτιά - Παραμένει σε επιφυλακή η Πυροσβεστική λόγω των ανέμων

16:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Ανήλικοι έκλεψαν ηλεκτρικά πατίνια και πούλησαν ένα - Στη δικογραφία και οι γονείς

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα γίνει αν πίνετε ένα σφηνάκι ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού κάθε μέρα

16:00WHAT THE FACT

Αμερικανική εταιρεία λανσάρει μπλουζάκι που δεν χρειάζεται πλύσιμο για έως και ένα μήνα καθημερινής χρήσης

15:58ANNOUNCEMENTS

Οι The Waterboys χάρισαν μια μαγική sold out βραδιά στο Sani Festival 2026

15:55LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα πόζαρε με μπικίνι σε παραλία της Σερίφου εντυπωσιάζοντας με τους κοιλιακούς της

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ έχουν εξαντλήσει σχεδόν όλους τους πυραύλους ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς που διαθέτουν στη Μέση Ανατολή

15:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κτηνοτρόφοι: Αποζημιώσεις άνω των 4 εκατ. για τα θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού

15:41LIFESTYLE

Καλημέρα Ελλάδα: Το τρέιλερ με Παυλόπουλο - Χιώτη είναι στον αέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:00ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχεται άνοδος θερμοκρασίας και ξηρός καιρός το επόμενο δεκαπενθήμερο, πότε αναμένεται η κορύφωση

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Δεν θέλαμε ποτέ να τον παντρευτεί» - Ξεσπά η οικογένεια της Αμερικανίδας συζύγου του Αφγανού δολοφόνου - Τι είπε στις Αρχές

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε από το κόμμα Καρυστιανού η Κατερίνα Μουτσάτσου

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες-Άγρια δολοφονία 68χρονου έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση: Τον σκότωσαν με σφυρί ή ματσόλα, κατέληξε από ακατάσχετη αιμορραγία

16:14ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ξεπήδησε νέο μέτωπο στη Βένιζα Μεγάρων - Σε καταστολή η μεγάλη φωτιά - Παραμένει σε επιφυλακή η Πυροσβεστική λόγω των ανέμων

07:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Εφιαλτική προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια: «Μπορεί να συμβεί αύριο»

14:18ΦΑΡΜΑΚΟ

Το διάσημο μπλε χάπι για τη στυτική δυσλειτουργία και η αναπάντεχη δράση κατά του καρκίνου - Τι δείχνει νέα μελέτη για τον μηχανισμό των μεταστάσεων

16:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τον θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας

12:00WHAT THE FACT

Τη βιντεοσκόπησαν να βάφει σπίτι ενώ ήταν σε αναρρωτική, απολύθηκε αλλά θα πάρει 1.279,99 ευρώ για την άδειά της

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Viral βίντεο με το εκκλησάκι του Αρχάγγελου Μιχαήλ στη Δυτική Αττική που έμεινε αλώβητο στη φωτιά

11:25LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι πόζαρε γυμνή απολαμβάνοντας το αφρόλουτρό της στην μπανιέρα μετά από ξέφρενο πάρτυ

16:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το τελευταίο «αντίο» στον αιώνιο αρχηγό: Η Ιταλία αποχαιρέτησε τον Φράνκο Μπαρέζι – Βίντεο + εικόνες

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: Συνελήφθη ο αδελφός αντιδήμαρχου - Έπεσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμμια του ελικοπτέρου

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια έπιασαν καρχαρία τίγρη στη Μασαχουσέτη: Γιατί η εμφάνισή του προκαλεί ανησυχία

12:42ANNOUNCEMENTS

Γιώργος Νταλάρας «Ρεμπέτικο» - Δύο μεγάλες παραστάσεις: 3 και 24 Σεπτεμβρίου

14:42LIFESTYLE

Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά: Οκτώ διάσημα ζευγάρια που γνώρισαν την αληθινή αγάπη μετά τα 40

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βρέθηκε η σορός του συζύγου της υπουργού Οικογένειας - Χάθηκε πριν από έναν μήνα σε λίμνη

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβέστες για ρεπόρτερ που γέλασε στην πυρκαγιά: «Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση»

17:44LIFESTYLE

Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε, ένα κλαδάκι κατανόησης και δυο λέξεις συγχώρεσης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ