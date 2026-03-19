Κρήτη: Οι διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος εκμετάλλευσης ανθρώπων

Στο οπτικοακουστικό υλικό που κατασχέθηκε από το ιδιωτικό ΚΕΠ εστιάζει η Αστυνομία, για την υπόθεση του κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του patris.gr, σε ένα από τα αρχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί (13/9/2025) προκύπτει ότι τον ένα μήνα πριν ο ιδιοκτήτης του ΚΕΠ πραγματοποιεί συνάντηση και συνομιλία με μη ταυτοποιημένο αλλοδαπό, αναφορικά με τη λειτουργία του δικτύου μεσαζόντων και τους όρους συνεργασίας με νέα μέλη, προκειμένου να ενταχθούν στην οργάνωση ως μεσάζοντες και της διαδικασίας μετάκλησης (στρατολόγησης νέων μελών).

Στη συζήτηση συγκρίνεται ο τρόπος λειτουργίας άλλων δικτύων τα οποία αν και αμείβονται με το ποσό των 6.000 ευρώ, δεν παρουσιάζουν πρόοδο στη διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής, με δεδομένο ότι δεν καταβάλλουν τις οφειλόμενες πληρωμές στα «αφεντικά» δηλαδή τους εικονικούς εργοδότες.

Η αναφορά σχετίζεται με τη λειτουργία της οργάνωσης του ιδιοκτήτη του ΚΕΠ, η οποία αν και αμείβεται με το ποσό των 9.000 ευρω, εγγυάται τη θετική έκβαση διαδικασιών με δεδομένο ότι καταβάλλει πλήρως τις πληρωμές προς τους εικονικούς εργοδότες.

Ο Σαντάμ

Κατά τη σχετική συζήτηση εξηγούνται τα καθήκοντα των μεσαζόντων με έμφαση στην υποχρέωση τους για την είσπραξη του χρέους των μετακληθέντων αλλοδαπών που ανέρχεται σε 9.000 ευρώ για έκαστο αλλοδαπό για τον οποίο θα μεσολαβήσουν, όπως και των ποσών που αντιστοιχούν στις ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν τη περίπτωση τους. Σε περίπτωση αδυναμίας είσπραξης του χρέους από τον μετακαλούμενο αλλοδαπό, το ποσό το οφείλει και το καταβάλλει ο αντίστοιχος μεσάζων, που είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη μετάκληση.

Σε περίπτωση μη καταβολής των αιτούμενων ποσών από τον μεσάζοντα, τότε ανακαλείται η διαδικασία για τη μετάκληση και την έκδοση άδειας διαμονής για το σύνολο των μετακληθέντων αλλοδαπών που ο ίδιος είχε αναλάβει. Συγκεκριμένα, αναφέρεται το παράδειγμα ενός μεσάζοντα γνωστού και ως Σαντάμ, ο οποίος ήταν υπόχρεος για κάθε μετακληθέντα αλλοδαπό που έχει αναλάβει.

Στο οπτικοακουστικό υλικό αναφέρεται ακόμα ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάκλησης απαιτεί την αρχική καταβολή 1.000 ευρώ και όταν εκδοθεί η πράξη έγκρισης της μετάκλησης τη πρόσθετη καταβολή 3.500 ευρώ, για να συμπληρωθεί το ήμισυ του βασικού χρέους των 9.000 ευρώ

Ο σχετικός διάλογος έχει ως εξής:

51χρονος ιδιοκτήτης του ΚΕΠ: «[…] Εννιά χιλιάρικα. Χίλια ευρώ μπροστά. Όταν θα φύγουνε να πάνε τα χαρτιά στο Πακιστάν θέλω τα μισά λεφτά εδώ, αλλιώς δεν πάνε, και προχωράμε […]».

51χρονος: «[… Χίλια ευρώ μπροστά. Εννιά χιλιάρικα. Και τα μισά λεφτά όταν θα βγει η απόφαση από την περιφέρεια […]».

Ιδιοκτήτης: Φίλε, χίλια ευρώ θα φέρεις τώρα, σήμερα, και όταν θα βγει η απόφαση από εδώ, θέλω τεσσεράμιση χιλιάρικα να είναι όλα μαζί εδώ. Δηλαδή χίλια ευρώ που μου έχεις δώσει, θα μου φέρεις άλλα τριάμιση-τέσσερα χιλιάρικα εδώ και προχωράμε. Αν δεν τα φέρεις θα την απορρίψω κατευθείαν. Και όταν θα ‘ρθει από το Πακιστάν, θα κανονίσουμε τα άλλα. Είναι απλά τα πράγματα ρε. Αυτοί που βρίσκουνε με πέντε και με έξι, να ξέρεις πως κανείς δεν θα πάρει άδεια από εδώ. Γιατί δεν δίνουν λεφτά στα αφεντικά».

51χρονος: Η δουλειά για να γίνει θέλει: 1000 ευρώ μπροστά, τα μισά λεφτά όταν θα στείλουμε τα χαρτιά στο Πακιστάν. Αν κάποιος δεν περάσει τα λεφτά τα παίρνει πίσω, χάνει μόνο 500 ευρώ. Και όταν περάσει, έρχεται και δίνει τα υπόλοιπα».

Η μπλε ατζέντα

Σε άλλο σημείο της δικογραφίας γίνεται αναφορά στη συνάντηση του 51χρονου με έναν υπάλληλο του, στον οποίο ο πρώτος παραδίδει το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ προκειμένου να γίνουν πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών και εργοσήμων ποσού 5.000 ευρώ καθώς και κατάθεση του υπόλοιπου ποσού σε λογαριασμό της εταιρίας στην τράπεζα. Οι δύο τους συνομιλούν για ζητήματα που άπτονται των διαδικασιών μετάκλησης και ειδικότερα για την πρόοδο των ενεργειών στο πλαίσιό της, όπως εκκρεμείς προσλήψεις και παράλληλα πραγματοποιούν έλεγχο και αντιστοίχηση εργοδοτών με αλλοδαπούς. Συνομιλούν επίσης σε γενικό πλαίσιο για τη διαδικασία καταβολής μισθών και ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν τις περιπτώσεις αυτές, ενώ ο 51χρονος χρησιμοποιεί το πειστήριο «μπλε ατζέντα».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η συγκεκριμένη συνομιλία αποκτά κρίσιμη σημασία, καθώς σε αυτή γίνεται ονομαστική αναφορά σε περισσότερους εργοδότες και αλλοδαπούς, ενώ κατά τη διάρκεια της συνομιλίας πραγματοποιούνται τηλεφωνικές επικοινωνίες με τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με το αντικείμενο της συζήτησης ή μεταφέρονται απόψεις τρίτων επί της διαδικασίας.

Η συνομιλία

Υπάλληλος: «Ξέρω, ότι, ότι προσλήψεις έκανε, τις πληρωνόταν»

51χρονος: «Ναι είναι πληρωμένες ναι, αυτό είναι δεδομένο»

Υπάλληλος: Και να έχει προπληρωθεί τώρα για τον Μ; Το βλέπω λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω δες τα στα χαρτιά σου, σημείωνε και εσύ .

51χρονος: «Ναι ρε. Θα σου πω, γιατί έχω τα δικά σου ούτως ή άλλως»

51χρονος: «Ντάξει φτάνουμε τώρα στα δεκαέξι άτομα ε. (…) Εγώ πιστεύω θα τις πιάσουμε τις πενήντα (50) χαλαρά».

Υπάλληλος: Τι να παίρνεις τα λεφτά, να τα δίνω εγώ κάτω του Γ, να τους τα δίνει και να κάνουν…

51χρονος: Όχι να το κάνουμε από λογαριασμό δικό μου στο όνομά του…, θα το δω. Θα το ρωτήσω.»

Υπάλληλος : Γιατί από τη μια αφού γίνεται που γίνεται η διαδικασία, είναι (…) και να μην ξεπέφτουν και οι άνθρωποι πράμα, κατάλαβες…

51χρονος: Όχι προς θεού συμφωνώ. (…..) μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές;

Υπάλληλος: Ε ναι. (…) Την άλλη μέρα θα τους πεις, για δες (…) πόσα σου γλύτωσα.

51χρονος: Ναι.

Υπάλληλος: Και θα ξαναπάρεις πάλι τα ΑΦΜ.

51χρονος: Θα τα βάζουμε μαζεμένα.

Υπάλληλος: Ναι.

51χρονος: Ενός ενός, θα είναι δεκαπέντε χιλιάρικα, δεκαπέντε χιλιάρικα δεκαπέντε πίσω, δεκαπέντε, δεκαπέντε, δεκαπέντε κάπως έτσι θα την κάνουμε την λύση αλλά θα τη βρω. (…)»

Πηγή: patris.gr

