Το Πεντάγωνο δημοσιεύει δεκάδες αρχεία UFO - Πρώτα συμπεράσματα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τα είχε χαρακτηρίσει «πολύ ενδιαφέροντα»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει δεκάδες αρχεία UFO - Πρώτα συμπεράσματα

Yπέρυθρη ακίνητη εικόνα (black hot) που τραβήχτηκε από άγνωστα αντικείμενα πάνω από τις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο του 2025

Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters | U.S. Department of War
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη δημοσιότητα έδωσε την Παρασκευή, το αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου 162 αρχεία, έγγραφα, μαρτυρίες και βίντεο, σχετικά με θεάσεις UFO που χρονολογούνται σχεδόν 80 χρόνια.

Η αποκάλυψη ακολουθεί ένα προεδρικό διάταγμα από τον Φεβρουάριο που ζητούσε διαφάνεια σχετικά με την «εξωγήινη ζωή, τα αγνώστου ταυτότητας εναέρια φαινόμενα (UAP) και τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO)».

Την ανάρτηση - ανακοίνωση συνοδεύουν δηλώσεις του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, της Διευθύντριαw Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ, του Διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ και του διοικητή της NASA, Τζάρετ Άιζακμαν, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, εξαίρουν την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να ζητήσει τη δημοσίευση των εγγράφων, προσφέροντας ένα επίπεδο διαφάνειας.

ufo14.jpg

Αρχειακές εικόνες από την αποστολή Apollo 17 στη Σελήνη. Το κίτρινο πλαίσιο περιέχει μια μεγεθυμένη περιοχή της αρχικής φωτογραφίας στην οποία τρία φώτα είναι ορατά πάνω από το σεληνιακό έδαφος.

NASA-UAP-VM6, Απόλλων 17, 1972

Ακόμη και πριν από την οδηγία του Τραμπ, το Πεντάγωνο βρισκόταν χρόνια σε μια διαδικασία αποχαρακτηρισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών εγγράφων που σχετίζονται με UFO, που συχνά αναφέρονται από τους ομοσπονδιακούς ως ανεξήγητα ανώμαλα φαινόμενα ή UAP.

Ο Sean Kirkpatrick, φυσικός και πρώην αξιωματικός πληροφοριών καριέρας που ηγήθηκε του Γραφείου Επίλυσης Ανωμαλιών Όλων των Τομέων (AARO) του Υπουργείου Πολέμου μέχρι το 2023, είπε ότι έχει δει τα αρχεία της κυβέρνησης και πιστεύει ότι δεν υπάρχουν αποκαλύψεις-βόμβες.

ufo12.jpg

Ακόμα από ένα βίντεο που τραβήχτηκε κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με αναφερόμενα UAP

DOW-UAP-PR26, Unresolved UAP Report, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Οκτώβριος 2023

«Οι αναγνώστες δεν πρέπει να ελπίζουν ότι θα υπάρξει κάποιο έγγραφο με φωτογραφίες, που θα παίρνει συνεντεύξεις από τους εξωγήινους όταν κατέβηκαν», είπε στο Associated Press αυτή την εβδομάδα. «Γιατί αυτό απλά δεν υπάρχει».

Ο Kirkpatrick συνέχισε εξηγώντας ότι τα βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνουν εξωγήινη τεχνολογία τείνουν να έχουν κοσμικές εξηγήσεις. Οι σύγχρονες υπέρυθρες κάμερες που χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό συχνά καταγράφουν κινητήρες τζετ και άλλα καυτά αντικείμενα σε μια μακρά θερμική άνθιση, γεγονός που εξηγεί τα viral.

ufo13.jpg

Ακόμα από ένα βίντεο που ένας στρατιωτικός χειριστής των ΗΠΑ ανέφερε ότι έδειχνε UAP να πετάει στην οθόνη του

DOW-UAP-PR19, Ανεπίλυτη έκθεση UAP, Μέση Ανατολή, Μάιος 2022

Η πρώτη έκθεση του AARO για το 2024 αποκάλυψε εκατοντάδες νέα περιστατικά UAP, αλλά δεν βρήκε στοιχεία ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε επιβεβαιώσει ποτέ την παρατήρηση εξωγήινης τεχνολογίας. Μια δεύτερη έκθεση που καλύπτει πιο πρόσφατες θεάσεις αναμένεται να έρθει σύντομα.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Τα τελευταία βίντεο, φωτογραφίες και πρωτότυπα έγγραφα πηγής UAP από ολόκληρη την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται όλα σε ένα μέρος - δεν απαιτείται άδεια.

Ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις προσπάθησαν να δυσφημίσουν ή να αποτρέψουν τον αμερικανικό λαό, ο Πρόεδρος Τραμπ επικεντρώνεται στην παροχή μέγιστης διαφάνειας στο κοινό, το οποίο μπορεί τελικά να αποφασίσει για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα αρχεία».

Η εντολή του Τραμπ να δημοσιοποιήσει αρχεία UFO έρχεται αφότου έδωσε εντολή για τη δημοσιοποίηση αρχείων που σχετίζονται με τις δολοφονίες του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, του γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ την πρώτη εβδομάδα της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:34ΕΘΝΙΚΑ

Στην Πορτογαλία ο Νίκος Δένδιας: Επίσκεψη στο επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα

16:29ΕΥ ΖΗΝ

«Influencers υγείας» συνιστούν σκόρδο στην μύτη για το μπούκωμα – Τραβάνε τα μαλλιά τους οι γιατροί

16:24LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η Άννα Μαρία Βέλλη aka Amiyiami: Οι φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Άρη Σβολάκη

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Magura: Η ουκρανική υπερ-μηχανή που χτυπά πλοία, ελικόπτερα και μαχητικά - Είναι το ίδιο πλωτό drone που βρέθηκε στην Λευκάδα;

16:15WHAT THE FACT

Κίνα: Νέο αντι-drone όπλο αλλάζει τον ναυτικό πόλεμο μετά από επιτυχημένη δοκιμή

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει δεκάδες αρχεία UFO - Πρώτα συμπεράσματα

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται η άδεια απασχόλησης των δύο Αιγύπτιων που παρενοχλούσαν παιδιά στη Σύμη

16:02LIFESTYLE

Υρώ Λούπη για «Βέρα στο Δεξί»: «Κοιμόμουν στο καμαρίνι γιατί δεν προλάβαινα να πάω σπίτι»

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Αναμένω την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση μέσα στην ημέρα»

15:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσοχοΐδης για Final 4 Euroleague: Θα πάω στο ΟΑΚΑ για αυτοψία - Η ευχή για τον Παναθηναϊκό

15:45WHAT THE FACT

«Ύπνος με τον νορβηγικό τρόπο»: Το κόλπο των Σκανδιναβών που δοκιμάζουν πλέον όλα τα ζευγάρια

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ryanair: Κλείνει και επίσημα τη βάση στο «Μακεδονία», περικοπή δρομολογίων σε «Ελευθέριος Βενιζέλος», αεροδρόμιο Χανίων

15:25LIFESTYLE

Επιστρέφει στον ALPHA η Κατερίνα Καινούργιου

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Νεκρό αρκουδάκι ηλικίας περίπου 1,5 ετών που παρασύρθηκε από όχημα

15:07ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Διαχείριση κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων σε κρουαζιερόπλοια - Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Μποτσουάνα, Φέστους Μογκάε, σε ηλικία 86 ετών - Έδωσε την πρώτη μάχη για τον περιορισμό του HIV/AIDS στην Αφρική

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για 4ημερη εργασία: Όπου εφαρμόστηκε έφερε αύξηση παραγωγικότητας και καλύτερες συνθήκες εργασίας

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν

14:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Όμιλος AKTOR στρέφεται δυναμικά στο LNG και επενδύει στον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο

14:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Βατούτιν υπέρ Γιαννακόπουλου: «Η Euroleague το παράκανε, δυσανάλογη τιμωρία με το περιστατικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

14:05LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η ανακοίνωση του Σκάι για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ryanair: Κλείνει και επίσημα τη βάση στο «Μακεδονία», περικοπή δρομολογίων σε «Ελευθέριος Βενιζέλος», αεροδρόμιο Χανίων

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αμετανόητος ο Παρασύρης για τη δολοφονία του Νικήτα - «Αν είχα 1.000 σφαίρες θα τις έριχνα»

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Γύριζε βίντεο για το OnlyFans ενώ δίπλα της πέθαινε 55χρονος με σακούλα στο κεφάλι

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στου Ζωγράφου: Νεκρός άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

06:47ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τα συμπτώματα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Είχε εκρηκτικά και πυροκροτητές - Στις Ένοπλες Δυνάμεις περνά η υπόθεση

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

12:06ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πόσο πιθανή είναι μια πανδημία στην Ελλάδα - Τι λένε Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης

12:34ΕΛΛΑΔΑ

«Έχω σοκαριστεί με την Κρήτη - Κανένας πόνος δεν δικαιολογεί να δολοφονήσεις κάποιον που ευθύνεται για θανατηφόρο τροχαίο»: Η εξομολόγηση Πλεύρη και η άγνωστη τραγωδία της μητέρας του

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Γκιώνη

14:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ντρέπομαι»: Προφυλακιστέος ο 25χρονος που γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού σε πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι απεργούν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει δεκάδες αρχεία UFO - Πρώτα συμπεράσματα

14:19LIFESTYLE

Metallica: Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά όταν άκουσε το «Master of Puppets» - «Αυτά θα ακούμε στη συναυλία;» 

13:41ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Ξεκινά η ανάπτυξη εμβολίου - Τι είναι η τεχνολογία «ensilication» που θα χρησιμοποιεί

14:24ΥΓΕΙΑ

«Ένιωθα σαν να έβλεπα τη ζωή μου στην τηλεόραση»: Ανηδονία και κατάθλιψη - Το μονοπάτι για την χαρά

14:05ΥΓΕΙΑ

Εγκεφαλικό: 50% χαμηλότερος κίνδυνος για όσες γέννησαν τουλάχιστον 3 παιδιά - Έρευνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ