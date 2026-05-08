Το Πεντάγωνο δημοσιεύει δεκάδες αρχεία UFO - Πρώτα συμπεράσματα

Yπέρυθρη ακίνητη εικόνα (black hot) που τραβήχτηκε από άγνωστα αντικείμενα πάνω από τις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο του 2025

Στη δημοσιότητα έδωσε την Παρασκευή, το αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου 162 αρχεία, έγγραφα, μαρτυρίες και βίντεο, σχετικά με θεάσεις UFO που χρονολογούνται σχεδόν 80 χρόνια.

Η αποκάλυψη ακολουθεί ένα προεδρικό διάταγμα από τον Φεβρουάριο που ζητούσε διαφάνεια σχετικά με την «εξωγήινη ζωή, τα αγνώστου ταυτότητας εναέρια φαινόμενα (UAP) και τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO)».

Την ανάρτηση - ανακοίνωση συνοδεύουν δηλώσεις του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, της Διευθύντριαw Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ, του Διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ και του διοικητή της NASA, Τζάρετ Άιζακμαν, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, εξαίρουν την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να ζητήσει τη δημοσίευση των εγγράφων, προσφέροντας ένα επίπεδο διαφάνειας.

Αρχειακές εικόνες από την αποστολή Apollo 17 στη Σελήνη. Το κίτρινο πλαίσιο περιέχει μια μεγεθυμένη περιοχή της αρχικής φωτογραφίας στην οποία τρία φώτα είναι ορατά πάνω από το σεληνιακό έδαφος. NASA-UAP-VM6, Απόλλων 17, 1972

Ακόμη και πριν από την οδηγία του Τραμπ, το Πεντάγωνο βρισκόταν χρόνια σε μια διαδικασία αποχαρακτηρισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών εγγράφων που σχετίζονται με UFO, που συχνά αναφέρονται από τους ομοσπονδιακούς ως ανεξήγητα ανώμαλα φαινόμενα ή UAP.

Ο Sean Kirkpatrick, φυσικός και πρώην αξιωματικός πληροφοριών καριέρας που ηγήθηκε του Γραφείου Επίλυσης Ανωμαλιών Όλων των Τομέων (AARO) του Υπουργείου Πολέμου μέχρι το 2023, είπε ότι έχει δει τα αρχεία της κυβέρνησης και πιστεύει ότι δεν υπάρχουν αποκαλύψεις-βόμβες.

Ακόμα από ένα βίντεο που τραβήχτηκε κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με αναφερόμενα UAP DOW-UAP-PR26, Unresolved UAP Report, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Οκτώβριος 2023

«Οι αναγνώστες δεν πρέπει να ελπίζουν ότι θα υπάρξει κάποιο έγγραφο με φωτογραφίες, που θα παίρνει συνεντεύξεις από τους εξωγήινους όταν κατέβηκαν», είπε στο Associated Press αυτή την εβδομάδα. «Γιατί αυτό απλά δεν υπάρχει».

Ο Kirkpatrick συνέχισε εξηγώντας ότι τα βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνουν εξωγήινη τεχνολογία τείνουν να έχουν κοσμικές εξηγήσεις. Οι σύγχρονες υπέρυθρες κάμερες που χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό συχνά καταγράφουν κινητήρες τζετ και άλλα καυτά αντικείμενα σε μια μακρά θερμική άνθιση, γεγονός που εξηγεί τα viral.

Ακόμα από ένα βίντεο που ένας στρατιωτικός χειριστής των ΗΠΑ ανέφερε ότι έδειχνε UAP να πετάει στην οθόνη του DOW-UAP-PR19, Ανεπίλυτη έκθεση UAP, Μέση Ανατολή, Μάιος 2022

Η πρώτη έκθεση του AARO για το 2024 αποκάλυψε εκατοντάδες νέα περιστατικά UAP, αλλά δεν βρήκε στοιχεία ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε επιβεβαιώσει ποτέ την παρατήρηση εξωγήινης τεχνολογίας. Μια δεύτερη έκθεση που καλύπτει πιο πρόσφατες θεάσεις αναμένεται να έρθει σύντομα.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Τα τελευταία βίντεο, φωτογραφίες και πρωτότυπα έγγραφα πηγής UAP από ολόκληρη την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται όλα σε ένα μέρος - δεν απαιτείται άδεια.

Ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις προσπάθησαν να δυσφημίσουν ή να αποτρέψουν τον αμερικανικό λαό, ο Πρόεδρος Τραμπ επικεντρώνεται στην παροχή μέγιστης διαφάνειας στο κοινό, το οποίο μπορεί τελικά να αποφασίσει για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα αρχεία».

Η εντολή του Τραμπ να δημοσιοποιήσει αρχεία UFO έρχεται αφότου έδωσε εντολή για τη δημοσιοποίηση αρχείων που σχετίζονται με τις δολοφονίες του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, του γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ την πρώτη εβδομάδα της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.

