Η σιωπηλή κατάρρευση του Ατλαντικού: Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από την εξασθένηση του AMOC

Snapshot Η περιοχή νότια της Γροιλανδίας και της Ισλανδίας παρουσιάζει σταθερή μείωση της θερμοκρασίας τα τελευταία 100 χρόνια, παρά την παγκόσμια υπερθέρμανση.

Η ψύξη αυτή συνδέεται με την εξασθένηση της Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), ενός βασικού ωκεάνιου ρεύματος που μεταφέρει θερμό νερό στον Βόρειο Ατλαντικό.

Η ταχεία τήξη των πάγων της Γροιλανδίας απελευθερώνει γλυκό νερό που διαταράσσει τη λειτουργία του AMOC και προκαλεί την ανάπτυξη της ψυχρής ανωμαλίας.

Η εξασθένηση του AMOC μπορεί να οδηγήσει σε μείωση βροχοπτώσεων, συχνότερες ξηρασίες και αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα.

Η ψυχρή κηλίδα στον Βόρειο Ατλαντικό αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για βαθιές μεταβολές στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Snapshot powered by AI

Ενώ σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης βιώνει τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με τις θερμοκρασίες ξηράς και θάλασσας να αυξάνονται σταδιακά, οι επιστήμονες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε μια αξιοσημείωτη γεωγραφική εξαίρεση.

Στην καρδιά του Βόρειου Ατλαντικού, νότια της Γροιλανδίας και της Ισλανδίας, τα ωκεανογραφικά δεδομένα δείχνουν μια τάση εντελώς αντίθετη από αυτή που παρατηρείται στον υπόλοιπο κόσμο. Η περιοχή αυτή, γνωστή στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως «Cold Blob» (Ψυχρή Κηλίδα), παρουσιάζει σταθερή μείωση της μέσης θερμοκρασίας εδώ και περίπου έναν αιώνα.

Η ύπαρξη αυτής της ανωμαλίας αποτελεί ένα εντυπωσιακό θερμικό παράδοξο σε έναν πλανήτη που θερμαίνεται συνεχώς. Στους δορυφορικούς χάρτες, σχεδόν ολόκληρη η Γη εμφανίζεται με αποχρώσεις κόκκινου και πορτοκαλί, ενώ μόνο αυτή η περιοχή ξεχωρίζει ως μια βαθιά μπλε «νησίδα» ψύχους στον Βόρειο Ατλαντικό.

Η σύνδεση με την εξασθένηση του AMOC

Σημαντικά νέα στοιχεία προέκυψαν από μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 28 Μαΐου 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Geophysical Research Letters. Ερευνητές του Potsdam Institute for Climate Impact Research ανέλυσαν δεδομένα δεκαετιών από δορυφόρους του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus Programme και άλλες ωκεανογραφικές μετρήσεις.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ψύξη δεν οφείλεται απλώς σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες ή σε ψυχρούς ανέμους που αφαιρούν θερμότητα από την επιφάνεια της θάλασσας. Αντίθετα, η απώλεια θερμότητας εκτείνεται σε βάθος άνω του ενός χιλιομέτρου, γεγονός που αποδεικνύει ότι η αιτία βρίσκεται βαθιά μέσα στο ωκεάνιο σύστημα.

Η έρευνα προσφέρει ισχυρές ενδείξεις ότι το φαινόμενο σχετίζεται με την προοδευτική εξασθένηση της λεγόμενης Atlantic Meridional Overturning Circulation, ενός γιγαντιαίου συστήματος θαλάσσιων ρευμάτων που μεταφέρει θερμό νερό από τις τροπικές περιοχές προς τον βόρειο Ατλαντικό.

Το AMOC λειτουργεί σαν μια τεράστια θερμική «ταινία μεταφοράς». Μεταφέρει θερμό και αλμυρό νερό προς τον Βορρά, όπου αυτό ψύχεται, βυθίζεται και επιστρέφει προς τον Νότο σε μεγαλύτερα βάθη. Χάρη σε αυτόν τον μηχανισμό, η Ευρώπη απολαμβάνει πολύ ηπιότερο κλίμα από ό,τι θα επέτρεπε το γεωγραφικό της πλάτος.

Τα δεδομένα δείχνουν ιστορική υποχώρηση

Οι ανησυχίες των επιστημόνων δεν βασίζονται μόνο σε θεωρητικά μοντέλα. Το δίκτυο πλωτών οργάνων του προγράμματος RAPID AMOC Array παρακολουθεί την κυκλοφορία του Ατλαντικού εδώ και δύο δεκαετίες.

Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι το σύστημα παρέμενε σχετικά σταθερό για σχεδόν χίλια χρόνια, πριν αρχίσει να εξασθενεί αισθητά κατά τον 20ό αιώνα. Οι τελευταίες μετρήσεις καταγράφουν μείωση της έντασής του κατά 0,8 έως 2,6 Sverdrup ανά δεκαετία, ενώ η συνολική ροή του έχει υποχωρήσει από περίπου 20 Sverdrup σε περίπου 15 σήμερα.

Παράλληλα, οι επιστήμονες παρατηρούν ασυνήθιστη συσσώρευση θερμότητας κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Βόρειας Αμερικής λόγω μεταβολών στο Gulf Stream, κάτι που ενισχύει τις ενδείξεις ότι ολόκληρο το σύστημα βρίσκεται σε φάση αποσταθεροποίησης.

Ο ρόλος της Γροιλανδίας

Κεντρικός παράγοντας στην εξασθένηση του AMOC θεωρείται η ταχεία τήξη των πάγων της Greenland.

Η συνεχής άνοδος της θερμοκρασίας απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες γλυκού νερού στον Βόρειο Ατλαντικό. Επειδή το γλυκό νερό είναι λιγότερο πυκνό από το αλμυρό, παραμένει στην επιφάνεια και δυσκολεύει τη φυσική βύθιση των ψυχρών νερών που αποτελεί βασικό μηχανισμό λειτουργίας της κυκλοφορίας.

Με αυτόν τον τρόπο, το «θερμικό μοτέρ» του Ατλαντικού χάνει σταδιακά την ισχύ του, επιτρέποντας την ανάπτυξη της ψυχρής ανωμαλίας.

Ο κίνδυνος ενός κλιματικού σημείου χωρίς επιστροφή

Οι επιστήμονες ανησυχούν ιδιαίτερα επειδή το AMOC θεωρείται σύστημα με πιθανό «σημείο καμπής» (tipping point). Εάν ξεπεραστεί ένα συγκεκριμένο όριο, η εξασθένηση μπορεί να επιταχυνθεί απότομα και να γίνει πρακτικά μη αναστρέψιμη.

Ορισμένες προβολές υποδεικνύουν ότι έως το τέλος του αιώνα η ισχύς του ρεύματος θα μπορούσε να μειωθεί έως και κατά 50%, εφόσον οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου δεν περιοριστούν σημαντικά.

Σε ένα ακραίο σενάριο κατάρρευσης, μεγάλες περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου θα μπορούσαν να ψυχρανθούν κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα αυξάνονταν σημαντικά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι χειμερινές καταιγίδες και οι διαταραχές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα

Αν και η Ελλάδα βρίσκεται μακριά από τον Βόρειο Ατλαντικό, οι επιπτώσεις μιας σοβαρής εξασθένησης του AMOC θα μπορούσαν να γίνουν αισθητές και στη Μεσόγειο.

Τα πιο σύγχρονα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε:

Μείωση των βροχοπτώσεων στην ανατολική Μεσόγειο και στην Ελλάδα.

Συχνότερες και πιο παρατεταμένες ξηρασίες, ιδιαίτερα στη νότια Ελλάδα, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.

Μεγαλύτερη πίεση στους υδάτινους πόρους, τα φράγματα και τους υδροφόρους ορίζοντες.

Σημαντικές επιπτώσεις στη γεωργία, με μειωμένες αποδόσεις σε καλλιέργειες όπως η ελιά, τα αμπέλια και τα σιτηρά.

Ενίσχυση των ακραίων καιρικών φαινομένων, με εναλλαγές μεταξύ έντονων καυσώνων και ισχυρών επεισοδίων βροχής.

Αύξηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών λόγω υψηλότερων θερμοκρασιών και ξηρότερων συνθηκών.

Παρότι η Ελλάδα δεν αναμένεται να βιώσει την ψύξη που θα μπορούσε να επηρεάσει τη βόρεια Ευρώπη, είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπη με το αντίθετο πρόβλημα: μεγαλύτερη ξηρασία, ερημοποίηση περιοχών και εντονότερη πίεση στα διαθέσιμα αποθέματα νερού.

Ένα προειδοποιητικό σήμα για όλο τον πλανήτη

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το Cold Blob δεν αποτελεί ένδειξη πως η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει επιβραδυνθεί. Αντίθετα, θεωρείται ένα από τα πιο ανησυχητικά σημάδια ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει θεμελιώδεις μηχανισμούς του παγκόσμιου κλιματικού συστήματος.

Η ψυχρή κηλίδα του Βόρειου Ατλαντικού λειτουργεί ως ένα είδος «κόκκινου συναγερμού» για την κατάσταση των ωκεανών και υπενθυμίζει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν εκδηλώνονται μόνο με υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά και με βαθιές μεταβολές στις ισορροπίες που διαμορφώνουν το κλίμα ολόκληρου του πλανήτη.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

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