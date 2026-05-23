Διπλή σεισμική δόνηση κοντά στην Κάσο

Δεν υπάρχουν αναφορές ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην περιοχή.

Διπλό ήταν το χτύπημα του Εγκέλαδου το απόγευμα του Σαββάτου κοντά στην Κάσο.

Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 16:34 και είχε ένταση 4, 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 30χλμ δυτικά της Κάσσου με το εστιακό βάθος να εκτιμάται στα 9χλμ.

Περίπου μία ώρα αργότερα και συγκεριμένα στις 17:40 σημειώθηκε νέος σεισμός στο ίδιο σχεδόν σημείο.

Συγκεριμένα, η δεύτερη σεισμική δόνηση είχε ένταση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με το επίκεντρο να εντοπίζεται 30χλμ δυτικά της Κάσου και το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 7χλμ.