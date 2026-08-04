Reuters: Οι ΗΠΑ έχουν εξαντλήσει σχεδόν όλους τους πυραύλους ακριβείας στη Μέση Ανατολή

Snapshot Οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν εξαντλήσει τα αποθέματά τους σε πυραύλους ακριβείας ATACMS και PrSM στη Μέση Ανατολή μέσα σε πέντε μήνες πολέμου κατά του Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή έχει ξεμείνει από πυραύλους, αλλά αναπλήρωσε αποθέματα από άλλες περιοχές.

Η μείωση των πυραύλων ακριβείας ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητα των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν μελλοντικές απειλές από Ρωσία και Κίνα.

Οι πύραυλοι ATACMS και PrSM είναι κρίσιμοι για ακριβείς επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας, με τον PrSM να προορίζεται να αντικαταστήσει τον ATACMS.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλο και ότι η παραγωγή πυρομαχικών βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, αλλά οι αναλυτές προειδοποιούν για ανεπαρκή αποθέματα σε περίπτωση μακροχρόνιου πολέμου. Snapshot powered by AI

Στους πέντε μήνες από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν εξαντλήσει τα αποθέματά τους σε συστήματα ATACMS ακριβείας μεγάλης εμβέλειας και νεότερους πυραύλους PrSM.

Αυτό μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο πηγές.

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει «σχεδόν όλους» τους πυραύλους επιφανείας-επιφανείας ATACMS και τους πυραύλους ακριβείας κατευθυνόμενους πυραύλους κρούσης PrSM. Οι πηγές αρνήθηκαν να πουν τις ποσότητες από κάθε τύπο πυρομαχικών εξακολουθούν να έχουν οι ΗΠΑ.

Ωστόσο, μια άλλη πηγή ισχυρίζεται ότι μόνο η Κεντρική Διοίκηση, η οποία επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, έχει ξεμείνει από πυραύλους και ότι έχει αναπληρώσει τα αποθέματά της από ομάδες σε άλλες περιοχές.

Ανεξάρτητα από αυτό, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες στις ΗΠΑ σχετικά με την ετοιμότητα του στρατού για μελλοντικές συγκρούσεις, καθώς τα πυρομαχικά μεγάλου βεληνεκούς αποτελούν σημαντικό μέρος του οπλοστασίου, επιτρέποντας ακριβείς επιθέσεις από ασφαλή απόσταση.

Οι πύραυλοι ATACMS έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία, επιτρέποντας στις ουκρανικές δυνάμεις να επιτίθενται σε στόχους εντός της Ρωσίας. Ο PrSM, ο οποίος έχει μεγαλύτερο βεληνεκές, θα αντικαταστήσει τελικά τον ATACMS.

Οι αναλυτές λένε ότι αυτό το όπλο, το οποίο κοστίζει πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια ανά μονάδα, θα είναι σημαντικό σε οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση με την Κίνα.

Καθώς ο πόλεμος κατά του Ιράν συνεχίζεται, η μειωμένη προμήθεια και των δύο τύπων πυραύλων θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα των ΗΠΑ να αποτρέψουν τους αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κίνας.

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό των δεδομένων για τα αποθέματα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε στον κόσμο» και «πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε».

«Οι αμυντικές μας εταιρείες παράγουν τώρα περισσότερα πυρομαχικά από ποτέ και επεκτείνουν τα εργοστάσια και τον εξοπλισμό τους με ρυθμό ρεκόρ», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι αναλυτές επιβεβαιώνουν ότι η παραγωγή ορισμένων πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων βλημάτων πυροβολικού και διαφόρων τύπων πυραύλων, βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, αλλά προειδοποιούν ότι τα αποθέματα μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερα από ό,τι χρειάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο.

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