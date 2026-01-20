UFO μετέδωσε κρυφά μηνύματα στο μυαλό ενός Αμερικανού στρατιώτη: Προειδοποίηση από το μέλλον;
Ένα UFO μετέδωσε κρυφά μηνύματα απευθείας στο μυαλό ενός Αμερικανού στρατιώτη και αυτά αποκαλύπτουν μια μυστηριώδη προειδοποίηση από το μέλλον.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα από τα πιο διάσημα περιστατικά με UFO στην ιστορία, το συμβάν του Rendlesham Forest, έρχεται ξανά στο προσκήνιο έπειτα από ισχυρισμούς ότι ένας λοχίας του Αμερικανικού Στρατού έλαβε κρυφά δυαδικά μηνύματα που συνδέονται με το γεγονός.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Νεκρή γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι
11:20 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τι συμβαίνει όταν σε μία θεατρική παράσταση πηγαίνουν «Όλα...λάθος»;
10:56 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νέα συνάντηση Τσιάρα με εκπροσώπους αγροτών στις 11:00
09:21 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ