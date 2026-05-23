Φαραντούρης στο Ευρωκοινοβούλιο: «Προστατέψτε τους Χριστιανούς της Συρίας»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης ζητά άμεση δράση της ΕΕ για την προστασία των Χριστιανών, Αλαουιτών και Κούρδων στη Συρία και λογοδοσία του Συριακού καθεστώτος

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Φαραντούρης στο Ευρωκοινοβούλιο: «Προστατέψτε τους Χριστιανούς της Συρίας»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προ των ευθυνών της έθεσε την Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ Κάγια Κάλλας, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και της ομάδας των ευρωσοσιαλιστών Νικόλας Φαραντούρης για τις συνεχιζόμενες σφαγές και διώξεις εναντίον θρησκευτικών και εθνικών κοινοτήτων στη Συρία.

Στη συζήτηση στην Ολομέλεια για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Έλληνας ευρβουλευτής, τόνισε ότι «είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύει κάθε θρησκευτική και εθνική κοινότητα στη Μέση Ανατολή, αλλά δυστυχώς στη Συρία οι σφαγές και οι διώξεις συνεχίζονται απέναντι σε εθνικές και θρησκευτικές κοινότητες, όπως οι Χριστιανοί, οι Αλαουίτες και οι Κούρδοι».

«Ποια είναι η λογοδοσία του καθεστώτος απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας που υπάρχει; Σκοπεύετε να κινηθείτε από εδώ και μπρος προκειμένου το καθεστώς της Συρίας σήμερα να συμμορφωθεί και να σταματήσει επιτέλους διώξεις απέναντι σε εθνικές και θρησκευτικές κοινότητες που περιλαμβάνουν χιλιάδες συνανθρώπους μας στην περιοχή;» τόνισε προς την Ύπατη Εκπρόσωπο ο Νικόλας Φαραντούρης.

Η Κάγια Κάλας παραδέχθηκε ότι «δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι σταθερά και ειρηνικά» και ότι «συμβαίνουν διάφορα γεγονότα» (σφαγές), κάνοντας λόγο για «μία ευκαιρία» στις νέες Συριακές αρχές στην πορεία προς την «ενσωμάτωση όλων των κοινοτήτων», προκαλώντας την αντίδραση του Έλληνα ευρωβουλευτή που ζήτησε συγκεκριμένα μέτρα και χρονοδιάγραμμα.

Σε δηλώσεις του από το Στρασβούργο ο Νικόλας Φαραντούρης σημείωσε:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σιωπά μπροστά στις διώξεις Χριστιανών, Αλαουιτών και Κούρδων αλλά και κάθε ανρώπινης ζωής στη Συρία και παντού στη Μέση Ανατολή. Οι αοριστολογίες και οι γενικότητες δεν αρκούν. Η προστασία των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων δεν είναι προαιρετική – είναι θεμελιώδης υποχρέωση της ΕΕ. Θα επιμείνουμε μέχρι να δούμε συγκεκριμένες δεσμευτικές ενέργειες και όχι απλώς διαπιστώσεις. Η λογοδοσία του συριακού καθεστώτος απέναντι στην Ευρώπη πρέπει να είναι σαφής και άμεση».

Οι σφαγές και διώξεις στη Συρία

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης έχει ασκήσει δρυμεία κριτική για την αδράνεια της ΕΕ στην προάσπιση των διωκόμενων κοινοτήτων. Στις 17-19 Μαρτίου 2025 μετέβη στη Συρία εν μέσω των μεγάλων σφαγών Αλαουιτών και Χριστιανών. Μετά την κατακραυγή, το Συριακό καθεστώς του Αλ Τζολάνι που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας μετά την πτώση του Άσαντ, δεσμεύτηκε για συμπεριληπτική διακυβέρνηση με σεβασμό όλων των εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, χωρίς ωστόσο να τηρήσει τις δεσμεύσεις του, ενώ οι σφαγές και οι διώξεις συνεχίστηκαν με αποκορύφωμα τη βομβιστική επίθεση πριν ένα χρόνο στον Ι. Ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό και τις πρόσφατες διώξεις στην Κοιλάδα των Χριστιανών στη Δυτική Συρία κοντα στην αρχαία πόλη Σελευκεία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:13ΚΟΣΜΟΣ

Πρόντι: «Αν η Γερμανία πιστεύει ότι είναι η ηγέτιδα της Ευρώπης, η ΕΕ τελείωσε»

20:04ΕΘΝΙΚΑ

Έφτασε η «Μέρα της Κρίσης»: Η καταιγιστική τετραλογία «Αιγαίο Ώρα Μηδέν» και ο ολοκληρωτικός ελληνοτουρκικός πόλεμος - Ο συγγραφέας μιλάει στο Newsbomb

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία αναστέλλει τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για να αποφύγει τις καλοκαιρινές ουρές

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Final Four Euroleague 2026: Πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων προς το T-Center

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Εισβολή ληστών στο σπίτι του Αλέν Προστ στην Ελβετία - Αναφορές για τραυματισμό του

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεκάδες τραυματίες από μετωπική σύγκρουση δύο τραμ στο Ντίσελντορφ

19:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα “Μεγαλιθικά Νεολιθικά Μνημεία από τη Μάλτα ως την Ιβηρική” αποκαλύπτονται σε νέα μελέτη

19:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: Επιστρέφουν οι δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία μέσα στην Αγία Σοφία

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ «πλησιάζουν πολύ πιο κοντά» σε συμφωνία με Ιράν - Επικοινωνία με ηγέτες του Κόλπου

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιρακινός σχεδίαζε τη δολοφονία της Ιβάνκα Τραμπ - Η σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου - Δίνει μάχη για τη ζωή του

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Τα 8 λαχανικά που είναι υγιείς πηγές υδατανθράκων

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Φαραντούρης στο Ευρωκοινοβούλιο: «Προστατέψτε τους Χριστιανούς της Συρίας»

18:43ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ «βλέπει» «50-50» πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν – Αποφάσεις πιθανότατα την Κυριακή

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ποτάμια οι δρόμοι και πάλι στον Τσούτσουρα – Ζημιές από την δυνατή μπόρα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Εμφανίστηκε ξανά το μοναδικό γιγάντιο λευκό πάντα στα δάση της Κίνας - Δείτε εικόνες

18:25ΥΓΕΙΑ

Αλκοόλ και οργανισμός: Οι βλάβες που μπορούν — και δεν μπορούν — να αντιστραφούν

18:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυστήριο 4.600 ετών: Πώς η Πυραμίδα του Χέοπα αντέχει σεισμούς και αιώνες

18:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλή σεισμική δόνηση κοντά στην Κάσο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέντε αστυνομικοί και ένας έφηβος σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου - Δίνει μάχη για τη ζωή του

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεκάδες τραυματίες από μετωπική σύγκρουση δύο τραμ στο Ντίσελντορφ

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε - Γιατί δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Εσένα τι σε νοιάζει;»: Η Tik Toker που βοήθησε τρία μόνα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας μιλά στο Newsbomb για την κριτική που δέχθηκε στα social media

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Τι σκ……α θα κάνετε, πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;»

16:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League Σιαμέν: Εκπληκτικός Τεντόγλου με κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος!

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ποτάμια οι δρόμοι και πάλι στον Τσούτσουρα – Ζημιές από την δυνατή μπόρα

16:26ΜΠΑΣΚΕΤ

White Veil: «Με τεράστια αγανάκτηση ενημερώνουμε για τις παραλείψεις της Euroleague»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραγική αυλαία στην εξαφάνιση του 50χρονου Μανώλη

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ «πλησιάζουν πολύ πιο κοντά» σε συμφωνία με Ιράν - Επικοινωνία με ηγέτες του Κόλπου

07:35LIFESTYLE

Ανακατεύεται η τράπουλα της ενημέρωσης στα κανάλια – Ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται, ποιοι μένουν σταθεροί

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ένας γάμος σαν… παραμύθι στις Πρασσές – Παντρεύτηκαν την μέρα της ονομαστικής γιορτής τους

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έτοιμος για μακελειό; Ο «Titi», οι 6 χειροβομβίδες και οι πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία UFO: Viral το βίντεο με παράξενο ιπτάμενο αντικείμενο που μοιάζει με «αιωρούμενο εξωγήινο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ