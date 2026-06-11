Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

Τι αναφέρει ο έμπειρος προγνώστης

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες
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  • Τις επόμενες ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως σε ορεινές και βόρειες περιοχές της Ελλάδας, με επέκταση και σε άλλες περιοχές σταδιακά.
  • Την Πέμπτη θα υπάρχουν διάσπαρτες νεφώσεις, με βροχές στην ορεινή Πελοπόννησο, τη βόρεια Στερεά Ελλάδα και πιθανές βροχοπτώσεις αργά το βράδυ σε Φλώρινα, Κιλκίς και Πέλλα.
  • Την Παρασκευή έως τα ξημερώματα του Σαββάτου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, την Ήπειρο και την Αττική, με ένταση το βράδυ στις Σποράδες, την Εύβοια και τη Χαλκιδική.
  • Το Σάββατο θα συνεχιστούν οι βροχές στη Στερεά Ελλάδα, την Αττική και την Πελοπόννησο, με βελτίωση του καιρού από το βράδυ.
  • Από 18 έως 21 Ιουνίου αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας χωρίς ακραία επίπεδα και σταθεροποίηση του καιρού, ενώ η παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών παραμένει σημαντική για τη λήψη μέτρων προστασίας.
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Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει επιδείνωση τις επόμενες ώρες, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας. Η κακοκαιρία θα εντοπιστεί κυρίως σε ορεινές και βόρειες περιοχές, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Την Πέμπτη θα κυριαρχήσουν διάσπαρτες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, βροχές αναμένονται κυρίως στην ορεινή Πελοπόννησο και στη βόρεια Στερεά Ελλάδα. Αργά το βράδυ, πιθανές βροχοπτώσεις θα σημειωθούν στις περιοχές της Φλώρινας, του Κιλκίς και της Πέλλας.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διακυμάνσεις: στα κεντρικά θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς, ενώ στα νότια θα φτάσει έως τους 34. Στα δυτικά η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς, και στα ανατολικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή και έως τα ξημερώματα του Σαββάτου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές όπως η Πέλλα, η Πιερία, η Ημαθία, το Κιλκίς, η Δράμα, η Καβάλα και η Θεσσαλονίκη. Ο άστατος καιρός θα επεκταθεί και νοτιότερα, επηρεάζοντας την Ήπειρο. Στην Αττική, από το μεσημέρι και μετά, θα παρατηρηθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Το βράδυ της Παρασκευής, οι καταιγίδες θα ενταθούν στις Σποράδες, την Εύβοια και τη Χαλκιδική, δημιουργώντας πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες στις περιοχές αυτές.

Το Σάββατο θα σημειωθούν νέες βροχές στη Στερεά Ελλάδα, την Αττική και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, από το βράδυ αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με τις βροχοπτώσεις να υποχωρούν και τον καιρό να γίνεται πιο ήπιος.

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