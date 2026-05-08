Αρχεία Πενταγώνου για UFO: H εντυπωσιακή «πύρινη» σφαίρα που καταδίωξαν Αμερικανοί πιλότοι

Όλα όσα ξεχώρισαν από την πρώτη παρτίδα των αρχείων που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Το αμερικανικό Πεντάγωνο δημοσιοποίησε αρχεία με αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο θεάσεων ΑΤΙΑ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας ως περιοχής έντονης δραστηριότητας.
  • Τον Σεπτέμβριο του 2023, αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη καταδίωξαν μια «πύρινη» σφαίρα που διαχωρίστηκε σε πολλαπλά φωτεινά αντικείμενα υψηλής ταχύτητας σε ορεινή περιοχή.
  • Ένα βίντεο του 2013 δείχνει ένα αντικείμενο σε σχήμα αστέρα να κινείται απρόβλεπτα στον ουρανό, χωρίς να εξηγείται η προέλευσή του στα αρχεία.
  • Στην Ελλάδα καταγράφηκαν τρία βίντεο θεάσεων ΑΤΙΑ το 2023 και 2024, με αναφορές που περιγράφουν αντικείμενα σε διάφορα σχήματα και ταχύτητες, ανιχνεύσιμα κυρίως με υπέρυθρους αισθητήρες.
  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ υπέβαλε αναφορές για αγνώστου ταυτότητας εναέρια φαινόμενα, συνοδευόμενες από βίντεο και λεπτομερείς περιγραφές των παρατηρήσεων.
Τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία, που περιλαμβάνουν έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο από θεάσεις UFO, δόθηκαν στη δημοσιότητα, όπως είχε υποσχεθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, από το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ, την Παρασκευή, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον, με την Ελλάδα να περιλαμβάνεται ως μία από τις περιοχές με έντονη δραστηριότητα ΑΤΙΑ.

Αναλύοντας σταδιακά τα στοιχεία της πρώτης παρτίδας των αρχείων, πολλά είναι εκείνα που τραβούν την προσοχή, όπως η φωτογραφία, αν και επεξεργασμένη στα εργαστήρια του FBI, ενός αντικειμένου που μοιάζει με σφαίρα και «συναντήθηκε» με αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια νυχτερινής αποστολής έρευνας κοντά σε κυβερνητικό χώρο, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η πραγματική φωτογραφία του ιστότοπου με το εργαστήριο του FBI απέδωσε γραφική επικάλυψη που απεικονίζει επιβεβαιωτικές αναφορές αυτοπτών μαρτύρων από τον Σεπτέμβριο του 2023 για ένα φαινομενικό ελλειψοειδές χάλκινο μεταλλικό αντικείμενο, μήκους 40-60 μέτρων, και εξαφανίζεται ακαριαία

Το παράξενο και σχετικά πρόσφατο περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν πολλοί στρατιωτικοί διεξήγαγαν την έρευνα σε μια ορεινή περιοχή, η οποία ωστόσο δεν αποσαφηνίζεται.

Κάποια στιγμή, ένας αξιωματούχος περιέγραψε ότι είδε «ένα πιθανό αεροσκάφος στον ορίζοντα να απομακρύνεται προς τα δυτικά», αναφέρει ο φάκελος.

Στη συνέχεια, ένας άλλος επιβεβαίωσε την παρατήρηση, λέγοντας ότι «εντόπισαν μια σφαίρα... περιγράφεται ως «πύρινη» που αιωρείται στο επίπεδο του εδάφους».

Στη συνέχεια, η σφαίρα προφανώς κατευθύνθηκε ανατολικά με «υψηλό ρυθμό ταχύτητας και στη συνέχεια διαχωρίστηκε σε δύο αντικείμενα», σύμφωνα με το αρχείο.

Το έγγραφο περιγράφει επίσης πώς ένα αεροσκάφος «δεν μπόρεσε να ταιριάξει με την ταχύτητα» και «διέκοψε την καταδίωξη».

«Ο συγκυβερνήτης ανέφερε ότι είδε κάτω από το NVG κάτι να αναδύεται από τα δύο αντικείμενα και στη συνέχεια να ταξιδεύει σε διαφορετική κατεύθυνση και υψηλό ρυθμό ταχύτητας», ανέφερε το έγγραφο.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι «δύο σφαίρες φάνηκαν να φουντώνουν και να παραμένουν ακίνητες δίπλα-δίπλα. Φαινόταν να έχουν σχήμα οβάλ, πορτοκαλί χρώμα με λευκό ή κίτρινο κέντρο και να εκπέμπουν φως προς όλες τις κατευθύνσεις».

«Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, μια τρίτη σφαίρα φούντωσε κάτω από τις δύο και στη συνέχεια μια άλλη κάτω από αυτήν μέχρι να είναι τέσσερις ή πέντε συνολικά κάτω από τις δύο αρχικές», συνέχισε το αρχείο.

«Μετά από λίγα δευτερόλεπτα οι σφαίρες άρχισαν να φουντώνουν με αντίστροφη σειρά, ενώ φαινόταν να είναι ακίνητες μέχρι να χαθεί η οπτική τους».

Επίσης ένα βίντεο, την προσοχή έχει τραβήξει και ένα από τα βίντεο που χρονολογείται από το 2013, όπου φαίνεται ένα αντικείμενο σε σχήμα αστέρα να κινείται απρόβλεπτα στον ουρανό με απότομες κινήσεις ζιγκ-ζαγκ. Η προέλευσή του δεν εξηγείται στα έγγραφα.

Θεάσεις και στην Ελλάδα

Από τα 162 πρώτα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν υπάρχουν αρκετές αναφορές για θεάσεις ΑΤΙΑ στην Ελλάδα, με ορισμένα από τα έγγραφα να συνοδεύονται από βίντεο, συνολικά τρία στον αριθμό.

Το βίντεο διάρκειας 2 λεπτών και 57 δευτερολέπτων, καταγράφηκε την 1η Οκτωβρίου 2023 στην Ελλάδα.

  • 00:04: Μια περιοχή αντίθεσης εισέρχεται στο οπτικό πεδίο του αισθητήρα από το κάτω αριστερό τμήμα της οθόνης.
  • 00:07-00:19: Η περιοχή αντίθεσης κινείται οριζόντια μπρος-πίσω, ενώ ο αισθητήρας την παρακολουθεί.
  • 00:20-01:00: Η περιοχή αντίθεσης παραμένει γενικά στο κέντρο του οπτικού πεδίου.
  • 01:00-02:01: Ο αισθητήρας «κλειδώνει» την περιοχή αντίθεσης με μπλε στόχαστρο, συγχρονίζοντας την κίνησή του με τη σχετική θέση του αντικειμένου.
  • 02:02-02:21: Ο αισθητήρας ενεργοποιεί φίλτρο αντίθεσης για καλύτερη διάκριση του αντικειμένου από το φόντο.
  • 02:22: Η περιοχή αντίθεσης παύει να διακρίνεται από το φόντο και το στόχαστρο χάνει το «κλείδωμα».
  • 02:27-02:57: Μετά την απώλεια του στόχου, ο αισθητήρας αλλάζει γρήγορα επίπεδα ζουμ και όρια αντίθεσης.

Άλλο βίντεο, διάρκειας 1 λεπτού και 6 δευτερολέπτων, τραβήχτηκε μέσω πολλαπλών αισθητήρων σε στρατιωτική πλατφόρμα των ΗΠΑ το 2024. Μια συνοδευτική αναφορά αποστολής, DoW-UAP-D7, περιέγραψε το UAP ως «σε σχήμα διαμαντιού» και κινείται με περίπου 434 κόμβους. Ο παρατηρητής ανέφερε επίσης ότι το UAP ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπερύθρων βραχέων κυμάτων (SWIR).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) υπέβαλε αναφορά για ένα Αγνώστου Ταυτότητας Εναέριο Φαινόμενο (UAP) στο Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Πολλαπλών Πεδίων (AARO), η οποία περιλάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Συνοδευτική αναφορά αποστολής, με την ονομασία DoW-UAP-D35, περιέγραφε το UAP ως μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά.

Διαβάστε την αναφορά DOW-UAP-025 για την Ελλάδα - Ιανουάριος 2024

Διαβάστε την αναφορά DOW-UAP-D33 για την Ελλάδα – Οκτώβριος 2023

Διαβάστε την αναφορά DOW-UAP-D35 για την Ελλάδα – Οκτώβριος 2023

Δείτε εδώ όλα τα αρχεία, τα βίντεο και τις αναφορές που δημοσιεύθηκαν στην ειδική σελίδα του υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ

