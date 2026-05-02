Explainer: Γιατί ο «Dark Eagle» των ΗΠΑ δεν μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στο Ιράν

Με το Dark Eagle να βρίσκεται ακόμη σε φάση δοκιμών και να θεωρείται πειραματικό όπλο που διατίθεται σε πολύ περιορισμένο αριθμό, ακόμη και αν είναι ικανό για μάχη, δεν θα είναι διαθέσιμο στον αριθμό που απαιτείται

Explainer: Γιατί ο «Dark Eagle» των ΗΠΑ δεν μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στο Ιράν
Όπως προαναφέρθηκε προ ημερών το ενδεχόμενο ανάπτυξης υπερηχητικού πυραύλου εναντίον του Ιράν εξετάζουν για πρώτη φορά οι ΗΠΑ, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει νέα κλιμάκωση στην περιοχή.

Συγκεκριμένα οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναπτύξουν το πρώτο σύστημα υπερηχητικών πυραύλων εδάφους της χώρας, το Dark Eagle, για να υποστηρίξουν την αναμενόμενη επανάληψη των εχθροπραξιών εναντίον του Ιράν.

Το σύστημα σχεδιάστηκε για να παρέχει δυνατότητα υψηλής ταχύτητας, ακριβείας και μεγάλης εμβέλειας, ικανή να διαπεράσει προηγμένες πολυεπίπεδες άμυνες, καθιστώντας το ιδανικό για επιθέσεις σε στόχους όπου ο χρόνος είναι κρίσιμος.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, έχει επισημάνει ότι το σύστημα θα μπορούσε να είναι πολύτιμο λόγω της ικανότητάς του να χτυπά στόχους, ιδίως ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων, που βρίσκονται εκτός εμβέλειας του νέου πυραύλου ακριβείας (PrSM), ο οποίος εκτοξεύεται από τους εκτοξευτές HIMARS του Στρατού.


Η απόφαση να εξεταστεί η ανάπτυξη του Dark Eagle λαμβάνεται σε μια εποχή που τα αποθέματα πυραύλων των ΗΠΑ έχουν εξαντληθεί σοβαρά λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Αν και τα πιο σοβαρά εξαντλημένα οπλοστάσια ήταν αυτά των πυραύλων εδάφους-αέρος, όπως εκείνα των συστημάτων THAAD και Patriot, τα οπλοστάσια πυραύλων κρουζ και βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων των Tomahawk, PrSM και JASSM, έχουν επίσης εξαντληθεί με εντελώς μη βιώσιμους ρυθμούς, με τις δαπάνες σε πέντε εβδομάδες εχθροπραξιών να αναμένεται να χρειαστούν πάνω από μισή δεκαετία για να αναπληρωθούν.

Με το Dark Eagle να βρίσκεται ακόμη σε φάση δοκιμών και να θεωρείται πειραματικό όπλο που διατίθεται σε πολύ περιορισμένο αριθμό, ακόμη και αν είναι ικανό για μάχη, δεν θα είναι διαθέσιμο στον αριθμό που απαιτείται για να επηρεάσει σημαντικά την πορεία των εχθροπραξιών.

Αν και το Dark Eagle ολοκλήρωσε μια σειρά επιτυχημένων δοκιμών το 2024, απέτυχε επανειλημμένα να εκτοξευθεί κατά τη διάρκεια άλλων δοκιμών λόγω προβλημάτων τόσο με τον εκτοξευτή όσο και με την ποιότητα κατασκευής του πυραύλου. Αν και το Fox News επικαλέστηκε έναν ανώνυμο αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας ο οποίος δήλωσε ότι ο πύραυλος έχει φτάσει στην αρχική επιχειρησιακή ικανότητα, το γραφείο δοκιμών του Πενταγώνου αναφέρει ότι δεν θα διαθέτει αρκετά δεδομένα για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του Dark Eagle σε μάχη μέχρι τις αρχές του 2027.

«Το Πεντάγωνο έχει χάσει κάθε αίσθηση της πραγματικότητας»

Σχολιάζοντας την απόφαση να εξεταστεί η ανάπτυξη του Dark Eagle, η ανώτερη ερευνήτρια και διευθύντρια στρατιωτικής ανάλυσης στο Defense Priorities, Τζένιφερ Καβάνα, δήλωσε ότι αυτό «υποδηλώνει ότι το Πεντάγωνο έχει χάσει κάθε αίσθηση της πραγματικότητας». «Το Ιράν δεν αποτελεί υπαρξιακή απειλή και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να ξοδεύουν εκεί τους πυραύλους υψηλότερης τεχνολογίας τους, ό,τι και αν συμβεί… Το κόστος ανά πύραυλο είναι περίπου 41 εκατομμύρια δολάρια. Υπάρχουν στόχοι στο Ιράν που αξίζουν τόσα χρήματα;», πρόσθεσε.

Το γεγονός ότι το Ιράν δεν διαθέτει προηγμένα συστήματα αεροπορικής άμυνας, τα οποία θα έπρεπε να διαπεράσει το Dark Eagle, έχει συμβάλει στην αμφισβήτηση της πρακτικής χρησιμότητας μιας τέτοιας ανάπτυξης. Ενώ ο πύραυλος διατίθεται σε ανεπαρκή αριθμό και είναι υπερβολικά δαπανηρός για να αλλάξει σημαντικά την πορεία των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, η ανακοίνωση ότι ενδέχεται να εξεταστεί η ανάπτυξή του μπορεί να αποτελεί μια προσπάθεια να βελτιωθεί το ηθικό στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενδεχομένως, να εκφοβιστεί η ιρανική ηγεσία, η οποία αποτελεί πιθανό στόχο επιθέσεων από τα συστήματα αυτά.

Αυτό δεν θα ήταν καθόλου πρωτοφανές, καθώς η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ είχε αναπτύξει μαχητικά F-22 στο Ισραήλ λίγο πριν ξεκινήσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν, σε μια προφανή προσπάθεια να εκφοβίσει περαιτέρω την Τεχεράνη και να ενισχύσει το ηθικό των Ισραηλινών, με τη φήμη του τύπου μαχητικού να έχει χτιστεί επί δεκαετίες, αν και η βιωσιμότητά του για πραγματική μάχη παρέμεινε περιορισμένη και δεν έλαβε μέρος σε πραγματικές εχθροπραξίες.

Άλλοι αναλυτές έχουν εκτιμήσει ότι η χρήση του Dark Eagle μπορεί να έχει ως στόχο την αύξηση της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα πυραύλων, με την ανώτερη ερευνήτρια στο Stimson Center, Kelly Grieco, να παρατηρεί: «Πώς ξέρεις ότι είναι η περίοδος του αμυντικού προϋπολογισμού στην Ουάσιγκτον; Μια περιττή πίεση για την ανάπτυξη ενός υπερηχητικού πυραύλου που δεν είναι ακόμη πλήρως λειτουργικός εναντίον του Ιράν… Τίποτα δεν λέει «χρηματοδότησέ με» όπως η πρώτη χρήση, υποθέτω.»

Με πληροφορίες από militarywatchmagazine.com

