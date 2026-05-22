Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την αποκάλυψη του Newsbomb περί τουρκικής στοχοποίησης της Λήμνου

Snapshot Ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, χαρακτήρισε απαράδεκτη και χαμηλού επιπέδου τη φωτογραφία των Τούρκων πιλότων που στοχοποιεί τη Λήμνο.

Η Πολεμική Αεροπορία Ελλάδας διαθέτει υψηλή δύναμη πυρός και τεχνολογία, που εξασφαλίζουν την ασφάλεια της χώρας και την καθιστούν δεύτερη στην Ευρώπη.

Τα συστήματα Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο, ενώ η μετακίνησή τους γίνεται κατόπιν εντολών από το ΓΕΕΘΑ και την πολιτική ηγεσία.

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις προμήθειες και κινήσεις της Τουρκίας, όπως την αγορά Eurofighter, και διατηρεί στρατηγική ετοιμότητα.

Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου παρακολουθούνται, αλλά η έντασή τους δεν είναι όπως στο παρελθόν.

Η πρώτη επίσημη απάντηση για τη φωτογραφία ντοκουμέντο του τουρκικού πρακτορείου Anadolu, που διακρίνεται η Λήμνος στο στόχαστρο της τουρκικής αποβατικής άσκησης Efes, ήρθε από τον Αρχηγό ΓΕΑ.

Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης μιλώντας στο Star Κεντρικής Ελλάδος, χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στάση της Τουρκίας και χαμηλού επιπέδου, ενώ δήλωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία είναι πανέτοιμη να υπερασπιστεί την εθνική μας κυριαρχία.

«Δεν υποτιμώ κανέναν αντίπαλο, αλλά ο αντίπαλος πρέπει να σκεφτεί δύο φορές αν τολμήσει να κάνει κάτι. Η δύναμη πυρός που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία αυτή τη στιγμή είναι τέτοια, που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας. Άρα αυτό που κοιτάμε είναι η ποιότητα. Είμαστε η δεύτερη Αεροπορία στην Ευρώπη. Αλλά έχουμε πάρα πολύ καλά συστήματα και πάρα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό. Όχι μόνο στα αεροσκάφη αλλά και στους ανθρώπους που τα συντηρούν και στα αντιαεροπορικά, δηλαδή 3 στα 3. Με τρία βλήματα ρίξαμε τρεις στόχους. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό το κομμάτι, παρακολουθούμε και τις προμήθειες της γείτονος χώρας, ξέρουμε το αεροπλάνο το οποίο θα πάρουν, το Eurofighter, αλλά δεν πρέπει να τολμήσουν να κάνουν κάτι. Επ΄ουδενί», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στην αποκάλυψη του Newsbomb για την φωτογραφία ντοκουμέντο σχολίασε:

«Θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία με τους Τούρκους συναδέλφους. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν το επιθυμούν. Είδα ένα δημοσίευμα με μια φωτογραφία των Τούρκων πιλότων με την Λήμνο στην οθόνη τους, κάτι που θεωρώ απαράδεκτο και φυσικά εγώ δεν θα βγάλω αντίστοιχη φωτογραφία να κάνω το ίδιο πράγμα. Είναι πολυ΄χαμηλού επιπέδου για μια σύμμαχη χώρα», ανέφερε ο Γρηγοριάδης. Παράλληλα, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα και τη στρατηγική των ελληνικών δυνάμεων. «Εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά», επανέλαβε με νόημα.

Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την αποχώρηση των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο, ο αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης υποστήριξε: «Καμία τέτοια εντολή δεν έχει έρθει σε μένα ή εισήγηση. Αυτό που ήξερα ήταν ότι έπρεπε να πάρω τα Patriot από το Διδυμότειχο, κάτι που έγινε. Και τα Patriot είναι στην Κάρπαθο. Τα Mirage 2000 δεν γνωρίζω. Αν δοθεί τέτοια εντολή εγώ είμαι εκτελεστικό όργανο (...) Βλέπετε εσείς να έχουν πάει Mirage στην Κάρπαθο και να έχουν φύγει τα Patriot; Θα το βλέπαμε στα κανάλια». Ο ίδιος ανέφερε πως οι αποφάσεις για τέτοιες κινήσεις λαμβάνονται από το ΓΕΕΘΑ και την πολιτική ηγεσία.

Λίγη ώρα αργότερα, πηγές από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας διευκρίνισαν σχετικά:

«Ο Αρχηγός ΓΕΑ, στη συνέντευξή του στο STAR Κεντρικής Ελλάδος, δε

θέλησε να μπει σε καμιά λεπτομέρεια όσον αφορά το περιεχόμενο ή τον

χρόνο εκτέλεσης των εντολών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Αναφέρθηκε με ακρίβεια μόνο όσον αφορά τις εντολές που έχουν ήδη

εκτελεσθεί».

Στη συνέντευξή του ο αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης ανέφερε επίσης ότι τα συστήματα αυτά πήγαν για αντιμετώπιση του Ιράν, και κάποια στιγμή θα πρέπει να γυρίσουν στη θέση τους. Θα μας δώσει το ΓΕΕΘΑ την οδηγία, διευκρίνισε.

Για τις παραβιάσεις είπε ότι το παρακολουθούμε αλλά δεν είναι όπως ήταν παλιά.







