Κουκάκι: Διακοπή κυκλοφορίας στη Βεΐκου λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ από μηχανική βλάβη

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου 2026 στην περιοχή του Κουκακίου, λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ που υπέστη μηχανική βλάβη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα ακινητοποιήθηκε στην οδό Βεΐκου, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα από το ύψος της οδού Χατζηχρήστου έως την οδό Μισαραλιώτου.

Η βλάβη προκάλεσε κυκλοφοριακές δυσχέρειες στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στο σημείο βρέθηκαν αρμόδιες υπηρεσίες για την απομάκρυνση του τρόλεϊ και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.