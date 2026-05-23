Φαραντούρης στο Ευρωκοινοβούλιο: «Προστατέψτε τους Χριστιανούς της Συρίας»

Προ των ευθυνών της έθεσε την Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ Κάγια Κάλλας, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και της ομάδας των ευρωσοσιαλιστών Νικόλας Φαραντούρης για τις συνεχιζόμενες σφαγές και διώξεις εναντίον θρησκευτικών και εθνικών κοινοτήτων στη Συρία.

Στη συζήτηση στην Ολομέλεια για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Έλληνας ευρβουλευτής, τόνισε ότι «είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύει κάθε θρησκευτική και εθνική κοινότητα στη Μέση Ανατολή, αλλά δυστυχώς στη Συρία οι σφαγές και οι διώξεις συνεχίζονται απέναντι σε εθνικές και θρησκευτικές κοινότητες, όπως οι Χριστιανοί, οι Αλαουίτες και οι Κούρδοι».

«Ποια είναι η λογοδοσία του καθεστώτος απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας που υπάρχει; Σκοπεύετε να κινηθείτε από εδώ και μπρος προκειμένου το καθεστώς της Συρίας σήμερα να συμμορφωθεί και να σταματήσει επιτέλους διώξεις απέναντι σε εθνικές και θρησκευτικές κοινότητες που περιλαμβάνουν χιλιάδες συνανθρώπους μας στην περιοχή;» τόνισε προς την Ύπατη Εκπρόσωπο ο Νικόλας Φαραντούρης.

Η Κάγια Κάλας παραδέχθηκε ότι «δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι σταθερά και ειρηνικά» και ότι «συμβαίνουν διάφορα γεγονότα» (σφαγές), κάνοντας λόγο για «μία ευκαιρία» στις νέες Συριακές αρχές στην πορεία προς την «ενσωμάτωση όλων των κοινοτήτων», προκαλώντας την αντίδραση του Έλληνα ευρωβουλευτή που ζήτησε συγκεκριμένα μέτρα και χρονοδιάγραμμα.

Σε δηλώσεις του από το Στρασβούργο ο Νικόλας Φαραντούρης σημείωσε:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σιωπά μπροστά στις διώξεις Χριστιανών, Αλαουιτών και Κούρδων αλλά και κάθε ανρώπινης ζωής στη Συρία και παντού στη Μέση Ανατολή. Οι αοριστολογίες και οι γενικότητες δεν αρκούν. Η προστασία των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων δεν είναι προαιρετική – είναι θεμελιώδης υποχρέωση της ΕΕ. Θα επιμείνουμε μέχρι να δούμε συγκεκριμένες δεσμευτικές ενέργειες και όχι απλώς διαπιστώσεις. Η λογοδοσία του συριακού καθεστώτος απέναντι στην Ευρώπη πρέπει να είναι σαφής και άμεση».

Οι σφαγές και διώξεις στη Συρία

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης έχει ασκήσει δρυμεία κριτική για την αδράνεια της ΕΕ στην προάσπιση των διωκόμενων κοινοτήτων. Στις 17-19 Μαρτίου 2025 μετέβη στη Συρία εν μέσω των μεγάλων σφαγών Αλαουιτών και Χριστιανών. Μετά την κατακραυγή, το Συριακό καθεστώς του Αλ Τζολάνι που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας μετά την πτώση του Άσαντ, δεσμεύτηκε για συμπεριληπτική διακυβέρνηση με σεβασμό όλων των εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, χωρίς ωστόσο να τηρήσει τις δεσμεύσεις του, ενώ οι σφαγές και οι διώξεις συνεχίστηκαν με αποκορύφωμα τη βομβιστική επίθεση πριν ένα χρόνο στον Ι. Ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό και τις πρόσφατες διώξεις στην Κοιλάδα των Χριστιανών στη Δυτική Συρία κοντα στην αρχαία πόλη Σελευκεία.

