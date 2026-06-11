Η Audi παρουσίασε τη νέα, τρίτη γενιά του Q7
Πρεμιέρα λοιπόν για την καινούργια εκδοχή του μεγαλύτερου, προς το παρόν τουλάχιστον, SUV της Audi, του Q7
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Που σχεδιαστικά απέκτησε μια πιο επιβλητική εικόνα, χάρη στη νέα, πιο τονισμένη μάσκα Singleframe, το πιο ψηλό καπό, τις καινούργιες εισαγωγές αέρα και τα πιο φουσκωμένα φτερά. Τα LED φώτα ημέρας είναι πλέον πιο λεπτά και βρίσκονται και πιο ψηλά, με τους ψηφιακοί Matrix LED προβολείς να είναι τοποθετημένοι χαμηλότερα.
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