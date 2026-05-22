Final Four Euroleague 2026: Σύλληψη και επτά προσαγωγές πριν τον πρώτο ημιτελικό
Η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη για ναρκωτικά και σε επτά προσαγωγές γύρω από το Telekom Center Athens πριν τον ημιτελικό Ολυμπιακού-Φενέρμπαχτσε
Σε μία σύλληψη για ναρκωτικά και σε επτά προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία γύρω από το γήπεδο του Telekom Center Athens όπου διέξάγεται ο αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε.
Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα με την αστυνομία να πραγματοποιεί εκτεταμένους προελέγχους για τους ημιτελικός του Euroleague.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσέλευση στο γήπεδο έφτασε τους 16.500 φιλάθλους, με την πλειονότητα να αποτελείται από οπαδούς του Ολυμπιακού.
Συγκεκριμένα, στις εξέδρες βρίσκονται:
- 13.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού,
- 1.700 της Φενέρμπαχτσε,
- 700 υποστηρικτές της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια αντίστοιχα.
Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με συνεχείς ελέγχους εντός και εκτός του σταδίου για την αποφυγή επεισοδίων.