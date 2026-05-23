FT: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της εκεχειρίας - Τεχεράνη: Προσέγγιση προς μια συμφωνία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην παράταση της εκεχειρίας τους κατά εξήντα ημέρες, αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι μεσολαβητές. Οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, γράφουν οι FT.

Η Τεχεράνη κάνει λόγο για μια «προσέγγιση» προς μια συμφωνία με τις ΗΠΑ



Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, έκανε σήμερα λόγο για μια «τάση προσέγγισης» με τις ΗΠΑ στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Έπειτα από αρκετές εβδομάδες διμερών διαπραγματεύσεων, παρατηρούμε μία τάση προσέγγισης», δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Irib.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η χώρα του βρίσκεται στη φάση της «οριστικοποίησης» ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως είπε στο δίκτυο Irib ότι η χώρα του θέλει "καταρχάς να συντάξει ένα μνημόνιο συμφωνίας (...) που θα αποτελείται από 14 σημεία".

«Αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση να οριστικοποιήσουμε αυτά τα μνημόνια συννενόησης», τόνισε.

Επιπλέον, ανέφερε πως οποιοσδήποτε μηχανισμός σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και των χωρών που συνορεύουν με τη θαλάσσια οδό και ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν καμία σχέση» με αυτό.

Νωρότερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος στις συζητήσεις της Ουάσινγκτον με το Ιράν και ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν «κάτι να πουν» για το ζήτημα τις επόμενες ημέρες.

«Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ενώ ακόμη μιλάμε, υπάρχει δουλειά που γίνεται. Υπάρχει πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, είτε αύριο, είτε μέσα στις επόμενες μέρες, να έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο Νέο Δελχί.