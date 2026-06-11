Καιρός: Έρχεται προσωρινή «ψυχρή» αλλαγή - Πότε αλλάζει το σκηνικό

Αμετάβλητο τουλάχιστον και σήμερα Πέμπτη θα διατηρηθεί το σκηνικό του καιρού, καθώς από αύριο Παρασκευή αλλάζει.

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο από αύριο σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ψυχρές αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα μας.

«Από την Παρασκευή και μετά διαμορφώνεται μια σαφής αλλαγή του καιρού, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες κατεβαίνουν από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και σταδιακά επηρεάζουν και τη χώρα μας», αναφέρει σε ανάρτησή του στο X, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς.

Πρόγνωση για αύριο Παρασκευή 12-06-2026

Αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 4 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία στα πελάγη 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.