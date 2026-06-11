Πόλη των «μυστικών εκατομμυριούχων» της Coca-Cola:Πώς ένας τραπεζίτης έκανε πλούσιες τις οικογένειες

Υπάρχει μια μικρή πόλη στη Φλόριντα που για χρόνια κουβαλούσε ένα από τα πιο παράξενα οικονομικά παρατσούκλια στις ΗΠΑ: η πόλη των «μυστικών εκατομμυριούχων της Coca-Cola». Δεν είχε ουρανοξύστες, δεν είχε Wall Street, δεν είχε τεχνολογικές εταιρείες. Είχε καπνά, χωράφια, μια τοπική τράπεζα και έναν άνθρωπο που πίστεψε πολύ νωρίς σε ένα αναψυκτικό.

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