Ο Καλλιάνος, ο πρώτος που ζήτησε την ένταξη στα βαρέα του συνόλου του νοσηλευτικού προσωπικού

Με κοινοβουλευτική ερώτηση στους υπουργούς Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Οικονομίας, ο βουλευτής Β3’ Νότιου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Καλλιάνος ήταν ο πρώτος βουλευτής που έθεσε το ζήτημα της ένταξης του συνόλου του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

«Προτίθεται να προβούν σε σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε άμεσα να ενταχθεί

στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού

Ε.Σ.Υ.;» είχε ρωτήσει τους τρεις υπουργούς ο κ. Καλλιάνος με ερώτησή του, στις 13 Μαρτίου 2020.

Στην ερώτηση ο κ. Καλλιάνος αναδείκνυε την προσφορά του προσωπικού καθημερινά στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας.

«Το σύνολο της κοινωνίας παρακολουθεί με αγωνία, αλλά και θαυμασμό για την προσήλωση όλου του προσωπικού στο καθήκον, τη μάχη που καθημερινά δίνεται στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας μας αυτές τις ώρες, καθώς και στις διακομιδές ασθενών. Την ώρα που υποδεικνύεται από τους ειδικούς σε καθένα και καθεμιά από εμάς να αντιμετωπίζουμε με προσοχή τις αναγκαίες συναλλαγές μας λαμβάνοντας ατομικά προστατευτικά μέτρα, στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας δίνεται μια μεγάλη και καθοριστική μάχη, στην οποία μεγάλη συμβολή έχει το νοσηλευτικό

προσωπικό. Με ελλείψεις, αλλά και με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους, στέκονται

αγόγγυστα εκεί, κρατώντας όρθια τα νοσηλευτικά ιδρύματα και διασφαλίζοντας

ότι η κοινωνία θα αντέξει» σημειώνεται στην ερώτηση.

Πέρα από τα δίκαια συγχαρητήρια για την προσφορά του νοσηλευτικού

προσωπικού, ο βουλευτής της ΝΔ είχε τονίσει πως η πολιτεία έμπρακτα οφείλει να αναδείξει, να μελετήσει και να επιλύσει τα σοβαρά εργασιακά ζητήματα που ταλαιπωρούν το νοσηλευτικό προσωπικό με άμεσο πρώτο και επιβεβλημένο βήμα την ένταξη του συνόλου του νοσηλευτικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Διαβάστε επίσης