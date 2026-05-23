Αινιγματική ανάρτηση Τραμπ με χάρτη: «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια εικόνα με έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής, με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία, και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;».

Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να πυροδοτήσει νέες συζητήσεις στα διεθνή μέσα, καθώς δεν αποσαφηνίζεται το πλαίσιο ή η πρόθεση πίσω από την ανάρτηση.

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εν μέσω αναφορών από τα αμερικανικά δίκτυα ότι εξετάζει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Δεν υπάρχει κανένα άλλο σχόλιο στην ανάρτηση.

Σημειώνεται πως η ανάρτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ξαφνικής ακύρωσης του ταξιδιού του Αμερικανού προέδρου στις Μπαχάμες το Σαββατοκύριακο για τον γάμο του γιου του Ντον Τζούνιορ.