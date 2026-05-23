Διπλή σεισμική δόνηση κοντά στην Κάσο

Δεν υπάρχουν αναφορές ότι ο σεισμός έγινε αισθητός

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Διπλή σεισμική δόνηση κοντά στην Κάσο

Στιγμιότυπο από σεισμογράφο

AP
ΣΕΙΣΜΟΙ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββά κοντά στην Κάσσο.
  • Η πρώτη δόνηση είχε ένταση 4,4 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 9 χιλιομέτρων.
  • Η δεύτερη δόνηση, με ένταση 4 Ρίχτερ, έγινε περίπου μια ώρα αργότερα στο ίδιο σημείο.
  • Και οι δύο σεισμοί είχαν επίκεντρο 30 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου.
  • Δεν υπάρχουν αναφορές ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην περιοχή.
Snapshot powered by AI

Διπλό ήταν το χτύπημα του Εγκέλαδου το απόγευμα του Σαββάτου κοντά στην Κάσο.

Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 16:34 και είχε ένταση 4, 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 30χλμ δυτικά της Κάσσου με το εστιακό βάθος να εκτιμάται στα 9χλμ.

seismos.jpg

Περίπου μία ώρα αργότερα και συγκεριμένα στις 17:40 σημειώθηκε νέος σεισμός στο ίδιο σχεδόν σημείο.

Συγκεριμένα, η δεύτερη σεισμική δόνηση είχε ένταση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με το επίκεντρο να εντοπίζεται 30χλμ δυτικά της Κάσου και το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 7χλμ.

seismos1.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ποτάμια οι δρόμοι και πάλι στον Τσούτσουρα – Ζημιές από την δυνατή μπόρα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Εμφανίστηκε ξανά το μοναδικό γιγάντιο λευκό πάντα στα δάση της Κίνας - Δείτε εικόνες

18:25ΥΓΕΙΑ

Αλκοόλ και οργανισμός: Οι βλάβες που μπορούν — και δεν μπορούν — να αντιστραφούν

18:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυστήριο 4.600 ετών: Πώς η Πυραμίδα του Χέοπα αντέχει σεισμούς και αιώνες

18:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλή σεισμική δόνηση κοντά στην Κάσο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέντε αστυνομικοί και ένας έφηβος σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι οι δράστες της ένοπλης ληστείας σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία - Χειροπέδες σε 15χρονο, 17χρονο και 16χρονο

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Αινιγματική ανάρτηση Τραμπ με χάρτη: «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Metallica ή Iron Maiden: Ποια από τις δύο συναυλίες θα κάνει περισσότερο «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραγική αυλαία στην εξαφάνιση του 50χρονου Μανώλη

17:35ΚΟΣΜΟΣ

FT: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της εκεχειρίας - Τεχεράνη: Προσέγγιση προς μια συμφωνία

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Υπερτουρισμός: Από τη Σαντορίνη στη Βενετία, πόλεις και νησιά «πνίγονται» από τους επισκέπτες

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Έχει σημειωθεί πρόοδος στο θέμα του Ιράν

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Αφρική αντιμέτωπη με τον εφιάλτη του Έμπολα - Δέκα χώρες σε άμεσο κίνδυνο

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιεράπετρα: Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ζημιές σε ελαιόδεντρα και αμπέλια από την έντονη χαλαζόπτωση

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Μαζική διαδήλωση στη Μαδρίτη κατά του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ - Προσπάθησαν να εισβάλλουν στην οικία του

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Εσένα τι σε νοιάζει;»: Η Tik Toker που βοήθησε τρία μόνα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας μιλά στο Newsbomb για την κριτική που δέχθηκε στα social media

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ένοπλη επίθεση δέχθηκε ο δήμαρχος Φετιγιέ - Τραυματίστηκε στο πόδι

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Τι σκ……α θα κάνετε, πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε - Γιατί δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Τι σκ……α θα κάνετε, πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;»

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραγική αυλαία στην εξαφάνιση του 50χρονου Μανώλη

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έτοιμος για μακελειό; Ο «Titi», οι 6 χειροβομβίδες και οι πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο

18:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλή σεισμική δόνηση κοντά στην Κάσο

16:26ΜΠΑΣΚΕΤ

White Veil: «Με τεράστια αγανάκτηση ενημερώνουμε για τις παραλείψεις της Euroleague»

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Μαζική διαδήλωση στη Μαδρίτη κατά του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ - Προσπάθησαν να εισβάλλουν στην οικία του

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Εσένα τι σε νοιάζει;»: Η Tik Toker που βοήθησε τρία μόνα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας μιλά στο Newsbomb για την κριτική που δέχθηκε στα social media

16:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League Σιαμέν: Εκπληκτικός Τεντόγλου με κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος!

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

17:35ΚΟΣΜΟΣ

FT: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της εκεχειρίας - Τεχεράνη: Προσέγγιση προς μια συμφωνία

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

07:35LIFESTYLE

Ανακατεύεται η τράπουλα της ενημέρωσης στα κανάλια – Ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται, ποιοι μένουν σταθεροί

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιεράπετρα: Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι επιστήμονες «δείχνουν» τον Σαρωνικό, όλα τα σενάρια - Ειδικοί μιλάνε στο Newsbomb

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

13:13ΕΘΝΙΚΑ

Αποκάλυψη Newsbomb φωτογραφίας ντοκουμέντο περί τουρκικής στοχοποίησης της Λήμνου: Ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της Άγκυρας; Ειδικός αναλυτής εξηγεί

13:00ΥΓΕΙΑ

Τι λένε ειδικοί για το αν πρέπει να φτύνετε ή να καταπίνετε τη βλέννα όταν είστε άρρωστοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ