ΗΠΑ: Η κυβέρνηση κατοχύρωσε το Aliens.gov - Φρενίτιδα στην κοινότητα των ερευνητών UFO

Ο αναπληρωτής διευθυντής της Ναυτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Σκοτ Μπρέι δείχνει μια οθόνη βίντεο με ένα UAP κατά τη διάρκεια ακρόασης της Υποεπιτροπής Πληροφοριών, Αντιτρομοκρατίας, Αντικατασκοπείας και Καταπολέμησης της Διάδοσης Όπλων της Βουλής των Αντιπροσώπων με θέμα «Μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα», στο Καπιτώλιο, την Τρίτη 17 Μαΐου 2022, στην Ουάσινγκτον.

Η αλήθεια ίσως βρίσκεται πλέον να μην βρίσκεται απλά«εκεί έξω» αλλά μόλις ένα «κλικ» μακριά, καθώς ο Λευκός Οίκος προχώρησε στην επίσημη κατοχύρωση του domain name Aliens.gov.

Η εμφάνιση της διεύθυνσης στο κρατικό μητρώο των ΗΠΑ προκάλεσε φρενίτιδα στην κοινότητα των ερευνητών UFO/UAP (Αγνώστου Ταυτότητας Εναέρια Φαινόμενα), ενισχύοντας τις φήμες ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να ανοίξει τους σχετικούς απόρρητους φακέλους.

Αν και η σελίδα παραμένει προς το παρόν κενή, η κίνηση αυτή έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την υπόσχεση του Προέδρου να αποχαρακτηρίσει τα πιο «σύνθετα» μυστικά του κράτους.

Η εντολή για το «κυνήγι» των αρχείων

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, και στις αρμόδιες υπηρεσίες να ξεκινήσουν τον εντοπισμό και τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που αφορούν τα UFO. Μέχρις στιγμής πάντως η κυβέρνηση κρατά κλειστά τα χαρτιά της για το ακριβές περιεχόμενο και τον χρόνο των αποκαλύψεων. Ο Χέγκσεθ επιβεβαίωσε ότι η έρευνα στα αρχεία βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως θα κάνει την ανασκόπηση και θα μάθει τα αποτελέσματα μαζί με το κοινό.

Τι πιστεύουν ότι θα βρεθεί

Ο Κρίστοφερ Μέλον, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών άμυνας, υποστήριξε ότι υπάρχει μια συγκλονιστική συλλογή οπτικού υλικού που το κοινό δεν έχει δει ποτέ. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν πολυάριθμα βίντεο από κάμερες μαχητικών αεροσκαφών F18 που παραμένουν στο σκοτάδι χωρίς προφανή λόγο, παρά το γεγονός ότι δεν θεωρούνται πλέον απόρρητα. Παράλληλα, οι αναφορές κάνουν λόγο για σκάφη που έχουν καταγραφεί από δορυφόρους και δεν μοιάζουν με καμία ανθρώπινη κατασκευή ή τεχνολογία που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Η δημιουργία του Aliens.gov φαίνεται πως είναι το πρώτο βήμα για ένα μαζικό πρόγραμμα ενημέρωσης, το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει οριστικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας στο σύμπαν. Όπως ανακοινώθηκε, η κυβέρνηση σκοπεύει να συμμορφωθεί πλήρως με το εκτελεστικό διάταγμα, ικανοποιώντας το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον για το ζήτημα των εξωγήινων επισκεπτών.

Διαβάστε επίσης