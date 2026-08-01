Αμαυρώνει την εικόνα της Μυκόνου: Ξανά στο στόχαστρο το εστιατόριο με τα «χρυσά καλαμαράκια»

Snapshot Το εστιατόριο στην παραλία Πλατύς Γιαλός της Μυκόνου έχει δεχθεί πολλαπλές καταγγελίες για υπερβολικές τιμές και επιθετική συμπεριφορά προσωπικού.

Πελάτες αναφέρουν ότι τους χρεώνουν υπερβολικά ποσά, όπως 50 ευρώ για κοκτέιλ και έως 1.000 ευρώ για γεύματα, χωρίς σαφή ενημέρωση για τις τιμές.

Η μέση βαθμολογία του καταστήματος στο Tripadvisor είναι πολύ χαμηλή (2,1), με πολλούς χρήστες να το χαρακτηρίζουν «απάτη» και «αναξιόπιστο».

Υπάρχουν καταγγελίες για επιπλέον χρεώσεις, όπως φιλοδωρήματα που προστίθενται χωρίς συναίνεση και κρυφές χρεώσεις για βασικές υπηρεσίες.

Παρά την πολυτελή εμφάνιση και τη θέα, το κατάστημα συνεχίζει να αμαυρώνει την εικόνα της Μυκόνου λόγω των αρνητικών εμπειριών των επισκεπτών. Snapshot powered by AI

Το διαβόητο εστιατόριο με τα «χρυσά καλαμαράκια», στη Μύκονο που αμαυρώνει την εικόνα του νησιού, βρίσκεται για ακόμη μια σεζόν στο στόχαστρο, μετά από νέες καταγγελίες για εξωφρενικές τιμές, επιθετικό προσωπικό και τουρίστες που αισθάνονται ότι «τους έκλεψαν».

Το κατάστημα που βρίσκεται στην παραλία Πλατύς Γιαλός έγινε για ακόμη μια φορά θέμα στην Daily Mail, που επικαλείται κριτικές πελατών, οι οποίες δεν είναι διόλου κολακευτικές.

«ΜΗΝ πάτε εκεί, θα σας κλέψουν», έγραψε οργισμένος ένας κριτικός, αφού ισχυρίστηκε ότι του χρέωσαν το εξωφρενικό ποσό των 50 ευρώ για ένα μόνο κοκτέιλ.

Ένας άλλος χαρακτήρισε το μαγαζί ως «αναξιόπιστο» και έγραψε: «Μας έκλεψαν και μετά μας είπαν ψέματα. Μας ζήτησαν επιπλέον φιλοδώρημα σε μετρητά επιπλέον ενός μικρού γύρου ποτών που κόστισε 150 ευρώ. «Αρνήθηκα, αλλά είχε ήδη προσθέσει φιλοδώρημα στο ποσό της κάρτας και προσπαθούσε να μας αποσπάσει περισσότερα χρήματα. Να είστε πολύ προσεκτικοί.»

«Απλά απαίσια. Πολύ μεγάλη πίεση», έγραψε άλλος τουρίστας που επισκέφτηκε το κατάστημα. «Δεν μας έδειξαν το μενού. Τα ποτά κόστιζαν 50 ευρώ το καθένα. Ειλικρινά, ήταν απλά φρικτό και νιώθουμε σαν να μας εξαπάτησαν.»

Το εστιατόριο έχει πάνω από 2.000 κριτικές στο Tripadvisor, με μέση βαθμολογία 2,1.

Ένας παραθεριστής χαρακτήρισε τις τιμές ως «ακριβές» και, επαναλαμβάνοντας παρόμοιες καταγγελίες, είπε ότι ήταν μια «φρικτή εμπειρία» και «αμφίβολη». «Στα παιδιά μου χρεώθηκαν υψηλότερες τιμές χωρίς λόγο, η πίεση σχετικά με το φαγητό και τη χρήση των εγκαταστάσεων ήταν γελοία», συνέχισε ο επισκέπτης. «Οι άνθρωποι γύρω μας κούναγαν το κεφάλι τους βλέποντας πόσο άσχημη ήταν η ατμόσφαιρα.»

Ένας άλλος πελάτης εξέφρασε την οργή του: «Πολύ αγενές προσωπικό και εξωφρενικές τιμές. Σου χρεώνουν το διπλάσιο ή ακόμα και το τριπλάσιο από ό,τι βλέπεις στο μενού τους στο Google. Ετοιμάσου να πληρώσεις 60 ευρώ για ένα κοκτέιλ ή 25 ευρώ για μια μπύρα».

Παρά τις πολυτελείς ξαπλώστρες και την εκπληκτική θέα στη θάλασσα, δεν είναι η πρώτη φορά που το κατάστημα δέχεται σφοδρή κριτική από τους πελάτες. Πέρυσι, μία τουρίστρια που επισκέφθηκε τη Μύκονο, μίλησε ανοιχτά, αφού δέχτηκε έναν συγκλονιστικό λογαριασμό ύψους 1.000 ευρώ στο αμφιλεγόμενο παραλιακό εστιατόριο – συμπεριλαμβανομένης μιας εξωφρενικής χρέωσης 350 ευρώ για ένα μόνο κομμάτι ψαριού, αναφέρει στο δημοσίευμά της η Daily Mail.

Η ταξιδιώτισσα μοιράστηκε την εμπειρία της στο διαδίκτυο, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψή της στο εστιατόριο ως «τη χειρότερη εμπειρία στη Μύκονο». Σε μια καυστική κριτική με ένα αστέρι, περιέγραψε πώς της χρεώθηκαν, καθώς και στους συνδαιτημόνες της, πάνω από 1.000 ευρώ για μόλις τρία πιάτα.

Έγραψε: «Το μαγαζί είναι μια κατάχρηση τιμών. Για ένα ολόκληρο ψάρι πληρώσαμε 350 ευρώ και για τρία πιάτα 1.000 ευρώ.

Άλλοι χρήστες του Tripadvisor συμμερίστηκαν αυτή την απογοήτευση, ενώ αρκετοί χαρακτήρισαν το εστιατόριο ως «απόλυτη απάτη».

Η Sue ισχυρίστηκε επίσης ότι της χρεώθηκαν 400 ευρώ για λίγα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά– συμπεριλαμβανομένων 35 ευρώ για μια Coca-Cola.

Μια άλλη επισκέπτρια, η Amrita, η οποία δείπνησε στο εστιατόριο τον Ιούνιο του 2024, ισχυρίστηκε ότι «την παρέσυραν» με δωρεάν ξαπλώστρες και της έδωσαν ένα μενού, οπότε αποφάσισε να παραγγείλει ψάρι.

Πρόσθεσε: «Δεν μας εξήγησαν ποτέ ότι το ψάρι χρεώνεται με βάση το βάρος του ολόκληρου ψαριού. Το συνειδητοποιήσαμε όταν μας έφεραν τον λογαριασμό των 400 ευρώ. Το ψάρι που μας σερβίρουν ήταν πάνω από 1 κιλό».

Μια τρίτη πελάτισσα, η Gabriela, κατηγόρησε το κατάστημα για «κλοπή», γράφοντας: «Σε πείθουν να παραγγείλεις μια μπύρα που κοστίζει 35 € η κάθε μία. Και σου φέρνουν γρήγορα τον λογαριασμό για να πληρώσεις αμέσως και να φύγεις».

Τέλος, ένας άλλος πελάτης προέτρεψε τους μελλοντικούς επισκέπτες να «το αποφύγουν με κάθε κόστος», προσθέτοντας: «Μεσημεριανό και ξαπλώστρες για 35 ευρώ. Όταν όμως προσθέσαμε δύο μπουκάλια νερό και μια Diet Coke, πρόσθεσαν 51 ευρώ. Στη συνέχεια, πρόσθεσαν 5 ευρώ για τη χρήση κέτσαπ και 18 ευρώ για μικρές πατάτες».

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