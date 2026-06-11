Η σιωπηλή κατάρρευση του Ατλαντικού: Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από την εξασθένηση του AMOC

Στην καρδιά του Βόρειου Ατλαντικού, νότια της Γροιλανδίας και της Ισλανδίας, τα ωκεανογραφικά δεδομένα δείχνουν μια τάση εντελώς αντίθετη από αυτή που παρατηρείται στον υπόλοιπο κόσμο

Δημήτρης Δρίζος

Η σιωπηλή κατάρρευση του Ατλαντικού: Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από την εξασθένηση του AMOC
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η περιοχή νότια της Γροιλανδίας και της Ισλανδίας παρουσιάζει σταθερή μείωση της θερμοκρασίας τα τελευταία 100 χρόνια, παρά την παγκόσμια υπερθέρμανση.
  • Η ψύξη αυτή συνδέεται με την εξασθένηση της Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), ενός βασικού ωκεάνιου ρεύματος που μεταφέρει θερμό νερό στον Βόρειο Ατλαντικό.
  • Η ταχεία τήξη των πάγων της Γροιλανδίας απελευθερώνει γλυκό νερό που διαταράσσει τη λειτουργία του AMOC και προκαλεί την ανάπτυξη της ψυχρής ανωμαλίας.
  • Η εξασθένηση του AMOC μπορεί να οδηγήσει σε μείωση βροχοπτώσεων, συχνότερες ξηρασίες και αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα.
  • Η ψυχρή κηλίδα στον Βόρειο Ατλαντικό αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για βαθιές μεταβολές στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Snapshot powered by AI

Ενώ σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης βιώνει τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με τις θερμοκρασίες ξηράς και θάλασσας να αυξάνονται σταδιακά, οι επιστήμονες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε μια αξιοσημείωτη γεωγραφική εξαίρεση.

Στην καρδιά του Βόρειου Ατλαντικού, νότια της Γροιλανδίας και της Ισλανδίας, τα ωκεανογραφικά δεδομένα δείχνουν μια τάση εντελώς αντίθετη από αυτή που παρατηρείται στον υπόλοιπο κόσμο. Η περιοχή αυτή, γνωστή στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως «Cold Blob» (Ψυχρή Κηλίδα), παρουσιάζει σταθερή μείωση της μέσης θερμοκρασίας εδώ και περίπου έναν αιώνα.

Η ύπαρξη αυτής της ανωμαλίας αποτελεί ένα εντυπωσιακό θερμικό παράδοξο σε έναν πλανήτη που θερμαίνεται συνεχώς. Στους δορυφορικούς χάρτες, σχεδόν ολόκληρη η Γη εμφανίζεται με αποχρώσεις κόκκινου και πορτοκαλί, ενώ μόνο αυτή η περιοχή ξεχωρίζει ως μια βαθιά μπλε «νησίδα» ψύχους στον Βόρειο Ατλαντικό.

Η σύνδεση με την εξασθένηση του AMOC

Σημαντικά νέα στοιχεία προέκυψαν από μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 28 Μαΐου 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Geophysical Research Letters. Ερευνητές του Potsdam Institute for Climate Impact Research ανέλυσαν δεδομένα δεκαετιών από δορυφόρους του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus Programme και άλλες ωκεανογραφικές μετρήσεις.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ψύξη δεν οφείλεται απλώς σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες ή σε ψυχρούς ανέμους που αφαιρούν θερμότητα από την επιφάνεια της θάλασσας. Αντίθετα, η απώλεια θερμότητας εκτείνεται σε βάθος άνω του ενός χιλιομέτρου, γεγονός που αποδεικνύει ότι η αιτία βρίσκεται βαθιά μέσα στο ωκεάνιο σύστημα.

Η έρευνα προσφέρει ισχυρές ενδείξεις ότι το φαινόμενο σχετίζεται με την προοδευτική εξασθένηση της λεγόμενης Atlantic Meridional Overturning Circulation, ενός γιγαντιαίου συστήματος θαλάσσιων ρευμάτων που μεταφέρει θερμό νερό από τις τροπικές περιοχές προς τον βόρειο Ατλαντικό.

Το AMOC λειτουργεί σαν μια τεράστια θερμική «ταινία μεταφοράς». Μεταφέρει θερμό και αλμυρό νερό προς τον Βορρά, όπου αυτό ψύχεται, βυθίζεται και επιστρέφει προς τον Νότο σε μεγαλύτερα βάθη. Χάρη σε αυτόν τον μηχανισμό, η Ευρώπη απολαμβάνει πολύ ηπιότερο κλίμα από ό,τι θα επέτρεπε το γεωγραφικό της πλάτος.

Τα δεδομένα δείχνουν ιστορική υποχώρηση

Οι ανησυχίες των επιστημόνων δεν βασίζονται μόνο σε θεωρητικά μοντέλα. Το δίκτυο πλωτών οργάνων του προγράμματος RAPID AMOC Array παρακολουθεί την κυκλοφορία του Ατλαντικού εδώ και δύο δεκαετίες.

Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι το σύστημα παρέμενε σχετικά σταθερό για σχεδόν χίλια χρόνια, πριν αρχίσει να εξασθενεί αισθητά κατά τον 20ό αιώνα. Οι τελευταίες μετρήσεις καταγράφουν μείωση της έντασής του κατά 0,8 έως 2,6 Sverdrup ανά δεκαετία, ενώ η συνολική ροή του έχει υποχωρήσει από περίπου 20 Sverdrup σε περίπου 15 σήμερα.

Παράλληλα, οι επιστήμονες παρατηρούν ασυνήθιστη συσσώρευση θερμότητας κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Βόρειας Αμερικής λόγω μεταβολών στο Gulf Stream, κάτι που ενισχύει τις ενδείξεις ότι ολόκληρο το σύστημα βρίσκεται σε φάση αποσταθεροποίησης.

Ο ρόλος της Γροιλανδίας

Κεντρικός παράγοντας στην εξασθένηση του AMOC θεωρείται η ταχεία τήξη των πάγων της Greenland.

Η συνεχής άνοδος της θερμοκρασίας απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες γλυκού νερού στον Βόρειο Ατλαντικό. Επειδή το γλυκό νερό είναι λιγότερο πυκνό από το αλμυρό, παραμένει στην επιφάνεια και δυσκολεύει τη φυσική βύθιση των ψυχρών νερών που αποτελεί βασικό μηχανισμό λειτουργίας της κυκλοφορίας.

Με αυτόν τον τρόπο, το «θερμικό μοτέρ» του Ατλαντικού χάνει σταδιακά την ισχύ του, επιτρέποντας την ανάπτυξη της ψυχρής ανωμαλίας.

Ο κίνδυνος ενός κλιματικού σημείου χωρίς επιστροφή

Οι επιστήμονες ανησυχούν ιδιαίτερα επειδή το AMOC θεωρείται σύστημα με πιθανό «σημείο καμπής» (tipping point). Εάν ξεπεραστεί ένα συγκεκριμένο όριο, η εξασθένηση μπορεί να επιταχυνθεί απότομα και να γίνει πρακτικά μη αναστρέψιμη.

Ορισμένες προβολές υποδεικνύουν ότι έως το τέλος του αιώνα η ισχύς του ρεύματος θα μπορούσε να μειωθεί έως και κατά 50%, εφόσον οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου δεν περιοριστούν σημαντικά.

Σε ένα ακραίο σενάριο κατάρρευσης, μεγάλες περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου θα μπορούσαν να ψυχρανθούν κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα αυξάνονταν σημαντικά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι χειμερινές καταιγίδες και οι διαταραχές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα

Αν και η Ελλάδα βρίσκεται μακριά από τον Βόρειο Ατλαντικό, οι επιπτώσεις μιας σοβαρής εξασθένησης του AMOC θα μπορούσαν να γίνουν αισθητές και στη Μεσόγειο.

Τα πιο σύγχρονα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε:

  • Μείωση των βροχοπτώσεων στην ανατολική Μεσόγειο και στην Ελλάδα.
  • Συχνότερες και πιο παρατεταμένες ξηρασίες, ιδιαίτερα στη νότια Ελλάδα, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.
  • Μεγαλύτερη πίεση στους υδάτινους πόρους, τα φράγματα και τους υδροφόρους ορίζοντες.
  • Σημαντικές επιπτώσεις στη γεωργία, με μειωμένες αποδόσεις σε καλλιέργειες όπως η ελιά, τα αμπέλια και τα σιτηρά.
  • Ενίσχυση των ακραίων καιρικών φαινομένων, με εναλλαγές μεταξύ έντονων καυσώνων και ισχυρών επεισοδίων βροχής.
  • Αύξηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών λόγω υψηλότερων θερμοκρασιών και ξηρότερων συνθηκών.

Παρότι η Ελλάδα δεν αναμένεται να βιώσει την ψύξη που θα μπορούσε να επηρεάσει τη βόρεια Ευρώπη, είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπη με το αντίθετο πρόβλημα: μεγαλύτερη ξηρασία, ερημοποίηση περιοχών και εντονότερη πίεση στα διαθέσιμα αποθέματα νερού.

Ένα προειδοποιητικό σήμα για όλο τον πλανήτη

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το Cold Blob δεν αποτελεί ένδειξη πως η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει επιβραδυνθεί. Αντίθετα, θεωρείται ένα από τα πιο ανησυχητικά σημάδια ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει θεμελιώδεις μηχανισμούς του παγκόσμιου κλιματικού συστήματος.

Η ψυχρή κηλίδα του Βόρειου Ατλαντικού λειτουργεί ως ένα είδος «κόκκινου συναγερμού» για την κατάσταση των ωκεανών και υπενθυμίζει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν εκδηλώνονται μόνο με υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά και με βαθιές μεταβολές στις ισορροπίες που διαμορφώνουν το κλίμα ολόκληρου του πλανήτη.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:51ΚΟΣΜΟΣ

Περιορισμένες ταραχές στο Μπέλφαστ μετά την έκκληση για ψυχραιμία της οικογένειας του θύματος

06:51ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέο φάρμακο προσφέρει ελπίδα για μια «λειτουργική θεραπεία» της ηπατίτιδας Β

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε έως τις 3 Αυγούστου

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Τέλος η προσμονή, αρχίζει η γιορτή του ποδοσφαίρου!

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμος προσφέρει επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι- ΕΔΩ οι αιτήσεις

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σεισμός στην Εύβοια: Πώς θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες

06:40LIFESTYLE

Θα γελάσει το χειλάκι των τηλεθεατών - Οι πρώτες κωμωδίες της νέας σεζόν

06:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελεσίγραφα στον ΣΥΡΙΖΑ, απειλές στο ΠΑΣΟΚ: Βαθαίνει η κρίση στην κεντροαριστερά λόγω Τσίπρα

06:34ΚΑΙΡΟΣ

Η σιωπηλή κατάρρευση του Ατλαντικού: Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από την εξασθένηση του AMOC

06:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Εντείνεται η στεγαστική κρίση - Ραγδαίες οι αυξήσεις στις τιμές αγοράς και ενοικίων το 2026

06:22TRAVEL

Οι all-inclusive διακοπές «καταπίνουν» τον τουρισμό: Άνεση για τους ταξιδιώτες, παγίδα για τις τοπικές αγορές

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Σήμερα η απολογία του - Το προσεχές διάστημα η απόφαση για την έκδοσή του στην Αυστραλία

06:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Κυρανάκη: «Πάτα γκάζι για τη νίκη»

06:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Αναπάντητα ερωτήματα και «σκοτεινά» σημεία πίσω από το διπλό φονικό - Τα σενάρια για το κίνητρο του δράστη

06:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται προσωρινή «ψυχρή» αλλαγή - Πότε αλλάζει το σκηνικό

05:49ΚΟΣΜΟΣ

Νυχτερινά πλήγματα «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν - Κλείνει τα Στενά του Ορμούζ το Ιράν και εκτοξεύει το πετρέλαιο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:17ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος μητέρα από τις ΗΠΑ, που είχε εξαφανιστεί με τα 7 παιδιά της βρέθηκε βιασμένη και θανάσιμα ξυλοκοπημένη στο Μεξικό

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ενέδρα καρτέλ σε 5 αστυνομικούς παραμονή της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου

04:18ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Ολοκληρώθηκαν τα «αμυντικά» πλήγματα στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

05:17ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος μητέρα από τις ΗΠΑ, που είχε εξαφανιστεί με τα 7 παιδιά της βρέθηκε βιασμένη και θανάσιμα ξυλοκοπημένη στο Μεξικό

06:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται προσωρινή «ψυχρή» αλλαγή - Πότε αλλάζει το σκηνικό

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Copernicus για El Nino - Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

05:49ΚΟΣΜΟΣ

Νυχτερινά πλήγματα «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν - Κλείνει τα Στενά του Ορμούζ το Ιράν και εκτοξεύει το πετρέλαιο

06:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Αναπάντητα ερωτήματα και «σκοτεινά» σημεία πίσω από το διπλό φονικό - Τα σενάρια για το κίνητρο του δράστη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:41ΕΛΛΑΔΑ

«Δείτε πως κλαίει»: Οργή για 32χρονο στον Ωρωπό που έδερνε τη σύζυγό του και ανέβαζε το βίντεο στα social media

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σάλος με βίντεο στα social media που δείχνει αστυνομικό να κόβει κλήση

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Άφησε τα παιδιά μας μόνα» - Συγκινεί η σύζυγος του 57χρονου υπαλλήλου του δήμου που σκοτώθηκε

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας παραμένει φυλακή παρά την επιδείνωση της υγείας της

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 93-86: Πιο σκληρός από ποτέ, κόντρα σε όλους και σε όλα πάει ΣΕΦ για τίτλο!

06:22TRAVEL

Οι all-inclusive διακοπές «καταπίνουν» τον τουρισμό: Άνεση για τους ταξιδιώτες, παγίδα για τις τοπικές αγορές

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησέως και διαμελίστηκε»

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

06:34ΚΑΙΡΟΣ

Η σιωπηλή κατάρρευση του Ατλαντικού: Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από την εξασθένηση του AMOC

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μαθητής δημοτικού αρνήθηκε να πάει στο σχολείο λόγω της διευθύντριας

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ