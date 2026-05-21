Έγγραφο του FBI: Το μήνυμα που έστειλαν εξωγήινοι στη Γη στις 12 Ιανουαρίου του 1955

Snapshot Νέα αρχεία από την κυβέρνηση Τραμπ αποκαλύπτουν υπόμνημα του 1955 που αναφέρει επαφή με «ανθρώπους από το διάστημα» και προειδοποιήσεις για τη θέση της ανθρωπότητας στο σύμπαν.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, οι εξωγήινοι θεωρούσαν τη Γη ως τον μόνο πλανήτη που δεν έχει κατακτήσει το διάστημα και χαρακτήριζαν τους ανθρώπους ως «χαμηλότερη μορφή παγκόσμιας ύπαρξης».

Η επαφή είχε ως σκοπό την προετοιμασία των ανθρώπων για μελλοντικές προσγειώσεις εξωγήινων, οι οποίοι περιγράφονταν ως φιλικοί και χωρίς πρόθεση βλάβης.

Ο Ράνταλ Κοξ και άλλοι σχεδίαζαν να παρουσιάσουν τις πληροφορίες τους στο Πεντάγωνο, ενώ τεχνικός της Πολεμικής Αεροπορίας ισχυρίστηκε ότι πιλοτάρισε ιπτάμενο δίσκο.

Οι αφηγήσεις του Κοξ μοιάζουν με τις τηλεπαθητικές επικοινωνίες της Ντόροθι Μάρτιν, που είχε προβλέψει καταστροφικές πλημμύρες το 1954 και τη διάσωση πιστών από ιπτάμενους δίσκους. Snapshot powered by AI

Ένα «εξωγήινο» μήνυμα προς την ανθρωπότητα αποκαλύφθηκε μέσα από νέα αρχεία για τα UFO που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Η προσμονή γύρω από οποιαδήποτε επίσημη αναγνώριση εξωγήινης ζωής αυξάνεται εδώ και χρόνια. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι θα τοποθετηθεί για το ζήτημα της εξωγήινης ζωής «όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», ωστόσο ένας Αμερικανός βουλευτής υποστηρίζει πως επαφή έχει ήδη υπάρξει.

Την ίδια ώρα, επανήλθε στα social media η θεωρία του Στίβεν Χόκινγκ ότι, αν υπάρχει πράγματι νοήμων ζωή εκεί έξω, ίσως η ανθρωπότητα θα έπρεπε να εύχεται να μη μας εντοπίσει ποτέ. Με άλλα λόγια, κάποια πράγματα ίσως παραμένουν κρυμμένα για κάποιο λόγο.

Η τελευταία δημοσιοποίηση αρχείων για UFO από την κυβέρνηση Τραμπ αποκάλυψε κάτι πραγματικά ανατριχιαστικό.

Το υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή και περιλάμβανε άγνωστα μέχρι σήμερα υπομνήματα, καταθέσεις μαρτύρων, φωτογραφίες και βίντεο που σχετίζονται με μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα (UAPs).

Ανάμεσα στα έγγραφα βρισκόταν και ένα υπόμνημα με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 1955, προερχόμενο από το Detroit Flying Saucer Club, μία από τις πρώτες οργανώσεις UFO στις ΗΠΑ.

Το μέλος της λέσχης, Ράνταλ Κοξ, φέρεται να είπε σε πράκτορες του FBI ότι η ομάδα είχε έρθει σε επαφή με «ανθρώπους από το διάστημα» και πως αυτά τα όντα είχαν μεταφέρει μια σειρά από προειδοποιήσεις σχετικά με τη θέση της ανθρωπότητας στο σύμπαν.

Σύμφωνα με το υπόμνημα του FBI, τα όντα υποστήριζαν ότι όλοι οι πλανήτες είχαν κατακτήσει το διάστημα εκτός από τη Γη και ότι οι άνθρωποι αποτελούσαν «τη χαμηλότερη μορφή παγκόσμιας ύπαρξης».

Σε άλλο μήνυμα αναφερόταν ότι ο σκοπός της επαφής με τη Γη εκείνη την εποχή ήταν απλώς να προετοιμαστούν οι άνθρωποι για μελλοντικές προσγειώσεις από το διάστημα.

Σε μια πιο καθησυχαστική νότα, οι «ιπτάμενοι δίσκοι» περιγράφονταν ως «φιλικοί προς τις ΗΠΑ» και χωρίς πρόθεση να προκαλέσουν βλάβη.

Στα έγγραφα περιλαμβανόταν επίσης συνέντευξη που έγινε με τον Κοξ μέσα σε όχημα του FBI, κατά την οποία είπε στους πράκτορες ότι ο ίδιος και άλλο μέλος της λέσχης, ο Τζον Χόφμαν, σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στην Ουάσινγκτον για να παρουσιάσουν τις πληροφορίες τους στο Πεντάγωνο.

Ο Κοξ αναφέρθηκε επίσης στον Τζον Φράι, τεχνικό στη βάση Sandia της Πολεμικής Αεροπορίας στο Νέο Μεξικό, ο οποίος φερόταν να ισχυριζόταν ότι είχε πιλοτάρει έναν ιπτάμενο δίσκο από τη βάση μέχρι τη Νέα Υόρκη μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

Ο Χόφμαν, πρώην στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας που είχε υπηρετήσει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, περιγραφόταν στο υπόμνημα ως άτομο που είχε «ξεπεράσει τα όρια της επιστημονικής πραγματικότητας και είχε περάσει σε εκείνα της πιθανής επιστημονικής φαντασίας».

Το FBI σημείωνε επίσης ότι οι αφηγήσεις του Κοξ έμοιαζαν εντυπωσιακά με τις σημειώσεις της Ντόροθι Μάρτιν. Η νοικοκυρά από το Ιλινόις έγινε γνωστή σε όλη τη χώρα το 1954, όταν ισχυρίστηκε ότι λάμβανε τηλεπαθητικά μηνύματα από εξωγήινους, τους οποίους αποκαλούσε «Guardians».

Η Μάρτιν είχε δημιουργήσει μια μικρή ομάδα UFO, η οποία προειδοποιούσε ότι καταστροφικές πλημμύρες θα αφάνιζαν μεγάλο μέρος της Γης στις 21 Δεκεμβρίου 1954, ενώ οι πιστοί θα διασώζονταν από ιπτάμενους δίσκους πριν από την καταστροφή.

Όταν η Αποκάλυψη δεν συνέβη ποτέ, η Μάρτιν είπε στους ακολούθους της ότι είχε φτάσει νέο μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο η Γη σώθηκε χάρη στη συλλογική τους πίστη.

Διαβάστε επίσης