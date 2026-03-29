Τα... UFO ξαναμπαίνουν στο προσκήνιο και ο ερευνητής Χάρης Κουτσιαύτης εξηγεί γιατί ήρθε αυτή η ώρα

Το τελευταίο διάστημα το ζήτημα των UFO -ή «UAP»- έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο στις ΗΠΑ, με νέες θεσμικές κινήσεις, αποκαλύψεις, πιέσεις για διαφάνεια και φήμες που τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού. Από το Κογκρέσο μέχρι και το Πεντάγωνο, η συζήτηση μοιάζει να περνά σε μια νέα φάση, όπου το άλλοτε «περιθωριακό» θέμα αντιμετωπίζεται πλέον ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, τεχνολογίας και επίσημης διερεύνησης!

Το κλίμα αυτό έχει αναζωπυρώσει παγκοσμίως τη συζήτηση γύρω από το αν βρισκόμαστε μπροστά σε πραγματικές αποκαλύψεις ή σε μια πιο ελεγχόμενη ροή πληροφορίας -ή αν δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, παρά τα πολλά δεδομένα και τα πορίσματα σοβαρών ερευνών που καταλήγουν στο... μη εξηγήσιμο. Το βέβαιο είναι ότι η αμερικανική κινητικότητα γύρω από τα UFO/UAP δεν περνά πια απαρατήρητη και επηρεάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται το φαινόμενο διεθνώς.

Ωστόσο, οι συζητήσεις γύρω από πιθανές αποκαλύψεις για τα UFO στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν προέκυψαν ξαφνικά. Αντίθετα, αποτελούν το αποκορύφωμα μιας μακράς ιστορίας περιστατικών, μαρτυριών και θεωριών που ξεκινούν πολύ πριν από το γνωστό συμβάν του Ρόσγουελ. Αν και πολλές από αυτές τις μαρτυρίες παραμένουν αμφισβητούμενες, αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη των πρώτων θεωριών περί εξωγήινης παρουσίας και τη συγγραφή των πρώτων έργων επιστημονικής φαντασίας.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι αναφορές για τα λεγόμενα “foo fighters” από πιλότους των Συμμάχων και των Γερμανών έδωσαν νέα διάσταση στο φαινόμενο. Φωτεινές σφαίρες που ακολουθούσαν αεροσκάφη χωρίς να επιτίθενται ή να καταρρίπτονται, καταγράφηκαν από έμπειρους χειριστές και θεωρήθηκαν είτε μυστική τεχνολογία είτε κάτι εντελώς άγνωστο.

Μετά τον πόλεμο, η προσοχή μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα σε μυστικές εγκαταστάσεις όπως η Area 51. Για δεκαετίες, η ίδια η ύπαρξη της βάσης δεν αναγνωριζόταν επίσημα, γεγονός που τροφοδότησε πλήθος θεωριών για μεταφορά και μελέτη εξωγήινων σκαφών.

Το πιο εμβληματικό περιστατικό παραμένει η συντριβή στο Ρόσγουελ το 1947. Επισήμως αποδόθηκε σε μετεωρολογικό μπαλόνι, όμως εναλλακτικές εκδοχές κάνουν λόγο για εξωγήινο σκάφος που συνετρίβη, με τα ενδεχόμενα να αναφέρουν ένα σκάφος που έψαχνε κάτι στη περιοχή ή επιχειρήθηκε να επαναλειτουργήσει. Στις ίδιες αφηγήσεις εμφανίζεται και ο όρος ΕΒΕ (Extraterrestrial Biological Entity), αναφερόμενος σε πιθανές βιολογικές οντότητες που ανακτήθηκαν από το σημείο ή βοήθησαν στη πτήση.

Σήμερα, με τις νέες αναφορές από στρατιωτικούς και αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, το θέμα επανέρχεται δυναμικά. Οι επικείμενες αποκαλύψεις που συζητούνται στις ΗΠΑ παρουσιάζονται από κάποιους ως ιστορική καμπή, ενώ άλλοι παραμένουν επιφυλακτικοί, τονίζοντας ότι η γραμμή μεταξύ μύθου και πραγματικότητας στο φαινόμενο UFO παραμένει εξαιρετικά λεπτή...

Ο βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας Dylan Borland κατέθεσε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ότι το 2012 απαθανάτισε ένα τεράστιο, αθόρυβο τριγωνικό σκάφος σε απόσταση μόλις 30 μέτρων στη βάση Langley. Έκτοτε οι επίσημες αναφορές για αντίστοιχα φαινόμενα ανέρχονται σε πολλές δεκάδες

Με αφορμή αυτή τη νέα παγκόσμια συζήτηση, το Newsbomb συνομίλησε με τον Χάρη Κουτσιαύτη, έναν από τους πιο γνωστούς Έλληνες ερευνητές του φαινομένου, ιδρυτικό μέλος της κοινότητας UFO-Greece και συνεργάτη του GRDiscovery. Με πολυετή ενασχόληση με την εξωγήινη επισκεψιμότητα και ενεργή παρουσία στον χώρο της λεγ'ομενης ουφολογίας, ο Χάρης Κουτσιαύτης καταθέτει τη δική του οπτική για τις εξελίξεις στις ΗΠΑ, περιγράφει τα πιο γνωστά ελληνικά περιστατικά, αλλά και το τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά για το μέλλον της έρευνας.

Ο ίδιος συζητώντας με το Newsbomb υποστηρίζει ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική εποχή, όπου η έρευνα για τα UFO περνά σταδιακά από το περιθώριο σε πιο θεσμικό και σοβαρό πλαίσιο. Όπως λέει, οι ακροάσεις στο Κογκρέσο, οι εκθέσεις του Πενταγώνου και η δημιουργία ειδικών δομών δείχνουν πως το θέμα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απλή θεωρία ή λαϊκή φαντασία, αλλά ως ζήτημα που συνδέεται με την εθνική ασφάλεια, την τεχνολογική αξιολόγηση και την επιστημονική ανάλυση.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω δεν είναι αυτή της πλήρους αποκάλυψης, αλλά μάλλον μια μορφή «μερικής διαφάνειας», μέσα σε ένα πλαίσιο ελεγχόμενης πληροφόρησης. Θεωρεί πως μέρος των δεδομένων αποκαλύπτεται σταδιακά, όμως τα πιο κρίσιμα στοιχεία παραμένουν διαβαθμισμένα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν πρόκειται για πραγματική διαφάνεια ή για προσεκτικά φιλτραρισμένη ενημέρωση.

Ο Χάρης Κουτσιαύτης στέκεται επίσης στο πώς έχουν αλλάξει οι συνθήκες τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι σήμερα συνυπάρχουν η τεχνολογική πρόοδος, η πίεση της δημόσιας πληροφορίας και μια διαφορετική κουλτούρα γύρω από το θέμα...

Ο Χάρης Κουτσιαύτης με τον ασυρματιστή Π. Σπέντζα που βίωσε χωροχρονική διαστολή στο Τρίγωνο των Βερμούδων, για διενέργεια πειράματος σε αντικείμενο του πλοίου

Διαβάστε τη συνέντευξη:

Newsbomb: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε θεσμική κινητικότητα στις ΗΠΑ (Κογκρέσο, επιτροπές, UAP reports). Πόσο “gamechanger” είναι αυτό για την έρευνα των UFO παγκοσμίως;

Χάρης Κουτσιαύτης: Καταρχάς, ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Πραγματικά, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια τεράστια προσπάθεια διεθνώς, να αποκτήσει η έρευνα των UFO θεσμικό χαρακτήρα. Παρότι το στίγμα προς την έρευνα των UFO δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως, είναι εμφανές ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση, όπου το θέμα περνά από το περιθώριο σε ένα πιο σοβαρό και δομημένο πλαίσιο διερεύνησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευταία μεγάλης κλίμακας κρατική πρωτοβουλία στις ΗΠΑ ήταν το Project Blue Book (1952-1969), το οποίο ουσιαστικά «έκλεισε» το ζήτημα για δεκαετίες σε επίπεδο επίσημης συζήτησης. Σήμερα, ωστόσο, βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση με ακροάσεις στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, εκθέσεις από το Πεντάγωνο και τη δημιουργία ειδικών δομών, που δείχνουν ότι το φαινόμενο αντιμετωπίζεται πλέον με όρους εθνικής ασφάλειας, τεχνολογικής αξιολόγησης και επιστημονικής ανάλυσης.

Κάτι που δεν συμβαίνει, όμως, μόνο στις ΗΠΑ. Τεράστια προσπάθεια γίνεται και στο Μεξικό με τη παρουσία μουμιοποιημένων μικρών λείψανων αγνώστου DNA στο Κογκρέσο του Μεξικού που μετέπειτα δόθηκαν σε κρατικά εργαστήρια για περεταίρω αναλύσεις, όπως και αρκετά επίσημα ερωτήματα που τέθηκαν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αρθεί το στίγμα της έρευνας προς τα UFO στην Ευρωπαϊκή χερσόνησο - με ένα ερώτημα προς το Ευρωκοινοβούλιο κι από εμένα, αρχές του 2026.

Πιστεύετε ότι οι αποκαλύψεις στις ΗΠΑ αποτελούν πραγματική διαφάνεια ή ελεγχόμενη πληροφόρηση;

Μιλώντας και για τις ακροάσεις στο Κογκρέσο των ΗΠΑ αλλά και για τις τελευταίες υποσχέσεις Τραμπ για αποκάλυψη στοιχείων που αφορούν τα UFO, θεωρώ πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για πλήρη και απόλυτη διαφάνεια ή για ελεγχόμενη πληροφόρηση. Η ‘’αλήθεια’’ είναι κάπου στη μέση.

Αυτό που βλέπουμε στις ΗΠΑ μοιάζει περισσότερο με μερική διαφάνεια μέσα σε πλαίσιο ελεγχόμενης πληροφόρησης, κάτι που θεωρώ αναμενόμενο όταν εμπλέκονται ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Από τη μία, υπάρχουν σαφή δείγματα πραγματικής θεσμικής διαφάνειας: δημόσιες ακροάσεις στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, αποχαρακτηρισμένα βίντεο και επίσημες εκθέσεις από το Πεντάγωνο.

Από την άλλη, όμως, η ίδια η δομή του συστήματος επιβάλλει όρια. Οι περισσότερες λεπτομέρειες που σχετίζονται με επιχειρησιακές δυνατότητες και πιθανές νέες τεχνολογίες παραμένουν διαβαθμισμένες. Το γραφείο AARO, για παράδειγμα, λειτουργεί με διπλό ρόλο: ενημέρωση του κοινού, αλλά και φιλτράρισμα πληροφοριών που θα μπορούσαν να εκθέσουν κρίσιμες στρατιωτικές δυνατότητες.

Σε επιτόπια έρευνα στο όρος Αιγάλεω με ερευνητικό εξοπλισμό

Γιατί θεωρείτε ότι αυτές οι εξελίξεις συμβαίνουν τώρα και όχι πριν 20 ή 30 χρόνια; Τι έχει αλλάξει;

Δεν είναι τυχαίο timing. Η σημερινή κινητικότητα είναι αποτέλεσμα σύγκλισης παραγόντων που πριν από 20–30 χρόνια απλώς δεν υπήρχαν ταυτόχρονα. Οι εξελίξεις συμβαίνουν τώρα επειδή συνδυάζονται: α) εξελιγμένη τεχνολογία με υψηλή πιστότητα (ραντάρ, IR, ηλεκτρο-οπτικά, δορυφορικά), β) θεσμική πίεση λόγω διαχύσεως πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (open-source intelligence) που δυσκολεύει την πλήρη απόκρυψη, γ) αλλαγή κουλτούρας και δ) γεωπολιτικά κίνητρα αφού ό,τι αγγίζει άγνωστες ικανότητες στον εναέριο χώρο δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Μεμονωμένα, κανένας από αυτούς τους παράγοντες δεν θα αρκούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την τρέχουσα «θεσμική αφύπνιση».

Μια καταγραφή ενός πιθανου ΤΡ3Β (τύπος UFO) που έστειλε αναγνώστρια στο UFO Greece® από το νησί της Άνδρου, αρχές του 2025

Με βάση τη δική σας έρευνα, ποια είναι τα πιο αξιόπιστα περιστατικά UFO στην Ελλάδα; Υπάρχουν “ελληνικές υποθέσεις” που έχουν υποτιμηθεί;

Τώρα μου βάζετε δύσκολα! Μου ζητάτε να γράψω βιβλίο σε 10 γραμμές και πραγματικά αδυνατώ. Εδώ και 18 χρόνια, εγώ και οι συνεργάτες μου στην ομάδα του UFO-Greece® ακολουθώντας ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο πιθανοτήτων που στηρίζεται στο θεώρημα Bayes, έχουμε αρχειοθετήσει δεκάδες αξιόπιστα περιστατικά UFO στην σύγχρονη Ελλάδα, ξεκινώντας από το μακρινό 1700.

Θέλοντας όμως να σας δώσω μια πιο συγκεκριμένη απάντηση, στα πιο αξιόπιστα ελληνικά περιστατικά συγκαταλέγουμε (σε χρονολογική σειρά):

α) Τους ‘’πυραύλους φαντάσματα’’ που διέρχονταν της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας το 1946 και για τη χώρα μας διερεύνησε ο καθηγητής Παύλος Σαντορίνης για λογαριασμό του Ελληνικού στρατού.

β) Το περιστατικό στη Χρυσόπετρα του Κιλκίς το 1989 που ένα μικρό κορίτσι είδε ένα τεράστιο ρομπότ να αφήνει τη πατημασιά του στην αυλή του σπιτιού της, το οποίο δύο μήνες αργότερα θεάθηκε σε μια πλατεία γεμάτη παιδιά στο Βόρονετς της Σοβιετικής Ένωσης.

γ) Η πτώση του αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενου αντικειμένου στην Αταλάντη το 1990 που επισκευάστηκε από άλλα 9 και απογειώθηκε ξανά, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τις ακόμη ενεργές ενδείξεις στον τόπο της πτώσης (κι όχι της συντριβής, όπως αναφέρεται συνήθως).

δ) η είδηση ότι κυβερνήτης αεροσκάφους της Ολυμπιακής Αεροπορίας κατέγραψε το 2007 συνοδεία UFO κατά την προσέγγιση του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η συνομιλία του πιλότου της Ολυμπιακής Αεροπορίας με τον πύργο ελέγχου

ε) ο Γκρίζος εξωγήινος που ανακαλύψαμε να καταγράφεται σε live μετάδοση στο Τικ Τοκ και παρακολουθούσε ομάδα ερευνητών στο δασύλλιο Πάτρας τον Αύγουστο του 2024, για το οποίο υλικό δεχθήκαμε νομικές απειλές όταν προσπαθήσαμε να επαναφέρουμε τα καρέ με το ον στη δημοσιότητα, ενώ αρχικά είχαμε τη συναίνεση.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, η εκτίμησή μου είναι πως όλα τα περιστατικά μιας πιθανής εξωγήινης επισκεψιμότητας στην Ελλάδα έχουν υποτιμηθεί. Κι αυτό έχει γίνει, ή λόγω της έλλειψής σοβαρότητας που επικρατεί με το άκουσμα της λέξης ‘’εξωγήινο’’ ως συνώνυμο της λέξης ‘’παρανόηση’’, ή λόγω της ένταξης τέτοιων αναφορών σε περιπτώσεις λαογραφικών μύθων.

Εσείς έχετε μιλήσει και για πιθανές αναφορές UFO στην αρχαία Ελλάδα. Πού βασίζεται αυτή η σύνδεση και πόσο “επιστημονικά” μπορεί να σταθεί σήμερα;

Ο Έριχ Φον Ντένικεν είχε μιλήσει πρώτος, όχι εγώ. Είναι γεγονός ότι η σύνδεση ανάμεσα σε «UFO» και την αρχαία Ελλάδα βασίζεται κυρίως σε ερμηνευτικά σχήματα που έγιναν δημοφιλή από συγγραφείς κι όχι από την ακαδημαϊκή ιστορική ή αρχαιολογική επιστήμη. Η βασική ιδέα του Ντένικεν και των υπολοίπων συγγραφέων ήταν η ιδέα ότι ορισμένα μυθολογικά ή εικονογραφικά στοιχεία της αρχαιότητας θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως ενδείξεις επαφής με «εξωγήινες τεχνολογικά ανώτερες οντότητες». Μπορεί από επιστημονική σκοπιά, αυτή η προσέγγιση να μην θεωρείται τεκμηριωμένη, αλλά από ένα ερμηνευτικό πλαίσιο εκτός συμβατικής μεθοδολογίας, θεωρείται.

Ίσως οι αρχαίοι ουράνιοι θεοί να μην ήταν τόσο θεοί τελικά και οι μύθοι γι αυτούς να κρύβουν μία τεράστια αλήθεια. Εξάλλου κι η ίδια η επιστήμη της αρχαιολογίας διαχωρίζει τον μύθο (μια παραδοσιακή αφήγηση) με το παρά-μύθι (παρά του μύθου, δηλαδή κάτι παραγόμενο από τον μύθο, δηλαδή φανταστικό). Κι οι αρχαίοι θεοί σχετίζονται με τον μύθο. Όχι με το παραμύθι…

Με όλα όσα έχουν βγει στο φως διεθνώς, θεωρείτε ότι μιλάμε για τεχνολογία άγνωστης προέλευσης, για φυσικά φαινόμενα ή για κάτι άλλο;

Όπως είπα και πριν, η αλήθεια θα είναι κάπου στη μέση. Υπάρχει μεγάλη εσκεμμένη παραπληροφόρηση για το θέμα και στο διαδίκτυο επικρατεί κατά 99% η παραπληροφόρηση της πραγματικής είδησης, που διοχετεύεται σε ένα κοινό ανειδίκευτό να αξιολογεί τέτοια θέματα άλλα και σχετικά σημάδια στον ουρανό.

Γι’ αυτό αποφασίσαμε το 2008 να δημιουργήσουμε την ομάδα και τα media του UFO-Greece® (https://linktr.ee/ufogreece), ώστε να υπάρχει ένας χώρος επιστημονικής προσέγγισης του φαινομένου, αμερόληπτη αρθρογραφία με γνώση στο αντικείμενο και ένα αξιολογημένο data base αναφορών και καταγραφών, όχι μόνο ελληνικών, και μάλιστα στη πιο σύγχρονη διαδικτυακή μορφή για τους ομοϊδεάτες μας που όχι μόνο διαβάζουν αλλά εκπαιδεύονται μέσω αυτού.

Ποια είναι τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που έχετε βγάλει λοιπόν από τη δική σας έρευνα όλα αυτά τα χρόνια; Έχει αλλάξει η άποψή σας;

Αν βάλουμε α) το ερώτημά σας και β) τις γνώσεις που έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια, σε μία θεωρητική ζυγαριά, η ζυγαριά αυτή τη στιγμή γέρνει δειλά προς την εξωγήινη επισκεψιμότητα. Κι όχι ως πεποίθηση. Αν και η ενεργή ενασχόληση μου ξεκίνησε με μία θέαση, είμαι ερευνητής του θέματος κι όχι πιστός. Μάλιστα, ένας συνεργάτης μου είναι σκεπτικιστής, για να μπορούμε να ισορροπούμε την κάθε πληροφορία που δεχόμαστε.

Πρόσφατα, η ζυγαριά έγειρε λίγο περισσότερο προς την πιθανότητα της εξωγήινης επισκεψιμότητας, για τρεις ακόμη λόγους. Το πρόσφατο περιστατικό με το ον στο Δασύλλιο Πάτρας και το κυνήγι που δεχθήκαμε ώστε να μην δημοσιοποιηθεί, τα τελευταία γεγονότα που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον για να μου ζητήσετε αυτή τη συνέντευξη, αλλά και οι πρόσφατες αποκαλύψεις στο πεδίο της θεωρητικής φυσικής για δύο τρόπους διαστρικών μετακινήσεων που αναιρούν την πίστη των αστρονόμων ότι οι αποστάσεις είναι τεράστιες και οι εξωγήινοι δεν μπορούν να τις καλύψουν.

Αυτές είναι οι δίνες σολιτονίων που ανεπίσημα χαρακτηρίζονται και ως «φυσαλίδες στρέβλωσης» ή «δίνης» και η κβαντική τηλεμεταφορά (ή κβαντική διεμπλοκή). Δύο αποδεδειγμένα θεωρητικά μοντέλα υπερφωτονικών ταχυτήτων ή μεταφορών για διαστρικά ταξίδια και επικοινωνία, ανέφικτα ακόμα από την ανθρώπινη τεχνολογία λόγω της ενέργειας που χρειάζονται, πιθανά όμως να χρησιμοποιούνται από πιο εξελιγμένα όντα για να καλύπτονται οι αποστάσεις. Κάτι που μας προβληματίζει εντονότερα για το αν η τεχνολογία μας θα μπορούσε να είναι εξωγήινη, αφού ο εκκινητήριος μοχλός της τεχνολογίας μας, το τρανζίστορ πυριτίου, δεν ακολούθησε την αναμενόμενη γραμμική εξέλιξη των λυχνιών, αλλά εμφανίστηκε αφύσικα στην ίδια χώρα και την ίδια χρονιά με την συντριβή του Ρόσγουελ, πιθανώς λόγω μελέτης άγνωστων υλικών ή τεχνολογιών.

Tο βιβλίο "η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος" που κυκλοφορεί στα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας

Αν συνεχιστούν αυτές οι αποκαλύψεις στις ΗΠΑ, τι πιστεύετε ότι θα δούμε τα επόμενα 5–10 χρόνια; Πλήρη αποκάλυψη, νέα δεδομένα ή… “φρένο”;

Δεν αναμένω ένα «momentum αποκάλυψης» τύπου ταινίας. Αυτό που είναι πιο συμβατό με την εποχή μας είναι ένα continuous disclosure model: συνεχείς μικρές αποκαλύψεις, αυξανόμενη τεκμηρίωση και ταυτόχρονα ένα περιβάλλον πληροφορίας όπου το κρίσιμο δεν θα είναι τι βρίσκουμε αλλά πώς το αξιολογούμε.

Με απλά λόγια: όσο πιο γρήγορα τρέχει ο πολιτισμός μας, τόσο πιο γρήγορα θα έρχονται τα δεδομένα. Αλλά η κατανόηση θα παραμένει το πραγματικό «bottleneck».

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνει το κοινό όταν μιλά για UFO σήμερα;

Για τους απλούς πολίτες το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι συγχέουν τα UFO με τα πράσινα ανθρωπάκια και τον τσαρλατανισμό που μας άφησαν οι προκατέχοντες της έρευνας, εκτός ελαχίστων προσωπικοτήτων που προσωπικά στο UFO-Greece επαναδιατυπώνουμε και παρουσιάζουμε το έργο τους.

Για τους ερευνητές και τους πανεπιστημιακούς το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν όταν μιλούν για UFO είναι o νέος όρος «UAP» που δεν υιοθετώ ως ορολογική μετατόπιση ή αντικαταστάτη του θρυλικού «UFO». Ο όρος «U.A.P.» (Unidentified Anomalus Phenomena) παρά το γεγονός ότι παρουσιάζεται ως ιδανικότερος, έχει δεχθεί δριμύ κριτική, καθώς αφαιρεί τον σαφή προσδιορισμό του «αντικειμένου» που παραπέμπει στην πιθανότητα για εξωγήινη επισκεψιμότητα και μετατρέπει το ζήτημα σε ασαφή «ανώμαλα εναέρια φαινόμενα», δυστυχώς λειτουργώντας αποπροσανατολιστικά.

Η ιστορική και επιστημονική βαρύτητα του όρου UFO συνδέεται με συγκεκριμένη μεθοδολογία παρατήρησης και ανάλυσης, ενώ ο νεότερος όρος ενίοτε χρησιμοποιείται για να επαναπλαισιώσει το ίδιο αντικείμενο με διαφορετική ορολογία χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση στο περιεχόμενο της έρευνας. Για πολλούς ερευνητές, η αλλαγή της ορολογίας δεν ισοδυναμεί με πρόοδο, αλλά με αναδιατύπωση για τα ‘’γούστα’’ ορισμένων που θέλουν να αυτοπροσδιοριστούν ως «ειδικότεροι» άλλων στη διερεύνηση τέτοιων θεμάτων.

Κατά συνέπεια, το ερώτημα «Είμαστε μόνοι;» παραμένει ανοιχτό και απαιτεί νηφάλια επιστημονική διερεύνηση, ανεξάρτητα από ορολογικές μετατοπίσεις. Η ουφολογία, όταν λειτουργεί με αυστηρή τεκμηρίωση, αναλυτική σκέψη και αποδέσμευση από ιδεολογικές ή επικοινωνιακές σκοπιμότητες, συμβάλλει στην κατανόηση των ανεξήγητων εναέριων παρατηρήσεων, ακόμα και με τους θρυλικούς όρους Α.Τ.Ι.Α. ή U.F.O. (Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα ή Unidentified Flying Objects).

Μια καταγραφή πιθανού ιπτάμενου δίσκου από Γερμανούς τουρίστες στον Μπάλο της Κρήτης, στις 19 Αυγούστου 2012, που έγινε viral σε διεθνές επίπεδο.

