Final Four Euroleague 2026: Πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων προς το T-Center

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Η μετακίνηση των φιλάθλων προς το Final Four EuroLeague 2026 θα γίνει μέσω προκαθορισμένων σημείων και διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.
  • Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» στις 17:00 και θα αναχωρήσουν με τρένα στις 18:00 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.
  • Οι φίλαθλοι της Real Madrid θα συγκεντρωθούν από τις 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το Ο.Α.Κ.Α.
  • Η είσοδος στην αθλητική εγκατάσταση θα επιτραπεί μόνο σε κατόχους προσωποποιημένων εισιτηρίων και ταυτοποιημένων αστυνομικών ταυτοτήτων ή διαβατηρίων.
  • Η Ελληνική Αστυνομία θα εφαρμόσει αυστηρά και καθολικά μέτρα ασφαλείας, απαγορεύοντας την είσοδο σε όσους παραβιάσουν τις διαδικασίες.
Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων ενόψει του τελικού του EuroLeague Final Four Athens 2026, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία και με πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα.

Ειδικότερα:

  • Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από ώρα 17:00, ενώ οι συρμοί, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, θα αναχωρήσουν στις 18:00 με προορισμό το Ο.Α.Κ.Α..
  • Οι φίλαθλοι της Real Madrid θα συγκεντρωθούν από ώρα 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ η μετακίνησή τους προς το Ο.Α.Κ.Α. θα πραγματοποιηθεί οργανωμένα με λεωφορεία.

Επισημαίνεται ότι την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί ο τελικός αγώνας νέων της διοργάνωσης και, ως εκ τούτου, οι πύλες του Ο.Α.Κ.Α. θα ανοίξουν από ώρα 15:00.

Επισημαίνεται ότι, δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο η προσέγγιση τόσο της αθλητικής εγκατάστασης, όσο και των σημείων συγκέντρωσης, αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας παραβίασης της ανωτέρω διαδικασίας θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο, τα άτομα θα απομακρύνονται και σε βάρος τους θα κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν έγκαιρα στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αστυνομικών δυνάμεων και των διοργανωτών, καθώς και να μην προσεγγίζουν την εγκατάσταση χωρίς τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή φαινόμενα συνωστισμού.

Η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας θα είναι καθολική, αυστηρή και χωρίς εξαιρέσεις.

