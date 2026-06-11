Η Audi παρουσίασε τη νέα, τρίτη γενιά του Q7

Που σχεδιαστικά απέκτησε μια πιο επιβλητική εικόνα, χάρη στη νέα, πιο τονισμένη μάσκα Singleframe, το πιο ψηλό καπό, τις καινούργιες εισαγωγές αέρα και τα πιο φουσκωμένα φτερά. Τα LED φώτα ημέρας είναι πλέον πιο λεπτά και βρίσκονται και πιο ψηλά, με τους ψηφιακοί Matrix LED προβολείς να είναι τοποθετημένοι χαμηλότερα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας