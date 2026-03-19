Κρήτη: Οι διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος εκμετάλλευσης ανθρώπων

Κατασχέθηκε οπτικοακουστικό υλικό από ιδιωτικό ΚΕΠ - Ο διάλογος και η «μπλε ατζέντα» που «καίνε» τους κατηγορουμένους

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κρήτη: Οι διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος εκμετάλλευσης ανθρώπων

Κύκλωμα εκμετάλλευσης ανθρώπων στην Κρήτη

  • Κατασχέθηκε οπτικοακουστικό υλικό από ιδιωτικό ΚΕΠ που αποκαλύπτει τη λειτουργία κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων στην Κρήτη με μετάκληση αλλοδαπών μέσω εικονικών συμβάσεων εργασίας.
  • Το κύκλωμα απαιτούσε από τους αλλοδαπούς πληρωμές έως 9.000 ευρώ για τη νομιμοποίηση της διαμονής τους, με τους μεσάζοντες να ευθύνονται για την είσπραξη και την καταβολή των ποσών στους εικονικούς εργοδότες.
  • Η εγκληματική οργάνωση λειτουργεί τουλάχιστον από το 2024 υπό το πρόσχημα νόμιμης εταιρείας στο Ηράκλειο και εμπλέκεται σε κακουργηματικές πράξεις όπως εμπορία ανθρώπων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και απάτη.
  • Χρησιμοποιούσε μεθόδους όπως παράνομη μετάκληση με ψευδείς συμβάσεις εργασίας και εξώθηση αλλοδαπών σε ανασφάλιστη εργασία, ενώ ασκούσε ψυχολογική βία και εκμεταλλευόταν την ευάλωτη θέση των θυμάτων.
  • Η δικογραφία περιλαμβάνει συνομιλίες που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τις πληρωμές, τις διαδικασίες μετάκλησης και τη διαχείριση των ασφαλιστικών εισφορών, με αναφορές σε συγκεκριμένα πρόσωπα και μεσάζοντες.
Στο οπτικοακουστικό υλικό που κατασχέθηκε από το ιδιωτικό ΚΕΠ εστιάζει η Αστυνομία, για την υπόθεση του κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του patris.gr, σε ένα από τα αρχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί (13/9/2025) προκύπτει ότι τον ένα μήνα πριν ο ιδιοκτήτης του ΚΕΠ πραγματοποιεί συνάντηση και συνομιλία με μη ταυτοποιημένο αλλοδαπό, αναφορικά με τη λειτουργία του δικτύου μεσαζόντων και τους όρους συνεργασίας με νέα μέλη, προκειμένου να ενταχθούν στην οργάνωση ως μεσάζοντες και της διαδικασίας μετάκλησης (στρατολόγησης νέων μελών).

Στη συζήτηση συγκρίνεται ο τρόπος λειτουργίας άλλων δικτύων τα οποία αν και αμείβονται με το ποσό των 6.000 ευρώ, δεν παρουσιάζουν πρόοδο στη διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής, με δεδομένο ότι δεν καταβάλλουν τις οφειλόμενες πληρωμές στα «αφεντικά» δηλαδή τους εικονικούς εργοδότες.

Η αναφορά σχετίζεται με τη λειτουργία της οργάνωσης του ιδιοκτήτη του ΚΕΠ, η οποία αν και αμείβεται με το ποσό των 9.000 ευρω, εγγυάται τη θετική έκβαση διαδικασιών με δεδομένο ότι καταβάλλει πλήρως τις πληρωμές προς τους εικονικούς εργοδότες.

Ο Σαντάμ

Κατά τη σχετική συζήτηση εξηγούνται τα καθήκοντα των μεσαζόντων με έμφαση στην υποχρέωση τους για την είσπραξη του χρέους των μετακληθέντων αλλοδαπών που ανέρχεται σε 9.000 ευρώ για έκαστο αλλοδαπό για τον οποίο θα μεσολαβήσουν, όπως και των ποσών που αντιστοιχούν στις ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν τη περίπτωση τους. Σε περίπτωση αδυναμίας είσπραξης του χρέους από τον μετακαλούμενο αλλοδαπό, το ποσό το οφείλει και το καταβάλλει ο αντίστοιχος μεσάζων, που είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη μετάκληση.

Σε περίπτωση μη καταβολής των αιτούμενων ποσών από τον μεσάζοντα, τότε ανακαλείται η διαδικασία για τη μετάκληση και την έκδοση άδειας διαμονής για το σύνολο των μετακληθέντων αλλοδαπών που ο ίδιος είχε αναλάβει. Συγκεκριμένα, αναφέρεται το παράδειγμα ενός μεσάζοντα γνωστού και ως Σαντάμ, ο οποίος ήταν υπόχρεος για κάθε μετακληθέντα αλλοδαπό που έχει αναλάβει.

Στο οπτικοακουστικό υλικό αναφέρεται ακόμα ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάκλησης απαιτεί την αρχική καταβολή 1.000 ευρώ και όταν εκδοθεί η πράξη έγκρισης της μετάκλησης τη πρόσθετη καταβολή 3.500 ευρώ, για να συμπληρωθεί το ήμισυ του βασικού χρέους των 9.000 ευρώ

Ο σχετικός διάλογος έχει ως εξής:

51χρονος ιδιοκτήτης του ΚΕΠ: «[…] Εννιά χιλιάρικα. Χίλια ευρώ μπροστά. Όταν θα φύγουνε να πάνε τα χαρτιά στο Πακιστάν θέλω τα μισά λεφτά εδώ, αλλιώς δεν πάνε, και προχωράμε […]».

51χρονος: «[… Χίλια ευρώ μπροστά. Εννιά χιλιάρικα. Και τα μισά λεφτά όταν θα βγει η απόφαση από την περιφέρεια […]».

Ιδιοκτήτης: Φίλε, χίλια ευρώ θα φέρεις τώρα, σήμερα, και όταν θα βγει η απόφαση από εδώ, θέλω τεσσεράμιση χιλιάρικα να είναι όλα μαζί εδώ. Δηλαδή χίλια ευρώ που μου έχεις δώσει, θα μου φέρεις άλλα τριάμιση-τέσσερα χιλιάρικα εδώ και προχωράμε. Αν δεν τα φέρεις θα την απορρίψω κατευθείαν. Και όταν θα ‘ρθει από το Πακιστάν, θα κανονίσουμε τα άλλα. Είναι απλά τα πράγματα ρε. Αυτοί που βρίσκουνε με πέντε και με έξι, να ξέρεις πως κανείς δεν θα πάρει άδεια από εδώ. Γιατί δεν δίνουν λεφτά στα αφεντικά».

51χρονος: Η δουλειά για να γίνει θέλει: 1000 ευρώ μπροστά, τα μισά λεφτά όταν θα στείλουμε τα χαρτιά στο Πακιστάν. Αν κάποιος δεν περάσει τα λεφτά τα παίρνει πίσω, χάνει μόνο 500 ευρώ. Και όταν περάσει, έρχεται και δίνει τα υπόλοιπα».

Η μπλε ατζέντα

Σε άλλο σημείο της δικογραφίας γίνεται αναφορά στη συνάντηση του 51χρονου με έναν υπάλληλο του, στον οποίο ο πρώτος παραδίδει το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ προκειμένου να γίνουν πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών και εργοσήμων ποσού 5.000 ευρώ καθώς και κατάθεση του υπόλοιπου ποσού σε λογαριασμό της εταιρίας στην τράπεζα. Οι δύο τους συνομιλούν για ζητήματα που άπτονται των διαδικασιών μετάκλησης και ειδικότερα για την πρόοδο των ενεργειών στο πλαίσιό της, όπως εκκρεμείς προσλήψεις και παράλληλα πραγματοποιούν έλεγχο και αντιστοίχηση εργοδοτών με αλλοδαπούς. Συνομιλούν επίσης σε γενικό πλαίσιο για τη διαδικασία καταβολής μισθών και ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν τις περιπτώσεις αυτές, ενώ ο 51χρονος χρησιμοποιεί το πειστήριο «μπλε ατζέντα».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η συγκεκριμένη συνομιλία αποκτά κρίσιμη σημασία, καθώς σε αυτή γίνεται ονομαστική αναφορά σε περισσότερους εργοδότες και αλλοδαπούς, ενώ κατά τη διάρκεια της συνομιλίας πραγματοποιούνται τηλεφωνικές επικοινωνίες με τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με το αντικείμενο της συζήτησης ή μεταφέρονται απόψεις τρίτων επί της διαδικασίας.

Η συνομιλία

Υπάλληλος: «Ξέρω, ότι, ότι προσλήψεις έκανε, τις πληρωνόταν»

51χρονος: «Ναι είναι πληρωμένες ναι, αυτό είναι δεδομένο»

Υπάλληλος: Και να έχει προπληρωθεί τώρα για τον Μ; Το βλέπω λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω δες τα στα χαρτιά σου, σημείωνε και εσύ .

51χρονος: «Ναι ρε. Θα σου πω, γιατί έχω τα δικά σου ούτως ή άλλως»

51χρονος: «Ντάξει φτάνουμε τώρα στα δεκαέξι άτομα ε. (…) Εγώ πιστεύω θα τις πιάσουμε τις πενήντα (50) χαλαρά».

Υπάλληλος: Τι να παίρνεις τα λεφτά, να τα δίνω εγώ κάτω του Γ, να τους τα δίνει και να κάνουν…

51χρονος: Όχι να το κάνουμε από λογαριασμό δικό μου στο όνομά του…, θα το δω. Θα το ρωτήσω.»

Υπάλληλος : Γιατί από τη μια αφού γίνεται που γίνεται η διαδικασία, είναι (…) και να μην ξεπέφτουν και οι άνθρωποι πράμα, κατάλαβες…

51χρονος: Όχι προς θεού συμφωνώ. (…..) μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές;

Υπάλληλος: Ε ναι. (…) Την άλλη μέρα θα τους πεις, για δες (…) πόσα σου γλύτωσα.

51χρονος: Ναι.

Υπάλληλος: Και θα ξαναπάρεις πάλι τα ΑΦΜ.

51χρονος: Θα τα βάζουμε μαζεμένα.

Υπάλληλος: Ναι.

51χρονος: Ενός ενός, θα είναι δεκαπέντε χιλιάρικα, δεκαπέντε χιλιάρικα δεκαπέντε πίσω, δεκαπέντε, δεκαπέντε, δεκαπέντε κάπως έτσι θα την κάνουμε την λύση αλλά θα τη βρω. (…)»

Διαβάστε επίσης

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Τσέλιε 0-1 (α' ημίχρονο): Οι Σλοβένοι αιφνιδίασαν την «Ένωση»

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Οι «κερδισμένοι» και οι «χαμένοι» - Τι λένε οι πολίτες για Patriot και τι φοβούνται

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δομοκός θρηνεί τον χαμό του 21χρονου Στέλιου σε τροχαίο - Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Με νέες μαρτυρίες συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: 16χρονος έφτιαχνε και πουλούσε κροτίδες μέσα από το δωμάτιό του

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων που έχει επιβάλει στο ιρανικό πετρέλαιο

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οι διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος εκμετάλλευσης ανθρώπων

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο - Αγνοείται ο καπετάνιος

19:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ανεβάζει στροφές ο Γιακουμάκης

19:22LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Η Ερωφίλη χάνει το μωρό της

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση κερδοσκοπεί με όχημα την αύξηση των τιμών» - Κατηγορεί την κυβέρνηση για τη μη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

19:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Τσέλιε: Βασικός ο Κουτέσα | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Δύο καραμπόλες μέσα σε λίγες ώρες στην Πάτρα

19:02ΕΥ ΖΗΝ

Νερό με λεμόνι: Πραγματικά οφέλη και μύθοι αποτοξίνωσης - Τι θέλουν να γνωρίζετε οι γιατροί

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Οι Ιρανοί χτύπησαν διυλιστήριο στο Ισραήλ και αμερικανικό F-35 - Έρχεται «θάνατος και καταστροφή από ψηλά» λέει ο Χέγκσεθ

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα γέννησε μέσα σε ασθενοφόρο - 30' μετά μητέρα και νεογνό μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανός μόνιμος αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟ: Στη Σούδα είδα το αντιτορπιλικό που κατέρριψε τον πρώτο πύραυλο που ήθελε να πλήξει νατοϊκό χώρο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «πάγωσε» την Τακαΐτσι: «Γιατί δεν μας είπες για το Περλ Χάρμπορ;» - Βίντεο

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κηφισιά: Λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκινά ο υποχρεωτικός καθαρισμός- Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο - Αγνοείται ο καπετάνιος

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Έκτακτη προσγείωση για F-35 - Χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Έδωσαν στην δημοσιότητα πλάνα από χτύπημα του F-35

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Οι «κερδισμένοι» και οι «χαμένοι» - Τι λένε οι πολίτες για Patriot και τι φοβούνται

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές το μοιρολόι του Μανώλη Κονταρού για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη

18:33LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Τσακ Νόρις έπειτα από επείγον ιατρικό περιστατικό

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Οι Ιρανοί χτύπησαν διυλιστήριο στο Ισραήλ και αμερικανικό F-35 - Έρχεται «θάνατος και καταστροφή από ψηλά» λέει ο Χέγκσεθ

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «πάγωσε» την Τακαΐτσι: «Γιατί δεν μας είπες για το Περλ Χάρμπορ;» - Βίντεο

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δομοκός θρηνεί τον χαμό του 21χρονου Στέλιου σε τροχαίο - Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 13 δημόσια σχολεία που θα λάβουν πιστοποίηση για το IB

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

16:07ΕΘΝΙΚΑ

Πώς έφτασαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία και ποια είναι η ΕΛΔΥΣΑ

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

20:53LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: «Γαζώνουν» τον Άγγελο, συλλαμβάνουν τον Ορφέα

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Πύραυλος προσγειώνεται σε ζωντανή μετάδοση δίπλα σε ρεπόρτερ του Russia Today - Βίντεο

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ήχησαν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - «Σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ