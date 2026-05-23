Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου - Δίνει μάχη για τη ζωή του

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Μακρυγιάννη, έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Ιωάννινα.

Ένα ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα τη σοβαρή τραυματισμό του 34χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας.

Ο 34χρονος φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποβάλλεται σε χειρουργείο, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του.

Ο 63χρονος οδηγός του ΙΧ αφέθηκε ελεύθερος μετά την κατάθεσή του στην Τροχαία.

Ο δικυκλιστής διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, παρότι δεν εφημερεύει εκείνη την ώρα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5), στην οδό Μακρυγιάννη, έξω ακριβώς από το νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Ιωάννινα με θύμα τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η μοτοσικλέτα μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών με τον πρώην ποδοσφαιριστή να εκτινάσσεται στο οδόστρωμα και να τραυματίζεται σοβαρά.

Ο 34χρονος διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χατζηκώστα παρότι δεν εφημερεύει ώστε να τύχει των πρώτων βοηθειών. Ο Μάριος Οικονόμου που φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις υποβλήθηκε σε χειρουργείο και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου

Ο 63χρονος οδηγός του ΙΧ μετά την κατάθεση που έδωσε στην Τροχαία αφέθηκε ελεύθερος.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς ο Μάριος Οικονόμου υπήρξε μία από τις γνωστές παρουσίες στα ελληνικά γήπεδα, έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων και τη φανέλα της ΑΕΚ.

Η «Ένωση» εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης προς τον πρώην αμυντικό της και την οικογένειά του, εκφράζοντας την αγωνία και τη συμπαράστασή της σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές.

«Η οικογένεια της ΑΕΚ βρίσκεται στο πλευρό του Μάριου Οικονόμου και των οικείων του, με την ευχή να βγει νικητής από τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι άνθρωποι της ομάδας.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr, epirusgate.gr

