Κουκάκι: Διακοπή κυκλοφορίας στη Βεΐκου λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ από μηχανική βλάβη
Η βλάβη προκάλεσε κυκλοφοριακές δυσχέρειες στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στο σημείο βρέθηκαν αρμόδιες υπηρεσίες για την απομάκρυνση του τρόλεϊ και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου 2026 στην περιοχή του Κουκακίου, λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ που υπέστη μηχανική βλάβη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα ακινητοποιήθηκε στην οδό Βεΐκου, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα από το ύψος της οδού Χατζηχρήστου έως την οδό Μισαραλιώτου.
Η βλάβη προκάλεσε κυκλοφοριακές δυσχέρειες στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στο σημείο βρέθηκαν αρμόδιες υπηρεσίες για την απομάκρυνση του τρόλεϊ και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:01 ∙ ANNOUNCEMENTS
Flame Music Festival: Διήμερο rap και trap θέαμα στο Telekom Center Athens
10:00 ∙ ANNOUNCEMENTS
Όταν η παράδοση συναντά την έρευνα: Η περίπτωση της Οικογένειας Σταυράτη
09:59 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης
09:41 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Audi παρουσίασε τη νέα, τρίτη γενιά του Q7
09:40 ∙ WHAT THE FACT
Κατάστημα μοτοσικλετών χαρίζει μηχανή σε όποιον αντέξει 10 λεπτά ανάποδα
09:39 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΑΔΕ: Σε καθεστώς «ανεπίδεκτων» είσπραξης επιπλέον 6 δισ. ευρώ
09:28 ∙ WHAT THE FACT
Οι επιστήμονες θέλουν να ψεκάσουν χημικές ουσίες στο μαγνητικό πεδίο της Γης
19:28 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 11 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
06:46 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Τέλος η προσμονή, αρχίζει η γιορτή του ποδοσφαίρου!
19:39 ∙ WHAT THE FACT