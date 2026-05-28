Ακριβό «σπορ» ο πόλεμος: Οι ΗΠΑ θα χρειαστούν χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα σε Tomahawk

Σε αυτή την εικόνα που παρέχει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, το αντιτορπιλικό τύπου Arleigh Burke USS Spruance (DDG 111) εκτοξεύει έναν πύραυλο Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury», το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.

Snapshot Οι ΗΠΑ χρειάζονται χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους σε πυραύλους Tomahawk, THAAD και Patriot, με κάποιες αναπληρώσεις να ολοκληρώνονται μετά το 2030.

Ο πόλεμος με το Ιράν και η υποστήριξη στην Ουκρανία έχουν εξαντλήσει σημαντικά τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ και έχουν επιβαρύνει την παραγωγική ικανότητα.

Οι αυξημένες παραγγελίες και οι συμφωνίες με τη βιομηχανία επιδιώκουν την επέκταση της παραγωγής, αλλά η πλήρης αποκατάσταση των αποθεμάτων απαιτεί χρόνο λόγω διοικητικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Η αναπλήρωση των πυραύλων Standard Missiles (SM3, SM6) και των πυραύλων ακριβείας JASSM και PrSM θα διαρκέσει από μερικούς μήνες έως αρκετά χρόνια, ανάλογα με το είδος και τη χρήση τους.

Παρά τις δυσκολίες, οι ΗΠΑ διατηρούν επαρκή πυρομαχικά για πιθανή σύγκρουση με το Ιράν, αλλά η ευπάθεια παραμένει σε άλλες περιοχές, όπως ο Δυτικός Ειρηνικός, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανασύσταση των αποθεμάτων. Snapshot powered by AI

Σε μεγάλη πηγή ανησυχίας έχει αναδειχθεί η ανασύσταση των αποθεμάτων του αμερικανικού οπλοστασίου μετά από τις επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (Center for Strategic and International Studies - CSIS).

Σύμφωνα με το CSIS, οι βομβαρδισμοί και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν εξάντλησε τα αποθέματα βασικών πυρομαχικών των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επαρκή ποσότητα πυρομαχικών για κάθε πιθανό σενάριο στον πόλεμο με το Ιράν.

Ωστόσο η εξάντληση των αποθεμάτων του οπλοστασίου των ΗΠΑ μπορεί να έχει κάνει ευάλωτες τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μία ενδεχόμενη σύγκρουση στον Δυτικό Ειρηνικό. Ο χρόνος που απαιτείται για την ανασύσταση αυτών των αποθεμάτων έχει, ως εκ τούτου, καταστεί μείζον θέμα ανησυχίας.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι θα χρειαστούν «μήνες και χρόνια... ανάλογα με το οπλικό σύστημα» για την αναπλήρωση των αποθεμάτων των ΗΠΑ. Η ανάλυση του CSIS επιβεβαιώνει την εκτίμηση του υπουργού. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τους χρόνους αναπλήρωσης για επτά βασικά πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και τα οποία θα χρειαστούν επίσης σε περίπτωση πολέμου στον Δυτικό Ειρηνικό. Σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις παράδοσης:

Τα αμερικανικά αποθέματα σε πυραύλους Land Attack Missile (TLAM), το σύστημα πυραύλων αναχαίτισης THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) και τους πυραύλους Patriot —που χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς σε αυτόν τον πόλεμο— θα χρειαστούν τρία ή περισσότερα χρόνια προκειμένου να επανέλθουν στα προπολεμικά επίπεδα.

Οι πύραυλοι Standard Missiles (SM-3 and SM-6) θα χρειαστούν περίπου δύο χρόνια προκειμένου να αντικατασταθούν τα αποθέματα, καθώς δεν χρισιμοποιήθηκαν ευρέως στην πολεμική σύγκρουσησ το Ιράν.

Οι πύραυλοι Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) και Precision Strike Missile (PrSM) θα χρειαστούν από μερικούς μήνες έως ένα έτος για να αντικατασταθούν. Τα αποθέματα PrSM πριν τον πόλεμο ήταν χαμηλά, επειδή μόλις είχε αρχίσει να παράγεται.

Οι επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του —καθώς και η παροχή βοήθειας στην Ουκρανία με πυραύλους Patriot— έχουν οξύνει το πρόβλημα. Εκτός από την αναπλήρωση των δικών τους αποθεμάτων, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει επίσης να ικανοποιήσουν τις παραγγελίες των συμμάχων και των εταίρων τους. Οι αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο κατανομής της νέας παραγωγής έχουν ήδη προκαλέσει διμερείς τριβές, οι οποίες θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια, καθώς η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατανοεί την επείγουσα ανάγκη. Οι μεγάλες προμήθειες πυρομαχικών στον αμυντικό προϋπολογισμό του προέδρου για το οικονομικό έτος 2027, ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλούν αυτές τις ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα.

Αναμένεται ένα συμπληρωματικό νομοσχέδιο για επιπλέον κονδύλια πυρομαχικών, καθώς το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ επιδιώκει να αντικαταστήσει ό,τι καταναλώθηκε στην Επιχείρηση «Epic Fury» και στη συνέχεια να δημιουργήσει αποθέματα πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα. Η κυβέρνηση έχει επίσης υπογράψει μια σειρά συμφωνιών-πλαισίων με τη βιομηχανία για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας πυρομαχικών, κάτι που θα μπορούσε να επιταχύνει τις μελλοντικές παραδόσεις.

Τα στοιχεία για τις παραδόσεις 7 βασικών ειδών πυρομαχικών στα αποθέματα των ΗΠΑ

Οι κόκκινες ράβδοι δείχνουν τις σωρευτικές προσθήκες στα αποθέματα των ΗΠΑ κάθε τρίμηνο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα έγγραφα αιτιολόγησης του προϋπολογισμού. Οι έντονες κόκκινες ράβδοι υποδεικνύουν πότε προβλέπεται να παραληφθούν οι παραγγελίες του οικονομικού έτους 2027. Οι αργές παραδόσεις για τα περισσότερα είδη πυρομαχικών οφείλονται στο σχετικά χαμηλό επίπεδο χρηματοδότησης των προηγούμενων ετών.

Οι γκρι ράβδοι υποδεικνύουν τα τρέχοντα επίπεδα αποθεμάτων, με τις σκιασμένες περιοχές να αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ των χαμηλών και των υψηλών εκτιμήσεων.

Η πράσινη γραμμή δείχνει τον μέγιστο πιθανό ρυθμό αύξησης των αποθεμάτων. Υποθέτει ότι (1) η βιομηχανία επιτυγχάνει τους στόχους παραγωγικής ικανότητας που έχουν τεθεί στις συμφωνίες-πλαίσια, (2) η βιομηχανία στη συνέχεια παράγει σε αυτό το επίπεδο, και (3) όλες οι παραδόσεις πηγαίνουν στα αποθέματα των ΗΠΑ και όχι σε εκείνα των συμμάχων. Απεικονίζει πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων καθώς αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα.

Η μαύρη γραμμή αντιπροσωπεύει τα αποθέματα πυραύλων πριν από τον πόλεμο με το Ιράν το 2026. Το σημείο όπου η μαύρη γραμμή τέμνει τις στοιβαγμένες ράβδους είναι το σημείο όπου οι παραδόσεις πυραύλων ισούνται με τα προπολεμικά αποθέματα.

Χρειάζονται πολλά χρόνια για την αντικατάσταση τους

Πύραυλοι Tomahawk

Η προμήθεια πυραύλων Tomahawk ανήλθε κατά μέσο όρο σε 86 πυραύλους τα τελευταία 10 οικονομικά έτη (Ο.Ε. 15–Ο.Ε. 26), με τις περισσότερες παραγγελίες να προέρχονται από το Πολεμικό Ναυτικό. Ενώ ο στόχος της Raytheon είναι να διαθέτει την ικανότητα παραγωγής περισσότερων από 1.000 πυραύλων Tomahawk ετησίως, ο πρόσφατος ετήσιος ρυθμός παραγωγής είναι μικρότερος από 200, λόγω των περιορισμένων παραγγελιών του παρελθόντος.

Οι υπάρχουσες παραγγελίες θα αρχίσουν να αντικαθιστούν τους περισσότερους από 1.000 Tomahawk που καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, αλλά δεν θα είναι αρκετές για να αποκαταστήσουν πλήρως τα αποθέματα στα προπολεμικά επίπεδα.

Το Πολεμικό Ναυτικό ζήτησε 785 Tomahawk στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2027 — μια τεράστια αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις παράδοσης του Υπουργείου Πολέμου, αυτοί οι πύραυλοι θα αρχίσουν να φτάνουν στα αποθέματα των ΗΠΑ τον Μάρτιο του 2030, μετά από 34 μήνες χρόνου παραγωγής. Τα αποθέματα των ΗΠΑ θα αντικαταστήσουν τους TLAM που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Ιράν μέχρι τα τέλη του 2030.

Πρέπει επίσης να ολοκληρωθούν και οι παραγγελίες των συμμάχων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παράδοση των 400 πυραύλων που προορίζονται για την Ιαπωνία ενδέχεται να καθυστερήσει, καθώς το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ δίνει προτεραιότητα στην ανασύσταση των αμερικανικών αποθεμάτων, παρότι ένα ιαπωνικό αντιτορπιλικό ολοκλήρωσε πρόσφατα τις απαιτούμενες τροποποιήσεις. Η Αυστραλία αγόρασε επίσης περισσότερους από 200 και η Ολλανδία 175.

THAAD

Η μεγάλη αίτηση προμήθειας στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2027 αντανακλά την επείγουσα ανάγκη ανασύστασης των αποθεμάτων THAAD μετά την εκτεταμένη επιχειρησιακή χρήση τους στις επιχειρήσεις «Epic Fury» και «Midnight Hammer».

Τα έγγραφα του προϋπολογισμού των προηγούμενων ετών προέβλεπαν μηδενικές παραδόσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Αυγούστου 2023 και Απριλίου 2027, μετά την οποία θα άρχιζαν να φτάνουν οι πύραυλοι που αγοράστηκαν κατά το οικονομικό έτος 2021. Τα επικαιροποιημένα χρονοδιαγράμματα στα στοιχεία του οικονομικού έτους 2027 δείχνουν ότι οι παλαιότερες παραγγελίες έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ οι προμήθειες του οικονομικού έτους 2025 έχουν προγραμματιστεί να παραδοθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Για να αντιμετωπιστεί η βραχυπρόθεσμη έλλειψη, οι παραδόσεις προφανώς αναδιατάχθηκαν ώστε να δοθεί προτεραιότητα στις ανάγκες των ΗΠΑ έναντι εκείνων των συμμάχων και των εταίρων.

Ο αμερικανικός στρατός έχει ζητήσει 857 THAAD για το οικονομικό έτος 2027. Οι παραδόσεις τους, που προβλέπεται να ξεκινήσουν στα μέσα του 2029, θα ολοκληρώσουν την αντικατάσταση των πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο με το Ιράν έως το τέλος του ημερολογιακού έτους 2029.

Τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης που αναφέρονται στα έγγραφα του προϋπολογισμού υποδηλώνουν ότι η παραγωγή των THAAD βρίσκεται επί του παρόντος στο επίπεδο των 96 πυραύλων ετησίως. Με την προσθήκη νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η Lockheed Martin σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα στα 400 ετησίως, μια αύξηση που είναι απαραίτητη για την κάλυψη των μεγάλων παραγγελιών των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Οι παραγγελίες από συμμάχους περιλαμβάνουν παραγγελία της Σαουδικής Αραβίας για 360 αναχαιτιστικά το 2017, η οποία έχει εκπληρωθεί εν μέρει, και μια αγορά 96 πυραύλων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2022. Επίσης αναμένονται επιπλέον παραγγελίες, καθώς η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξάντλησαν μεγάλο μέρος των αποθεμάτων τους για την άμυνα τους ενάντια στους ιρανικούς πυραύλους κατά την αρχική εκστρατεία.

Patriot

Οι παραδόσεις του Patriot θέτουν ένα δίλημμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της ανάγκης να αναπληρώσουν τα δικά τους αποθέματα, να βοηθήσουν την Ουκρανία να αμυνθεί ενάντια στις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις και να καλύψουν τις ανάγκες 17 άλλων χωρών που χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους πυραύλους.

Η τρέχουσα παραγωγή της τελευταίας παραλλαγής των πυραύλων— PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) — κυμαίνεται γύρω από τον βασικό ρυθμό των 650 αναχαιτιστικών πυραύλων ετησίως. Περίπυο οι μισές παραδόσεις προορίζονται για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις υπόλοιπες για συμμάχους και εταίρους. Ο αυξημένος ετήσιος ρυθμός παραγωγής με τα υπάρχοντα εργαλεία και εγκαταστάσεις είναι 2.000. Η Lockheed σκοπεύει να αυξήσει την παραγωγή σε αυτό το επίπεδο.

Δεδομένου ότι οι προμήθειες των ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 225 πυραύλους ετησίως, οι παραδόσεις από τα προηγούμενα έτη δεν θα αρκούν για την πλήρη κάλυψη των αναγκών. Για τον σκοπό αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να περιμένουν για τους 3.203 πυραύλους Patriot που έχουν ζητηθεί στον προϋπολογισμό του στρατού για το οικονομικό έτος 2027. Η παράδοση αυτών των πυραύλων προβλέπεται να ξεκινήσει τον Μάιο του 2029.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να αποστέλλουν στην Ουκρανία πυραύλους Patriot, μεταξύ άλλων όπλων και πυρομαχικών. Οι πύραυλοι για τους οποίους έχουν συναφθεί συμβάσεις στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια της Ουκρανίας (Ukraine Security Assistance Initiative) κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν παραδίδονται στην Ουκρανία καθώς κατασκευάζονται.

Ο Κατάλογος Προτεραιότητας Αναγκών της Ουκρανίας (PURL), ένας νέος μηχανισμός βάσει του οποίου τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ πληρώνουν για όπλα που βρίσκονται στα αποθέματα των ΗΠΑ, έχει οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμη αύξηση των παραδόσεων Patriot στην Ουκρανία. Και οι δύο μηχανισμοί παράδοσης ενδέχεται να επηρεαστούν από τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να δώσει προτεραιότητα στις ανάγκες των ΗΠΑ, με τις μελλοντικές παραδόσεις προς την Ουκρανία να αναβάλλονται.

Άλλοι σύμμαχοι περιμένουν επίσης παραδόσεις Patriot. Από το 2020, οι σύμμαχοι και οι εταίροι των ΗΠΑ έχουν αγοράσει σχεδόν 1.900 αναχαιτιστικά MSE και περισσότερα από 700 παλαιότερων εκδόσεων, όπως τα PAC-2 και τα Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T).

Χρειάζονται αρκετά χρόνια για την αντικατάσταση των SM-3 και SM-6

Οι πύραυλοι αναχαίτισης που εκτοξεύονται από πλοία, οι SM-3 και SM-6 έχουν χρησιμοποιηθεί λιγότερο σε σύγκριση με τα συστήματα εκτόξευσης από ξηρά. Μια έκθεση του CNN που επικαλείται πηγές του Υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ ανέφερε ότι η πραγματική χρήση των πυραύλων Standard Missile στην Επιχείρηση Epic Fury ήταν πιο κοντά στις χαμηλότερες εκτιμήσεις της μελέτης απογραφής πυρομαχικών του CSIS.

Αυτή η χαμηλότερη χρήση αντανακλά την πιο απομακρυσμένη θέση των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ —στην Αραβική Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο— και τη μικρή εμβέλεια των ιρανικών πυρών, με το μεγαλύτερο μέρος τους να στρέφεται κατά των κρατών του Κόλπου. Κανένα πολεμικό πλοίο ικανό να εκτοξεύει αυτούς τους αναχαιτιστικούς πυραύλους αεράμυνας δεν επιχειρούσε εντός του Περσικού Κόλπου πριν από την κατάπαυση του πυρός.

Οι συγκεκριμένοι τύποι πυραύλων απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα για την κατασκευή τους. Η Υπηρεσία Αντιπυραυλικής Άμυνας και το Πολεμικό Ναυτικό ζήτησαν μεγάλες ποσότητες στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2027: 78 πυραύλους SM-3 Block IB, 136 πυραύλους SM-3 Block IIA και 540 πυραύλους SM-6. Οι παραδόσεις αυτών των παραγγελιών θα ξεκινήσουν σε 36 έως 39 μήνες, μόλις το Κογκρέσο εγκρίνει τις σχετικές πιστώσεις. Λόγω του μικρού όγκου των προηγούμενων παραγγελιών, τα αποθέματα δεν θα επανέλθουν στα προπολεμικά επίπεδα πριν από τις αρχές του 2029, παρά τη σχετικά χαμηλή χρήση τους κατά τη διάρκεια της εκστρατείας.

Τα πυρομαχικά που χρειάζονται μήνες για την αντικατάσταση

JASSM

Οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν αυτή την εκστρατεία με ένα σημαντικό απόθεμα σε βλήματα αέρος - εδάφους μεγάλου βεληνεκούς JASSM. Η Πολεμική Αεροπορία έχει προμηθευτεί μεγάλες ποσότητες αυτών των πυραύλων μακράς εμβέλειας από τη δεκαετία του 2000 — κατά μέσο όρο, σχεδόν 500 ετησίως την τελευταία δεκαετία. Για την παράδοση αυτών των παραγγελιών, η τρέχουσα παραγωγή φαίνεται να βρίσκεται ήδη σε ρυθμό αύξησης, σε αντίθεση με τα άλλα πυρομαχικά.

Επιπλέον, ο πύραυλος δεν χρησιμοποιήθηκε σε επιχειρήσεις μέχρι το 2018. Έτσι, ενώ καταναλώθηκαν πάνω από 1.100 JASSM, τα αποθέματα των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν αρκετά γρήγορα καθώς παραδίδονται οι προηγούμενες παραγγελίες.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν παραγγείλει σχεδόν 1.200 πυραύλους JASSM, μεταξύ των οποίων 821 από την Πολωνία και 120 από τις Κάτω Χώρες.

Πύραυλος ακριβείας (Precision Strike Missile)

Το απόθεμα πυραύλων PrSM ήταν μικρό στην αρχή αυτής της εκστρατείας, επειδή ο Στρατός έλαβε έγκριση για πλήρη παραγωγή και ανάπτυξη μόλις τον περασμένο Ιούλιο. Κατά συνέπεια, η χρήση τους ήταν περιορισμένη —αν και εξαιρετικά αποτελεσματική— και η αναπλήρωση των δαπανών θα διαρκέσει μόνο λίγους μήνες.

Οι μεγάλες παραγγελίες προμηθειών των τελευταίων ετών —καθώς και η προβλεπόμενη αγορά για το οικονομικό έτος 2027— διατηρούν την παραγωγή στο προβλεπόμενο επίπεδο αυξημένης παραγωγικής ικανότητας. Όλες οι παραδόσεις θα κατευθυνθούν προς το οπλοστάσιο των ΗΠΑ προς το παρόν. Αν και το βασικό μοντέλο PrSM έχει εγκριθεί για εξαγωγή στην Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχει ακόμη γίνει καμία ανακοίνωση σχετικά με πωλήσεις στο εξωτερικό.

Η σημείωση για την εκτίμηση παραδόσεων πυρομαχικών

Τα αποθέματα πυρομαχικών είναι απόρρητα και ορισμένα χρονοδιαγράμματα παράδοσης δεν είναι διαθέσιμα. Ωστόσο, υπάρχουν επαρκείς δημόσιες πληροφορίες για την εκπόνηση εκτιμήσεων με την απαιτούμενη ακρίβεια, ώστε να τροφοδοτηθεί η πολιτική συζήτηση, σύμφωνα με το CSIS.

Οι εκτιμήσεις του CSIS σχετικά με το πότε τα πυρομαχικά θα εισέλθουν στο αμερικανικό οπλοστάσιο βασίστηκαν κυρίως σε δύο στοιχεία: τον ρυθμό παραγωγής και τον χρόνο παράδοσης των προμηθειών. Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ παρέχει τρεις διαφορετικούς ρυθμούς παραγωγής στα ετήσια υλικά του προϋπολογισμού:

Ελάχιστος ρυθμός διατήρησης (MSR): Ο ρυθμός που απαιτείται για τη διατήρηση μιας συνεχούς παραγωγικής διαδικασίας.

Οικονομικός ρυθμός παραγωγής («1-8-5»): μία βάρδια οκτώ ωρών την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Μέγιστος ρυθμός παραγωγής («Max»): δυνατότητα κάλυψης αυξημένης ζήτησης μέσω πολλαπλών βαρδιών με «υφιστάμενο εξοπλισμό ή εξοπλισμό του προηγούμενου έτους».

Ακόμη και αν χρησιμοποιούνται οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, η επίτευξη αυξημένης παραγωγικής ικανότητας είναι δαπανηρή και χρονοβόρα, καθώς απαιτεί την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού και την επίλυση των εμποδίων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το πρόγραμμα παραγωγής που παρουσιάζεται στον προϋπολογισμό P-21 του Υπουργείου Πολέμου δίνει μια εικόνα του πού βρίσκονται οι τρέχοντες ρυθμοί παραγωγής μεταξύ του MSR και του ρυθμού αύξησης για μεμονωμένα συστήματα.

Όπου δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα, τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας τους πιο πρόσφατους χρόνους παράδοσης προμηθειών, σε συνδυασμό με τα όρια παραγωγικής ικανότητας.

Οι συμφωνίες-πλαίσιο μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και του κλάδου έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους παραγωγικής ικανότητας, οι οποίοι θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά τις παραδόσεις τα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια, καθώς θα τεθούν σε λειτουργία νέες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, η παραγωγική ικανότητα δεν ισοδυναμεί με την πραγματική παραγωγή. Για να απεικονιστεί η πιθανή αύξηση της παραγωγής, η καμπύλη «μέγιστο δυναμικό απόθεμα, με αύξηση βάσει συμφωνίας-πλαισίου» στην παρούσα ανάλυση —που απεικονίζεται με πράσινο χρώμα— μοντελοποιείται ως ετήσια γραμμική αύξηση από την τρέχουσα παραγωγική ικανότητα έως τους δηλωμένους στόχους του κλάδου.

Ο χρόνος προμήθειας αναφέρεται στον αριθμό των μηνών που απαιτούνται από τη στιγμή που το Κογκρέσο εγκρίνει τα κονδύλια έως την παράδοση των πυραύλων. Όπως δείχνει το Σχήμα 8, αυτός ο χρόνος μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη:

Διοικητικός χρόνος προμήθειας: Μετρά τον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της έγκρισης των κονδυλίων και της υπογραφής της σύμβασης. Αφού το Κογκρέσο εγκρίνει τα κονδύλια, χρειάζονται αρκετοί μήνες για να διαπραγματευτεί και να υπογράψει το Υπουργείο Πολέμου μια σύμβαση με εταιρείες του τομέα της άμυνας. Οι πολυετείς προμήθειες αποσκοπούν στη μείωση αυτού του χρόνου.

Χρόνος παράδοσης παραγωγής: Μετρά το χρονικό διάστημα μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της πρώτης παράδοσης. Ο χρόνος παράδοσης επιμηκύνεται όταν η ζήτηση υπερβαίνει τη δυναμικότητα του αναδόχου ή όταν οι παραδόσεις προς συμμάχους και εταίρους πραγματοποιούνται διαδοχικά μεταξύ των παραδόσεων προς τις ΗΠΑ.

Χρόνος παραγωγής ολόκληρης της παρτίδας: Οι προμήθειες ενός συγκεκριμένου έτους παραδίδονται σε διάστημα αρκετών μηνών. Μετρά το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας παράδοσης, το οποίο συνήθως είναι μικρότερο των 12 μηνών.

Για παράδειγμα, οι πύραυλοι JASSM που προμηθεύονται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2027 προβλέπεται να συμπεριληφθούν σε σύμβαση έξι μήνες μετά την έναρξη του οικονομικού έτους (διοικητικός χρόνος παράδοσης). Ο πρώτος πύραυλος αυτής της παρτίδας αναμένεται να παραδοθεί 36 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης (χρόνος παραγωγής). Θα χρειαστούν άλλοι 11 μήνες μέχρι να παραδοθούν όλοι οι πύραυλοι (παραγωγή παρτίδας).

Το μέλλον των αποθεμάτων πυρομαχικών

Η χρηματοδότηση για την προμήθεια επιπλέον πυρομαχικών ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν και επιταχύνθηκε υπό την κυβέρνηση Τραμπ. Το Κογκρέσο έχει υποστηρίξει αυτή τη χρηματοδότηση, γεγονός που αντανακλά τη διακομματική συναίνεση επί του θέματος. Ως αποτέλεσμα, το πρόβλημα σήμερα δεν είναι τα χρήματα, αλλά ο χρόνος. Χρειάζεται χρόνος για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας και την κατασκευή αυτών των πολύπλοκων συστημάτων.

Έτσι το CSIS εκτιμά ότι για τις ΗΠΑ θα υπάρξει ένα «παράθυρο» ευπάθειας έως ότου τα αποθέματα επιστρέψουν στα επίπεδα πριν τον πόλεμο με το Ιράν και θα χρειαστούν επιπλέον αρκετά χρόνια μέχρι να φτάσουν στα επιθυμητά επίπεδα.

Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ θα πρέπει να καταρτίσει σχέδια για το πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το χρονικό διάστημα, όπου θα παρουσιάζονται αυτά τα κενά στο οπλοστάσιο. Ορισμένα πυρομαχικά θα μπορούσαν να αντικατασταθούν, αλλά αυτό συνεπάγεται συμβιβασμούς. Τα εναλλακτικά πυρομαχικά επίγειας επίθεσης, για παράδειγμα, είναι μικρού ή μεσαίου βεληνεκούς και αυξάνουν την ευπάθεια για τις πλατφόρμες εκτόξευσης. Τα εναλλακτικά συστήματα αντιμετώπισης drones είναι ακριβά.

Ωστόσο, η κατάσταση στον Δυτικό Ειρηνικό δεν είναι εντελώς ζοφερή. Ο κόσμος έχει δει τη μεγάλη ικανότητα των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων όχι μόνο στη σύγκρουση με το Ιράν, αλλά και σε επιχειρήσεις κατά της Βενεζουέλας και των Χούτι. Η Κίνα έχει πλήρη επίγνωση ότι δεν διαθέτει πρόσφατη εμπειρία σε μάχες και ότι είχε κακή απόδοση στον τελευταίο πόλεμο της εναντίον του Βιετνάμ το 1979. Αυτή η διαφορά στην εμπειρία μπορεί να διατηρήσει την αποτρεπτική δύναμη των ΗΠΑ έως ότου αποκατασταθούν τα αποθέματα πυρομαχικών.

