Βαρέα και ανθυγιεινά: Τα οφέλη από την ένταξη παλαιών νοσηλευτών και πληρωμάτων ασθενοφόρων

Πηγές με γνώση της υπόθεσης υπογραμμίζουν πως με τη στοχευμένη ρύθμιση που δρομολογείται τίθεται τέλος στην άνιση μεταχείριση εργαζόμενων στο ΕΣΥ και στο ΕΚΑΒ που είχαν προσληφθεί πριν το 2011

Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Η νέα ρύθμιση εντάσσει παλαιούς νοσηλευτές και πληρώματα ασθενοφόρων στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών ενσήμων, καλύπτοντας εργαζόμενους που προσλήφθηκαν πριν το 2011.
  • Οι ωφελούμενοι, που υπολογίζονται σε πάνω από 23.000, θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν έως πέντε χρόνια νωρίτερα, στο 62ο έτος ηλικίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισφορών.
  • Η ρύθμιση προβλέπει ενιαία διαδικασία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προγενέστερου χρόνου ασφάλισης με πληρωμή εφάπαξ ή σε δόσεις.
  • Ο εξαγοραζόμενος χρόνος ασφάλισης θα θεωρείται πραγματικός και δεν θα επηρεάζει το ανώτατο όριο πλασματικού χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
  • Η παρέμβαση εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα υγείας τα τελευταία χρόνια.
Βελτιώσεις στο καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης για παλαιούς νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών οδηγούς ασθενοφόρων και βοηθούς ασθενοφόρων – διασώστες πρόκειται να φέρει η ένταξή τους στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών ενσήμων.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που προανήγγειλε την Τρίτη η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως είχε τονίσει σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, η παρέμβαση θα αφορά κατηγορίες εργαζομένων όπως νοσηλευτές, διασώστες και οδηγοί, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα αναδρομικών πληρωμών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εκκρεμότητες και αδικίες που έχουν επισημανθεί από τους εργαζομένους του χώρου της Υγείας.

Ποιους καλύπτει η ρύθμιση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στις συγκεκριμένες ειδικότητες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ που είχαν προσληφθεί πριν το 2011, έχοντας ως στόχο να θέσει τέλος σε μία χρόνια ανισότητα, δεδομένου ότι οι νεότεροι συνάδελφοί τους υπάγονται ήδη στις πρόνοιες για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

«Πρόκειται για παρέμβαση που αποκαθιστά τη δικαιοσύνη και την ίση μεταχείριση για προσωπικό πρώτης γραμμής στο δημόσιο σύστημα υγείας, ικανοποιώντας ένα δίκαιο αίτημα παλαιών εργαζομένων οι οποίοι παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, υπό τις ίδιες συνθήκες, με τους νεότερους συναδέλφους τους», τόνισε κυβερνητικό στέλεχος που συμμετέχει στην προετοιμασία της ρύθμισης.

Η πρώτη εκτίμηση είναι πως οι δυνητικά ωφελούμενοι ξεπερνούν τους 23.000: «Είναι μέτρο προϋπολογισμένο, απολύτως εντός του δημοσιονομικού περιθωρίου που εξασφαλίζουν η καλή πορεία της οικονομίας και η συνετή διαχείριση των κρατικών πόρων», προσέθεσε δεύτερη πηγή που έχει γνώση των συζητήσεων που έγιναν.

Τα οφέλη

Μετά την εφαρμογή των αλλαγών, οι παλαιοί νοσηλευτές στο δημόσιο σύστημα υγείας και τα παλαιά πληρώματα των δημόσιων ασθενοφόρων θα έχουν δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και πέντε χρόνια νωρίτερα, δηλαδή στο 62ο έτος ηλικίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ως προς την καταβολή των σχετικών εισφορών.

Παράλληλα, για πρώτη φορά θα ρυθμιστεί ολοκληρωμένα η υπαγωγή στην επικουρική ασφάλιση, μέσω ενιαίας διαδικασίας με την κύρια, ενώ θα παρέχεται επίσης δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προγενέστερου χρόνου ασφάλισης, με πληρωμή είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη που έχουν γνώση της υπόθεσης, ο χρόνος ασφάλισης που θα εξαγοράζεται θα λογίζεται ως πραγματικός, όχι ως πλασματικός, άρα δεν θα προσμετράται και δεν θα επηρεάζει το ανώτατο όριο πλασματικού χρόνου που μπορεί να εξαγοράσει ένας εργαζόμενος ώστε να επισπεύσει τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

«Είναι μια σημαντική ρύθμιση, που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ απαιτητικός και σημαντικός», σημείωσε τρίτη πηγή, που έχει ασχοληθεί εκτενώς με τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο της υγείας.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι, μολονότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι στοχευμένο, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πραγματικής ενίσχυσης του εισοδήματος των απασχολούμενων στο δημόσιο σύστημα υγείας την τελευταία εξαετία, σε συνέχεια παρεμβάσεων όπως η τακτική αύξηση μισθών, η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών και τα πρόσθετα κίνητρα για υπηρεσία σε ακριτικές περιοχές.

